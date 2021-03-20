Баланс недели: ужесточение карантина, увольнение главы «Укрзализныци» и сокращение субсидий

Столица и ряд регионов Украины возвращаются к жесткому варианту карантина, Кабмин неожиданно уволил главу правления «Укрзализныци», а средний размер субсидий в феврале уменьшился на треть – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Пандемия коронавируса в Украине, как и в целом в мире, продолжает свирепствовать. На уходящей неделе в нашей стране резко возросло количество новых случаев заболевания, обновив антирекорды с конца прошлого года. В частности, в пятницу Минздрав зафиксировал почти 16 тысяч новых случаев COVID-19. Растет и печальная статистика смертности – число летальных исходов в день приближается к трем сотням.

Такой угрожающий рост количества заболевших вынудил власти принимать жесткие и непопулярные меры. Киев и четыре области - Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую – Минздрав отнес к красной карантинной зоне. В этой связи местные власти вводят дополнительные ограничения в плане работы бизнеса, социальной и культурной сфер жизни.

«Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение - c 00.00 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения», - заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, жесткие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.

«Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы», - объявил мэр Киева.

Кроме того, будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

«Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях», - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что заведения общественного питания будут работать исключительно «на вынос». Также будут работать - при условии соблюдения строгих норм и при исключении работы кафе - автозаправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Также пока будут работать детсады. Школы после весенних каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

«Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры», - заявил мэр.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

Кстати, днем ранее власти Львова также объявили ужесточение карантинных ограничений с 19 марта.

«Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения немедленно? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания», - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Ситуация с распространением коронавируса приближается к критической: больницы в части регионов снова заполнены до отказа. Поэтому остается надеяться, что принятые меры помогут снизить количество заболевших и спасти человеческие жизни.

Громкое увольнение

На уходящей неделе Кабинет министров неожиданно прекратил полномочия главы правления акционерной компании «Укрзализныця» Владимира Жмака, который занимал эту должность с августа 2020 года.

Временно исполняющим обязанности главы правления УЗ правительство назначило Ивана Юрика, который уже занимал должность и. о. главы правления компании с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет «Укрзализныци» объявил о том, что в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы правления.

Сам Жмак назвал решение Кабмина «странным» и необоснованным.

«Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона», - отметил он.

По его словам, за день до заседания Кабмина ему позвонил глава наблюдательного совета «Укрзализныци» и предложил написать заявление об увольнении по соглашению сторон, от чего Жмак отказался.

«Поскольку оснований для такого «дружественного предложения» я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от набсовета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, на следующий день… министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмину представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил», - написал Жмак в своем блоге.

Ситуация в крупнейшем национальном перевозчике грузов и пассажиров явно далека от нормальной. Только за последние полтора года правительство сменило четырех руководителей компании.Подтверждением глубокого кризиса в «Укрзализныце» стали появившиеся в конце уходящей недели новости о планах железнодорожников через две недели провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок в связи с неудовлетворительной ситуацией в компании.

Сокращение субсидий

Министерство социальной политики на уходящей неделе обнародовало данные о предоставлении субсидий в феврале.

Согласно информации ведомства, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в феврале получили около 3 млн граждан, а ее средний размер уменьшился на 33 процента, по сравнению с январем, и составил 1483 гривен.

Министерство сообщает, что уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за снижения цен на природный газ для населения в феврале и январе 2021 года.

«То есть, при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. м. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составила почти 7,8 млрд гривен», - заявили в министерстве.

По информации пресс-службы ведомства, в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн. за куб. м и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

«Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривен», - сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что, по данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, проведенного в начале марта, более 90 процентов украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, 3 процента считают их хорошими, а 0,4 процента ˗ заниженными.

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29 процентов опрошенных) и президента (24 процента), 13 процентов возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 процентов ˗ на энергетические компании, 6 процентов ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги.

И еще одна новость - в конце уходящей недели в Берлине прошел важный для нашей страны украинско-германский бизнес-форум, выступая на котором президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме заявил, что Украина в ближайшие годы должна стать одним из центров продовольственной безопасности всей планеты.

«Нашим приоритетом остается развитие сельскохозяйственного сектора. Речь идет об открытии и либерализации рынка земли, улучшении мелиоративной инфраструктуры, увеличении производства высоко маржинальной продукции, улучшении качества и безопасности украинских продуктов питания», - отметил глава правительства.

Следующая неделя вместе с потеплением должна принести понимание, насколько эффективными являются действия властей по борьбе с пандемией. Будет продолжена кампания вакцинации, а бизнес будет адаптироваться к работе в условиях жестких ограничений. Аграрии продолжат весенний сев, а Госстат обнародует уточненные данные о ВВП Украины за 2020 год и данные относительно объема промышленного производства за два первых месяца 2021 года.

Екатерина Жирий

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