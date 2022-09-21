Ранее сообщалось, что в России рухнул рынок акций.

Доллар достиг нового 20-летнего максимума, и мировые акции оказались под давлением на фоне заявлений президент РФ Владимира Путина в среду, 21 сентября.

Об этом пишет Funancial Times.

Сообщается, что на ранних лондонских торгах индекс, измеряющий курс доллара по отношению к шести валютам-аналогам, прибавил 0,6%, достигнув самого высокого уровня с 2002 года.

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Фунт упал на 0,3% до 1,134 доллара, а евро потерял 0,7% и остановился на уровне 0,99 доллара.

Японская иена, которая часто растет, когда внутренние инвесторы возвращают средства домой в периоды рыночных потрясений, прибавила 0,3% до 143,33 иены по отношению к доллару.

Ранее сообщалось, что в России резко рухнул рынок акций после заявления Путина о мобилизации.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

В своем обращении Путин также цинично пригрозил всему миру ядерным оружием:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

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