Экономист допускает "ползучую" девальвацию национальной наличной валюты.

В ближайшее время курс доллара в Украине будет относительно стабильным, ожидать каких-то новых резких скачков не стоит.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает 24 канал.

По его мнению, при этом может происходить ползучая девальвация национальной наличной валюты. дополнительное давление на курс гривни будет оказывать разрыв еще между наличным курсом и безналичным, добавил эксперт:

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"Когда разница очень существенная, а именно такую ситуацию мы имели в течение нескольких месяцев, а затем НБУ повысил официальный курс доллара до 36,6 гривни, соответственно ситуация немного стабилизировалась. Но сейчас мы видим новую волну разрыва между наличным и безналичным курсом, что, соответственно, создает проблемы для того, чтобы удерживать курс".

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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