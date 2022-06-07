Помощь зарубежных друзей: сможет ли Украина воспользоваться снятием ограничений для экспорта

Демократические западные страны для поддержки Украины предоставили беспрецедентные льготы для наших экспортёров. Но смогут ли отечественные компании воспользоваться данной возможностью – во многом зависит от эффективного решения властью и бизнесом серьёзных проблем, которые возникли с началом войны.

После вторжения России на нашу мирную землю цивилизованный мир, включая США и Евросоюз, оказали Украине военную и финансовую помощь, которая исчисляется миллиардами долларов.

Западные партнёры также пошли навстречу отечественной экономике, которая находится в положении осаждённой с трех сторон крепости. Для этого развитые страны максимально открыли свои рынки для украинского экспорта, что должно существенно помочь в выходе Украины из экономического кризиса.

С 4 июня вступило в силу решение Совета Европейского союза, который на год отменил импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны ЕС.

Среди прочего временно приостановлены пошлины для промышленной продукции, а также все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины и применение глобальных защитных мер по украинским товарам. Также приостановлено применение системы входных цен для наших фруктов и овощей.

Именно объединённая Европа является главным экономическим партнёром Украины, а в прошлом году в страны ЕС экспортировалось почти 40 процентов отечественной продукции. Поэтому значение такой либерализации торговли в эти драматические времена трудно переоценить.

К этому открывающемуся экономическому окну в Европу нужно добавить, что в мае Великобритания на год отменила ввозные пошлины и тарифные квоты для Украины. Помимо этого, пошлины на импорт украинских товаров отменила и Канада. А Соединенные Штаты, в свою очередь, на год вывели украинскую сталь из-под действия защитного барьера в 25 процентов.

Для украинской экономики, которая и до войны критически зависела от экспорта, такие решения развитых западных стран крайне важны. Но эту открывающуюся возможность ещё нужно реализовать, ведь для максимального эффекта отечественному бизнесу и власти нужно решить ряд серьёзных проблем.

Ущерб от варварской войны

По итогам 2021 года Украина экспортировала товаров на 68 млрд долларов, что на 38 процентов превысило показатель предыдущего года. Львиная часть в этой цифре принадлежала "аграрке" и горно-металлургическому комплексу, которые принесли соответственно 27,7 и 22,8 млрд долларов. То есть, на две эти отрасли пришлось 74 процента всего украинского экспорта. Далеко позади были химическая отрасль и фармацевтика, продукцию которых экспортировали на более чем 4 млрд долларов (более 6 процентов в структуре общего экспорта).

Примечательно, что в первом квартале нынешнего года, несмотря на начавшуюся 24 февраля полномасштабную войну России против нашей страны, экспорт украинских товаров составил 14,1 млрд долларов, что на 2,9 процента больше, чем в І квартале 2021-го. Структура экспорта не претерпела существенных изменений: продукция АПК принесла 5,7 млрд долларов (40 процентов), горно-металлургический комплекс – 3,7 миллиарда (26 процентов), химия – более 500 миллионов (3,5 процента).

Несмотря на позитивную динамику первых трёх месяцев текущего года, все прекрасно понимают, что в дальнейшем экспортные возможности Украины будут существенно сокращены из-за боевых действий.

Что касается отечественного АПК, то аграрии благодаря своему героизму и финансовой поддержке правительства всё же засеяли яровыми культурами площади, которые составляют 80 процентов от показателей прошлого года. Параллельно с этим россияне не только оккупируют территории, которые можно было использовать для посевов аграрных культур, но и продолжают уничтожать отечественную аграрную инфраструктуру.

К примеру, во время недавнего ракетного удара по Николаеву был уничтожен второй по размеру в стране зерновой терминал. При этом оккупанты, блокирующие более трех месяцев наши морские порты, в свойственной лживой манере пытаются убедить стоящий на пороге голода мир, что падение объемов украинского аграрного экспорта – это вина Украины.

Многие металлургические и горнорудные предприятия с началом войны приостановили производство и до сих пор не вышли на прежний уровень загрузки. В оккупации находится около 40 процентов предприятий отрасли, а часть металлургических заводов существенно повреждена. Наиболее трагичной выглядит судьба мариупольских гигантов – "Азовстали" и Металлургического комбината Ильича, ставших одними из символов варварского уничтожения нашей страны россиянами. Многие предприятия отрасли испытывают проблемы с сырьём и оттоком рабочих рук.

Химическая отрасль имеет схожие проблемы с горняками и металлургами, ведь существенная часть производственных мощностей находилась на востоке страны. Как отметили в Союзе химиков, на сегодня полностью утрачено производство серной кислоты в Рубежном, значительные повреждения получили "Сумыхимпром" и "Северодонецкий азот", рядом с которым в эти минуты идут тяжёлые бои. По оценкам экспертов, почти половина предприятий отрасли не работают, ни один завод пока не восстановил свою работу на 100 процентов, а в производстве удобрений используется примерно четверть производственных мощностей.

Логистические проблемы

И все же не падение физических объёмов производства выглядит сегодня главным испытанием. Прежде всего, нужно решить вопрос, как вывезти продукцию из страны.

В мирные времена две трети всего экспорта шло за границу через порты. Но сейчас из 13 морских портов работают лишь те, что расположены на Дунае – Усть-Дунайский, Ренийский и Измаильский. Мариупольский, Бердянский, Скадовский и Херсонский порты находятся под оккупацией, а порты Николаева и большой Одессы фактически заблокированы российскими военными. Страна из-за закрытых портов теряет ежедневно 170 млн долларов, что лишь подчёркивает масштаб проблемы.

Также не стоит забывать, что в украинских портах уже скопилось более 20 млн тонн зерновых. Если оперативно не доставить эту продукцию на мировой рынок, то ряду африканских и азиатских стран грозит голод. И это только один аспект проблемы: Украина имеет мощности для хранения около 43 млн тонн зерна, но использовать их сможет до конца лета.

"Катастрофа наступит, если ситуация сохранится – в сентябре, октябре, когда негде будет сохранить уже новый урожай. Конечно, к этому надо готовиться. По разным оценкам, в ближайшие три-четыре месяца надо вывести около 20 млн тонн", - отмечает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Пока что основной поток экспорта идёт через западную границу с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, однако этих усилий явно недостаточно. Так, в мае "Укрзализныця" помогла экспортировать более 800 тыс.тонн зерновых, которые были доставлены или к пограничным пунктам контроля, или в порты. Понятно, что такими темпами вывезти скопившееся зерно не удастся, не говоря уже о других товарах.

Как отмечает заместитель директор "Укрзализныци" Валерий Ткачёв, есть несколько основных проблем, которые мешают существенно нарастить экспорт через железную дорогу.

Во-первых, Украина имеет более широкую колею, потому на границе для наших вагонов нужно менять колесные пары или же увеличивать мощности по перегрузке товаров на евровагоны. Во-вторых, европейская инфраструктура на украинской границе попросту не готова к лавинообразному увеличению потока украинских товаров. ЕС нужно увеличивать количество вагонов и расширять свою ж/д инфраструктуру или же увеличивать мощности для промежуточного хранения продукции из Украины. Есть также организационные и бюрократические проблемы в виде двойного контроля пограничниками, таможнями, фитосанитарными службами.

"У нас пять погранпереходов забиты максимально, но есть восемь переходов, которые мало задействованы, потому что бизнес исторически туда не вёз. Потому надо время, чтобы организовать перевалку на стыках, выстроить цепочку в смежных странах. Более того, нашему бизнесу надо время, чтобы получить квоты в портах, чтобы переваливались наши грузы, надо заключить договоры с европейскими перевозчиками, чтобы они обеспечивали перевозку по своим странам", - отмечает Ткачёв.

Расширение транспортных возможностей

Нужно отметить, что власть понимает уровень вызовов, который сегодня перед ней стоит, и всячески пытается увеличить логистические возможности в условиях войны.

Среди прочего правительство планирует в ближайшее время подписать соглашение с Евросоюзом о либерализации автомобильных грузовых перевозок.

"Европейская комиссия уже рекомендовала странам членам либерализовать такие перевозки с Украиной. Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокирования наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина намерена ускорить открытие новых пунктов пропуска на своей западной границе.

"Уже в ближайшее время будет открыто два таких пункта на западной границе. Амбициозный план: перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и Таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже есть подведенные автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", - сказал глава правительства.

В дополнение к этому, по словам премьера, Украина начнет строить европейскую железнодорожную колею.

"Сначала это будет сообщение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране", - сообщил Шмыгаль.

Среди решений Кабмина нужно вспомнить и отмену на время военного положения таможенного контроля непищевой продукции. К слову, по итогам майского визита в Киев президента Польши Анджея Дуды было принято решение о совместном таможенном контроле на границе.

"Достигнуто решение, которое революционно меняет порядок на нашей границе. Внедряем с Польшей совместный таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе", - прокомментировал это решение президент Украины Владимир Зеленский.

Становимся сильнее, решаем проблемы

По мере того, как украинские воины дают отпор российским оккупантам на всех фронтах, а перевалившая за сто дней война рискует затянуться, появились слухи о возможной разблокировке части украинских портов. Предполагается, что посредником может стать Турция, военные которой разминируют прибрежную зону в районе Одессы, а после этого будут сопровождать гражданские суда в нейтральные воды Черного моря.

Судя по заявлению президента Зеленского, такой вариант выглядит вероятным. Но прежде Украина должна получить гарантии безопасности перед разминированием своих портов. И эту роль должно сыграть дополнительное оружие, которое наша страна разместит в южных регионах.

"Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии", - подчеркнул он.

Вполне возможно, что будущая разблокировка украинских портов как раз и будет сочетать в себе два важных элемента. Первый – ракетные комплексы для Украины для защиты от возможного российского десанта. Второй – военные конвои кораблей стран-членов НАТО, причём не только турецких, а, например, болгарских и румынских.

Конечно, пока перспективы значительного расширения украинского экспорта зависят от многих факторов. Однако если Украина всё-таки сможет решить большую часть стоящих проблем, то получит не только экономическое подспорье в борьбе за свободу и независимость.

Одним из главных ожидаемых событий июня многие называют предоставление нашей стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Если украинская власть и бизнес в ближайшие месяцы докажут свою зрелость, а государство осуществит необходимые реформы, то временные льготы для отечественного экспорта вполне могут стать постоянными. Просто потому, что объединенная Европа будет уже и нашим домом.