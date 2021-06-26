Баланс недели: Всемирный банк пообещал Украине новый кредит, Госстат отчитался о росте промпроизводства, а аграрии приступили к уборке урожая

Всемирный банк пообещал Украине 350 млн долларов на развитие экономики в период пандемии, правительство прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,1 процента, Госстат отчитался о росте промпроизводства, а аграрии юга приступили к уборке урожая зерновых – таковы главные экономические события недели.

Несмотря на то, что минувшая рабочая неделя была короткой в связи с празднованием Троицы, она успела обозначиться рядом интересных событий в экономической жизни Украины.

Так, в эту пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров заключил новое соглашение со Всемирным банком на сумму 350 миллионов долларов.

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", – отметил премьер.

По его словам, также на эти деньги Украина сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок.

Согласно прогнозам украинского правительства, в 2021 году ВВП Украины может вырасти на 4,1 процента. Если оценки Кабмина верны, украинская экономика наконец-то начнет восстановление после коронакризиса, вызвавшего падение украинского ВВП на 4 процента по итогам 2020 года.

"Во втором квартале этого года, после улучшения ситуации с пандемией, мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В общем, по году правительственный прогноз остаётся неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4 процента", - сказал премьер-министр в среду.

Этому будет способствовать ослабление карантина и восстановление деловой активности, начало нового строительного сезона и полевых работ в сельском хозяйстве, а также продолжающаяся вакцинация в стране и мире.

Кроме того, правительство надеется на больший приток инвестиций в украинскую экономику. Для улучшения инвестклимата Кабмин на этой неделе принял три постановления, которые помогут полноценно запустить закон о так называемых инвестиционных нянях. Эта инициатива призвана обеспечить государственную поддержку проектов со значительными инвестициями, в том числе иностранными.

В то же время, в Национальном банке отмечают, что экономика Украины восстанавливается после коронакризиса медленнее, чем ожидалось.

Согласно оценке Государственной службы статистики, опубликованной во вторник, ВВП в первом квартале 2021 года снизился на 2 процента в годовом измерении.

Количество безработных украинцев выросло

Согласно последним данным Государственной службы статистики, опубликованным на уходящей неделе, в Украине растет количество безработных граждан. Так, уровень безработицы среди трудоспособных украинцев в возрасте от 15 до 70 лет в первом квартале 2021 года вырос до 10,5 процента с 10,1 процента в последнем квартале прошлого года. Всего в Украине насчитывается 1,8 миллиона безработных.

И важно понимать, что в ближайшее время эти показатели могут не улучшиться, поскольку на Украину надвигается новая угроза - четвертая волна COVID-19, спровоцированная новым штаммом коронавируса. На уходящей неделе глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что индийский штамм “Дельта” уже занесен в Украину – зафиксировано, как минимум, два случая заражения.

Для противодействия распространения нового штамма в Украине правительство в среду приняло ряд ограничительных мер. В частности, как отметил главный санитарный врач Игорь Кузин, Украина будет проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен: Индии, Великобритании, России и Португалии.

Рост промпроизводства и новые возможности авиастроения

В минувший четверг Госстат отчитался о росте промышленного производства в Украине за май 2021 года. Так, в предыдущем месяце промпроизводство в стране увеличилось на 5,4 процента в годовом выражении. По сравнению с апрелем 2021 года, этот показатель сократился на 3,4 процента.

Развитию промпроизводства в ближайшие годы может помочь следующее событие – на днях президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроительной отрасли Украины. Оно предусматривает ряд задач для правительства, благодаря выполнению которых страна обновит парк самолетов и вертолетов, в том числе, боевых, а также многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178 отечественного производства.

Что касается других решений СНБО, то на этой неделе Зеленский подписал решение о продлении санкций в отношении длинного перечня российских банков и финансовых компаний.

Суть санкций – блокирование активов, запрет предоставлять кредиты и займы, финансовую помощь и гарантии 55 финансовым учреждениям, которые зарегистрированы на территории России, либо ведут свою деятельность в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Старт уборки урожая

На уходящей неделе аграрии юга первыми в Украине начали уборку урожая зерновых культур.

"На Херсонщине начался сбор ранних зерновых культур. По состоянию на 24 июня аграрии области уже намолотили более 3 тысяч тонн озимого ячменя", – сообщили в местной облгосадминистрации.

Благодаря хорошим погодным условиям в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне близком к рекордному – 96,2 миллионов тонн. Отметим, что годом ранее из-за засухи аграрии собрали 84 миллиона тонн зерна.

С учетом оптимистичного прогноза на урожай, а также постоянно растущих цен на зерно на международных рынках, в НБУ делают ставку на то, что валютные поступления от экспорта агропродукции частично вытянут нашу экономику из кризиса.

Еще более мощным драйвером роста экономики должен стать запуск рынка сельскохозяйственных земель в Украине, который стартует уже на следующей неделе. Не преувеличением будет сказать, что наша страна войдет в новую историческую эпоху с цивилизованными земельными отношениями и гарантированным правом граждан распоряжаться своим имуществом.

Так, с 1 июля в Украине официально можно будет продавать и покупать сельхозземли. Однако, такое право получат пока что лишь физические лица с ограничением в 100 гектаров.

Премьер-министр Шмыгаль поручил профильным ведомствам провести необходимую разъяснительную работу относительно вопросов, касающихся рынка земли. На следующей неделе могут появиться примерные расценки за гектар украинских черноземов.

Среди других экономических событий, ожидаемых на следующей неделе – Верховная Рада проведет два внеочередных заседания, на которых рассмотрит, в частности, законопроекты президента Зеленского об олигархах и территориальной обороне.

Также Госстат опубликует новые данные о зарплатах украинцев и работе транспорта после ослабления карантинных ограничений.

После трехдневных выходных, приуроченных к 25 годовщине Конституции Украины, рабочая неделя обещает быть короткой и приятной. К тому же, синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры после рекордной жары последних дней.

Анна Нагорная

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