Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

Украина получила 1 миллиард евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это уже второй транш от ЕС, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета. Всего по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 миллиарда евро.

"Замороженные российские активы должны работать в пользу нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины", - подчеркнул премьер.

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Международная помощь Украине - последние новости

17 марта Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 3,5 миллиарда евро в рамках инициативы Ukraine Facility. Средства будут направлены на приоритетные и важные для людей бюджетные расходы.

По результатам мартовского саммита лидеры Евросоюза заявили, что в этом году ЕС предоставит Украине помощь в объеме 30,6 миллиарда евро. Ожидается, что выплаты в рамках инициативы Ukraine Facility достигнут 12,5 миллиарда евро, а выплаты в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA, полученные от замороженных российских активов, составят 18,1 миллиарда евро.

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