Экономический баланс 2021 года: старые проблемы и новые вызовы для Украины

Украина прожила еще один год в условиях всемирной пандемии коронавируса, существенно перекроившей экономическую карту мира. Ушедший год принес лишь незначительное восстановление утраченных позиций, а новый 2022 год обещает быть не менее сложным.

Вот Украина и встретила 2022 год, потому в первые праздничные часы хотелось бы вспомнить основные экономические события прошедших 12 месяцев.

Как и годом ранее, наша страна вынуждена была жить в условиях пандемии коронавируса. Главным его отличием стало то, что жители планеты получили надежду вернуться к прежней жизни в виде вакцин от COVID-19. В Украине первую прививку от коронавируса сделали еще в феврале 2020 года, но наши соотечественники явно не спешили защитить себя, потому долгое время страна пасла задних в рейтинге государств по уровню вакцинации.

Итогом стали две прошлогодние волны пандемии – весной и осенью, причем вторая во многом напоминала события в Италии или Испании весной 2020 года. В ноябре от коронавируса умирало по 700-800 украинцев ежедневно, тогда как весной этот показатель лишь приблизился к отметке в 500 смертей за сутки.

В таких условиях Кабинет министров вынужден был ужесточить ограничения для невакцинированных. Появился перечень профессий, представители которых обязаны прививаться от COVID-19 для дальнейшей работы. Те же, кто уклоняется, не имеют законной возможности пользоваться общественным транспортом, перемещаться между регионами и посещать большинство общественных заведений.

Сейчас страна вышла на показатель более миллиона прививок еженедельно, а полный курс вакцинации уже получили более 40% сограждан. В Кабинете министров хотят вакцинировать не менее 70% населения, что поможет не останавливать экономику.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - пообещал в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом глава правительства добавил, что масочный режим останется с нами еще надолго – не менее двух лет, а может и больше, потому что вакцина не дает 100% гарантии от заражения, а вирус продолжает мутировать.

Робкое восстановление экономики

Главным разочарованием минувшего года можно уверенно назвать несостоявшееся восстановление отечественной экономики после ее падения на 4% в 2020-м.

При этом еще в начале года прогнозы сулили почти 5-процентный рост, но в реальности достичь этого не удалось. По оценкам Министерства экономики, в 2021 году рост валового внутреннего продукта составил 3,4%. То есть, фактически Украина даже не вышла на уровень докризисного 2019 года.

На этом фоне угрожающей выглядит другая тенденция ушедшего года – рост потребительской инфляции, которая уже превышает 10%.

По сравнению с прошлым годом существенно поднялись цены на ряд важных продуктов. Так, подсолнечное масло выросло в цене на 47%, сахар – почти на 40%, яйца – на 25%, хлеб – на 18%, мясо – на 13%, овощи – на 12%. Подешевели разве что фрукты – на 6%. Тарифы на "коммуналку" выросли на 10%, и этот рост мог быть куда более значительным, если бы центральная и местные власти не пошли на заморозку тарифов на отопление и горячую воду.

Для борьбы с инфляцией Национальный банк Украины начал постепенно повышать свою учетную ставку и пока остановился на уровне 9% годовых. Примечательно, что до марта 2021 года учетная ставка держалась на уровне 6% в течение почти двух с половиной лет. В НБУ подчеркнули, что в случае дальнейшего роста инфляционных рисков готовы и дальше повышать ключевую ставку.

Сырьевые горки

Нужно сказать, что в первой половине года прогнозы о восстановлении не были такими уж беспочвенными. Украинская экономика, ориентированная на экспорт сырьевых товаров, воспользовалась ситуацией на мировых рынках, где наблюдались очень высокие цены на украинские металлы, сельхозпродукцию, товары химической промышленности.

Но счастье длилось недолго – во второй половине года европейские цены на газ начали уверенно ползти вверх и бить все мыслимые рекорды. Во время этих скачков стоимость тысячи кубометров голубого топлива даже превышала $2000.

Для Украины, импортирующей треть потребляемого объема газа, это было настоящим шоком. Усугубил проблему и госхолдинг "Нафтогаз Украины", не успевший закачать в хранилища достаточно сырья по докризисным ценам. Пока что власть обещает держать на неизменном уровне тарифы на газ и тепло для населения до конца текущей зимы, а что будет дальше, похоже, никто не знает.

Однако бизнесу уже сейчас приходится покупать газ по неподъемным ценам. Неудивительно, что многим отраслям это грозит как минимум убытками. Представители кондитерской отрасли уже временно приостановили свою деятельность, а хлебокомбинаты обратились к руководству страны с просьбой поставлять им топливо по социальной цене.

Молочная отрасль также не первый месяц находится в убыточном состоянии, а отечественные птицеводы и производители тепличных овощей всерьёз думают над остановкой производства. Не лучшие времена настали и для химической промышленности, где цена на газ составляет львиную долю в себестоимости конечной продукции.

При этом промышленное производство в 2021 году даже выросло на 0,4%. Но объясняется это тем, что в 2020 году этот показатель обвалился на 5,2%.

Валютный курс и госфинансы

Последствием несбывшихся ожиданий по поводу восстановления экономики стали действия Минфина по латанию дыр в госказне с помощью заимствований. Как результат: в 2021 году госдолг Украины вырос более чем на $3 млрд и превысил $94 млрд.

Этот результат мог быть еще хуже, если бы Украина не получила существенную финансовую поддержку от Международного валютного фонда и Европейского союза. Сначала в августе МВФ выделил безвозвратную помощь в $2,7 млрд, а уже осенью наша страна получила от своего главного кредитора еще $700 млн в рамках действующей программы кредитования stand-bу. Также подоспел транш от ЕС в размере 600 млн евро.

Зарубежная финансовая помощь помогла удержать макрофинансовую стабильность, более того – курс гривни в течение 2021 года в целом укреплялся. Если в начале января официальный курс национальной валюты достигал 28,4 грн/$, то заканчивает этот год на отметках около 27,3 грн/$, укрепившись за год почти на 4%. При этом в бюджете на 2021 год закладывался курс в 29,1 грн/$.

В ноябре гривня даже укреплялась до 26 грн/$, однако такое усиление было недолгим, а на фоне тревожных новостей о возможной вооруженной агрессии РФ украинская валюта вернулась к показателям выше 27 грн/$.

"Большая стройка", запуск рынка земли и другие победы

Подводя итоги 2021 года, нельзя не вспомнить и о некоторых экономических победах Украины, хотя таковых было не так много, как хотелось.

Главным драйвером экономики, как это ни парадоксально звучит, выступила президентская программа "Большая стройка". Как отмечают экономисты, реальный ВВП Украины в 2021 году вырос на уровне около 3,1%, из которых 2,6 % дала именно государственная программа восстановления инфраструктуры. Такие цифры должны насторожить, так как власть заявляла о том, что ожидает притока иностранных инвестиций, которые и должны были стать локомотивами роста.

Что касается результатов "Большой стройки", то в прошлом году удалось восстановить и построить свыше 7 тыс. км дорог. Кстати, на восстановление дорожной инфраструктуры в 2022 году уже заложили более 140 млрд грн. Также с этого года в рамках программы начнут модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны.

Важнейшим событием ушедшего года, без сомнений, является запуск рынка земли сельскохозяйственного назначения. И хотя пока приобретать ее могут лишь физлица-граждане Украины, уже есть первые обнадеживающие результаты. В Украине уже заключили 61 тысячу договоров купли-продажи земельных участков. Средняя цена гектара земли составляет примерно 38 тыс. грн, но в Кабмине рассчитывают, что за два-три года она вырастет до 55-60 тыс.

Подтверждением ценности отечественной земли является то, что Украина в 2021 году собрала рекордный за историю независимости урожай в размере 106,6 млн тонн: зерновых и зернобобовых собрано более 84 млн тонн, а масличных культур – 22,6 млн.

Также в 2021 году Украина и ЕС наконец подписали соглашение об общем авиационном пространстве, которое будет способствовать удешевлению авиабилетов, а следственно – развитию туризма и торговли.

К победам можно отнести и запуск программы доступного ипотечного кредитования, по которой украинцы уже заключили 1300 договоров на сумму более 1,1 млрд грн.

В ушедшем году удалось принять законы, необходимые для стимулирования развития индустриальных парков, которые потенциально могут добавить роста национальной экономике. Также завершилась подготовка к созданию свободной экономической зоны для IT-компаний "Дія.City", а полноценно её запустить планируют в январе.

Надежды на 2022 год

Для нашей страны 2022 год будет во многом определяющим.

Украина продолжит жить в условиях пандемии, а ее негативное действие будет усиливать энергетический кризис.

Для снижения зависимости от дорого газа власть планирует существенно нарастить собственную добычу топлива. Также в 2022 году планируется запустить масштабную программу тепломодернизации зданий, чтобы снизить потребление газа для отопления жилых домов и социальной инфраструктуры. В первый год программы хотят модернизировать 5 тыс. многоэтажек, но украинцам лучше не ждать манны небесной и самим начать внедрение энергосберегающих технологий.

Еще одним существенным вызовом будет геополитическое противостояние с Россией, которая уже затребовала от США гарантий о невступлении Украины в НАТО и явно ищет повод для полномасштабного вторжения.

В 2022 году прогнозируется рост ставок на международных рынках заимствований. Эта перспектива не сулит Украине ничего хорошего, учитывая дефицит госбюджета на уровне 200 млрд грн, необходимость обслуживать значительный госдолг и закупать дорогой газ.

Также ожидается замедление роста ведущих экономик мира, в том числе Китая, нашего крупнейшего торгового партнера. Это может негативно сказаться на отечественном экспорте.

Экономисты ожидают усиление борьбы за трудовые ресурсы между странами. К слову, за неполный 2021 год страну покинуло и не вернулось более 600 тыс. украинцев, что является рекордом за последние 11 лет. Властям стоит всерьез задуматься над изменением этой тенденции, чтобы не растратить весь трудовой потенциал страны.

Несмотря на "грозовые тучи", украинцев ждут в 2022 году и приятные новости. Правительство планирует наконец запустить накопительную пенсионную систему. Кроме того, в марте состоится обязательная индексация обычных пенсий. Также в этом году произойдет повышение минимальной и средней зарплат.

Национальный банк прогнозирует незначительный, но все же рост украинской экономики на уровне более, чем на 3,5%. Инфляция должна замедлиться до 6,6%, а среднегодовой курс национальной валюты составит 27,8 грн/$.

Нужно добавить, что покровителем 2022 года будет тигр, животное, которое не страшится опасностей и готово рисковать. Астрологи утверждают, что именно в этом году можно решаться на кардинальные перемены.

Остается пожелать украинцам тигриной активности и решительности, которые помогут за эти двенадцать месяцев поймать не одну добычу. С Новым годом!

Дмитрий Шварц