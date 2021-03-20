Киев и часть регионов возвращаются к жесткому варианту карантина / Фото УНИАН, Сергей Чузавков

Баланс недели: ужесточение карантина, увольнение главы «Укрзализныци» и сокращение субсидий

Екатерина Жирий
07:30, 20 марта 2021
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Столица и ряд регионов Украины возвращаются к жесткому варианту карантина, Кабмин неожиданно уволил главу правления «Укрзализныци», а средний размер субсидий в феврале уменьшился на треть – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Пандемия коронавируса в Украине, как и в целом в мире, продолжает свирепствовать. На уходящей неделе в нашей стране резко возросло количество новых случаев заболевания, обновив антирекорды с конца прошлого года. В частности, в пятницу Минздрав зафиксировал почти 16 тысяч новых случаев COVID-19. Растет и печальная статистика смертности – число летальных исходов в день приближается к трем сотням.

Такой угрожающий рост количества заболевших вынудил власти принимать жесткие и непопулярные меры. Киев и четыре области - Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую – Минздрав отнес к красной карантинной зоне. В этой связи местные власти вводят дополнительные ограничения в плане работы бизнеса, социальной и культурной сфер жизни.

«Чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение - c 00.00 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения», - заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, жесткие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.

«Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы», - объявил мэр Киева.

Кроме того, будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Жесткий карантин возвращается / Фото УНИАН, Сергей Чузавков

«Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях», - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что заведения общественного питания будут работать исключительно «на вынос». Также будут работать - при условии соблюдения строгих норм и при исключении работы кафе - автозаправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Также пока будут работать детсады. Школы после весенних каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

«Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры», - заявил мэр.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

Кстати, днем ранее власти Львова также объявили ужесточение карантинных ограничений с 19 марта.

«Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения немедленно? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания», - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Ситуация с распространением коронавируса приближается к критической: больницы в части регионов снова заполнены до отказа. Поэтому остается надеяться, что принятые меры помогут снизить количество заболевших и спасти человеческие жизни.

Громкое увольнение

Кабмин неожиданно уволил главу правления «Укрзализныци» / Фото УНИАН

На уходящей неделе Кабинет министров неожиданно прекратил полномочия главы правления акционерной компании «Укрзализныця» Владимира Жмака, который занимал эту должность с августа 2020 года.

Временно исполняющим обязанности главы правления УЗ правительство назначило Ивана Юрика, который уже занимал должность и. о. главы правления компании с апреля по сентябрь 2020 года. До этого он был членом правления УЗ и членом наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет «Укрзализныци» объявил о том, что в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы правления.

Сам Жмак назвал решение Кабмина «странным» и необоснованным.

«Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона», - отметил он.

По его словам, за день до заседания Кабмина ему позвонил глава наблюдательного совета «Укрзализныци» и предложил написать заявление об увольнении по соглашению сторон, от чего Жмак отказался.

«Поскольку оснований для такого «дружественного предложения» я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от набсовета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, на следующий день… министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмину представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил», - написал Жмак в своем блоге.

Ситуация в крупнейшем национальном перевозчике грузов и пассажиров явно далека от нормальной. Только за последние полтора года правительство сменило четырех руководителей компании.Подтверждением глубокого кризиса в «Укрзализныце» стали появившиеся в конце уходящей недели новости о планах железнодорожников через две недели провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок в связи с неудовлетворительной ситуацией в компании.

Сокращение субсидий

Средний размер субсидий уменьшился на треть / Фото УНИАН

Министерство социальной политики на уходящей неделе обнародовало данные о предоставлении субсидий в феврале.

Согласно информации ведомства, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в феврале получили около 3 млн граждан, а ее средний размер уменьшился на 33 процента, по сравнению с январем, и составил 1483 гривен.

Министерство сообщает, что уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за снижения цен на природный газ для населения в феврале и январе 2021 года.

«То есть, при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. м. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составила почти 7,8 млрд гривен», - заявили в министерстве.

По информации пресс-службы ведомства, в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн. за куб. м и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

«Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривен», - сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что, по данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, проведенного в начале марта, более 90 процентов украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, 3 процента считают их хорошими, а 0,4 процента ˗ заниженными.

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29 процентов опрошенных) и президента (24 процента), 13 процентов возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 процентов ˗ на энергетические компании, 6 процентов ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги.

И еще одна новость - в конце уходящей недели в Берлине прошел важный для нашей страны украинско-германский бизнес-форум, выступая на котором президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме заявил, что Украина в ближайшие годы должна стать одним из центров продовольственной безопасности всей планеты.

«Нашим приоритетом остается развитие сельскохозяйственного сектора. Речь идет об открытии и либерализации рынка земли, улучшении мелиоративной инфраструктуры, увеличении производства высоко маржинальной продукции, улучшении качества и безопасности украинских продуктов питания», - отметил глава правительства.

Следующая неделя вместе с потеплением должна принести понимание, насколько эффективными являются действия властей по борьбе с пандемией. Будет продолжена кампания вакцинации, а бизнес будет адаптироваться к работе в условиях жестких ограничений. Аграрии продолжат весенний сев, а Госстат обнародует уточненные данные о ВВП Украины за 2020 год и данные относительно объема промышленного производства за два первых месяца 2021 года.

Екатерина Жирий

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