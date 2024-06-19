Еврокомиссия внесла предложение по годовому бюджету блока.

Европейская комиссия предложила годовой бюджет Европейского Союза на 2025 год в размере 199,7 млрд евро, часть из которых пойдет Украине. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Так, для Украины предусмотрено 15,2 миллиарда евро, в частности 4,3 млрд евро будут доступны в виде грантов, а также 10,9 млрд евро – в виде кредитов. Отмечается, что это обеспечит Украине стабильную и предсказуемую поддержку.

В Еврокомиссии отметили, что проект бюджета направляет средства туда, где они могут принести наибольшую пользу, в сотрудничестве и в соответствии с потребностями государств-членов ЕС и наших партнеров во всем мире, чтобы сделать Европу более устойчивой и приспособленной к будущему в пользу граждан и бизнеса ЕС.

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В целом проект бюджета ЕС включает расходы, покрываемые ассигнованиями в рамках долгосрочных бюджетных потолков, которые финансируются за счет собственных ресурсов.

Сотрудничество Украины с ЕС

В начале февраля 2024 года главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов. А в мае Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам окончательно одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен заявила, что в июне Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

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