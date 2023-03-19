При этом помидор, цена которого превышает 100 грн за кг, не подешевеет до конца мая.

Несмотря на рекордный рост цен на некоторые овощи в Украине, их стоимость еще будет расти на треть.

Как сообщил председатель ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон в эфире информационного телемарафона, цены на ранние овощи ежегодно повышаются весной, однако в этом году это усугубляет несколько факторов. В частности, потеряны 30% территорий, где в том числе выращивались тепличные овощи. Поэтому сейчас помидоры едут преимущественно из Израиля и Испании. При этом Турция ограничила экспорт помидоров из-за землетрясения, которое произошло недавно, все это влияет на их цену.

"Я думаю, что цены до конца мая не изменятся в меньшую сторону. Я думаю, что рост еще будет на некоторые товаре даже на 25-30%... это проблема: хранить их негде, даже закупки не было. Даже лук в этом году вырос, таких цен, как сейчас 50 грн, не было", - сказал он.

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Гапон отметил, что на рост цены повлияло и то, что в Украине нет центров хранения овощей, также много лет не развивалось направление тепличных овощей, которые могли бы "сбить" цены, ведь даже до полномасштабной войны ориентация была на импортные овощи.

Цены на овощи в Украине - что стоит знать

Государственная служба статистики информировала, что стоимость товаров и услуг в Украине в 2022 году выросла более чем на 20%. Значительно выросли цены на овощи (почти на 70%). Стоимость лука бьет рекорды и до мая этот продукт может подорожать еще на 30%.

В супермаркетах стоимость помидоров, например, колеблется от 100 до 300 грн за килограмм. В прошлом году в этот период килограмм помидоров стоил на оптовом рынке 60 грн, а в 2021-м - всего 20 грн/кг.

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