Сейчас место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

Санкции, введенные против России на фоне полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины не будут отменены даже в случае полной капитуляции Путина.

Об этом в интервью Радио НВ заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Российская экономика находится под влиянием санкций, которые проявятся не сейчас. Не следует думать, что Путин объявит капитуляцию или мир, и санкции будет легко убрать. Многие санкции очень долгосрочны, на целое поколение, их просто так снять невозможно", - отметил эксперт.

Пекар также подчеркнул, что место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

"Есть еще такой момент, как уход России с крупных рынков нефти и газа, и есть очень много стран, которые радостно туда заходят и уже никогда это место России не отдадут. Не сможет Россия прийти и сказать: мы закончили войну, отдайте нашу часть рынка, которую вы заняли, пока нас не было", - заявил Пекар.

Эксперт также подчеркнул, что отказ от российской нефти отрежет РФ дорогу назад.

"Я уже не говорю о том, что нефть является одной из важных причин этой войны, именно нефть накачала деньгами российский авторитаризм... Нефть постоянно производит авторитаризм, авторитаризм производит войну. Ископаемое топливо приводит к экологическим кризисам и возможным изменениям климата. То есть все это: нефть, российское вторжение, изменение климата — части одного большого процесса. И мир, отказываясь от ископаемого топлива, борется с этими последствиями комплексно, очевидно, дороги назад не будет", - отметил эксперт.

Нефтяное эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

Война в Украине:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

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