Украина также рассчитывает на расширение тренировочной миссии для украинских военных на территории ЕС

Европейский Союз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

"Глава правительства также поблагодарил ЕС и вице-президента за увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 млрд евро и тренировочную миссию для украинских военных на территории ЕС. Украина рассчитывает на расширение такой миссии. Кроме того, премьер-министр призвал европейских партнеров уже в ближайшее время ввести 10-й пакет санкций против России и включить туда ограничения против ядерной отрасли рф и государственной компании "Росатом", - говорится в сообщении.

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Гуманитарное разминирование и ситуация с минами:

Гуманитарное разминирование охватывает целый ряд видов деятельности, которые приводят к устранению опасностей и рисков, связанных с минами, невзорвавшимися боеприпасами и взрывоопасными предметами.

По словам президента Зеленского, по состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывало около 170 тысяч квадратных километров. Т.е. более четверти территории страны.

По состоянию на 2 января 2023 года в районах, которые освобождены в ходе контрнаступательных действий украинских сил, работы по разминированию были одной из первоочередных задач местной военной администрации.

Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставляют в зданиях. Иногда минирование настолько плотное, что здания приходится взрывать вместо разминирования.

По состоянию на 29 января 2023 года Украина была признана самой заминированной страной в мире.

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