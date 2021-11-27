Баланс недели: Украина получила от МВФ 700 млн долларов и создает государственную авиакомпанию, а гривня начала падать

Украина получила от МВФ транш в 700 млн долларов, Мининфраструктуры подписало меморандум о создании государственной авиакомпании, а национальная валюта стала слабеть – таковы ключевые экономические события последней недели ноября.

Уходящая неделя оказалась богатой на важные экономические события. В ночь на 23 ноября стало известно о согласовании Советом директоров Международного валютного фонда выделения нашей стране второго транша кредита в размере почти 700 млн долларов в рамках программы stand-by.

Путь Украины к получению этого транша был долгим и сложным. Так, в июне прошлого года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную как помощь на преодоление последствий пандемии COVID-19.

12 июня 2020 года Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. Второй транш наша страна ожидала получить к концу 2020 года, но Фонд не спешил выделять средства из-за невыполнения Украиной взятых на себя обязательств по программе.

В декабре 2020 года миссия МВФ начала работу по пересмотру программы, однако она завершилась без принятия решения о выделении второго транша.

И лишь к окончанию 2021 года Украине все же удалось достигнуть прогресса в переговорах с МВФ и получить заветные 700 млн долларов (эквивалент 500 млн специальных прав заимствования).

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина мерами по реформированию судебной системы и финансового сектора "подтвердила статус надежного и ответственного партнера".

Он также сообщил, что полученные средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Кстати, Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового продукта Украины в 2021 году до 3,2 процента по сравнению с 3,5 процента в октябрьском прогнозе. При этом Фонд оставил без изменений ожидания роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6 процента, а в 2023-м – 3,4 процента.

Согласно подписанному Меморандуму об экономической и финансовой политике, Украина должна до конца ноября утвердить проект государственного бюджета на 2022 год с показателем дефицита в 3,5 процента от ВВП. Также власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Помимо прочего, украинская власть обязалась не вводить ограничение цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Также среди обязательств - принятие законодательных изменений в Налоговый кодекс, продолжение внедрения пенсионной реформы, завершение аудита бюджетной программы на 2020 год в отношении расходов, связанных с COVID-19, до конца декабря.

Еще одним структурным маяком является принятие до конца января 2022 года Кабинетом министров дорожной карты, которая будет определять шаги, необходимые для вывода "ПриватБанка" и "Ощадбанка" на рынок для частичной или полной приватизации.

Запуск национального авиаперевозчика

На уходящей неделе в рамках транспортного форума Министерство инфраструктуры подписало меморандум с компанией Airbus о создании государственной компании "Украинские национальные авиалинии". По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, это ее рабочее название.

"Сегодня можно сказать, что мы празднуем день рождения нового украинского государственного перевозчика... Мы понимаем рынок, который напуган, что государство будет его прижимать. Я уверен, и наши расчеты это доказывают, что рынок будет расти, он восстанавливается. Нам всем точно хватит места, мы будем осторожны, мы не будем пытаться жестко конкурировать с нашим частным бизнесом, все точно будет нормально. Я думаю, что за счет роста рынка нам всем хватит на нем места", - сказал Кубраков.

Он также отметил, что целью компании является защита стратегических интересов государства в сфере авиаперевозок. Уже разработан бизнес-план этого проекта.

"Тот план, который мы рассчитываем, те показатели, которые мы видим, я думаю, что компания в период до пяти лет точно будет прибыльной. Это пессимистический сценарий, мы будем стараться делать это быстрее", - сказал министр.

Предполагается, что к 2022 году во флоте компании будет 3-5 самолетов, а к 2026 году - до 20 лайнеров.

Кубраков также анонсировал создание специального фонда, который будет финансировать развитие авиационной и железнодорожной инфраструктуры.

"Мы обсуждаем создание отдельного специального фонда для развития авиа- и железнодорожной инфраструктуры. Мы это планируем сделать уже в бюджете на 2022 год. Это отдельный специальный фонд, который будет работать именно для решения этих задач. Второе – это введение в Украине механизма public serviсe obligation для маршрутов, критически важных для определенных слоев населения", - сказал он.

Кроме этого, Министерство инфраструктуры планирует к 2030 году превратить международный аэропорт "Борисполь" в самый мощный авиахаб Восточной и Южной Европы.

"Наша цель – развитие региональной сети аэропортов, но и дальнейшее развитие аэропорта "Борисполь". Здесь необходимо строить вторую взлетно-посадочную полосу, мы это понимаем, проектируем. Надеюсь, что как можно скорее приступим к строительству. Самая главная наша цель – чтобы до 2030 года трансформировать аэропорт в самый мощный авиахаб Восточной и Южной Европы. Мы видим, что "Борисполь" может стать альтернативой 19 аэропортов в 11 странах нашего региона", - заявил Кубраков.

Рост промышленного производства

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о росте отечественного промышленного производства в октябре на 1,4 процента в годовом выражении.

В сравнении с предыдущим месяцем, в октябре промпроизводство увеличилось на 7,8 процента без учета сезонной корректировки и на 1,9 процента сократилось с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре рост производства по сравнению с октябрем 2020 года составил 0,6 процента, в перерабатывающей промышленности наблюдалось сокращение на уровне 0,4 процента, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 7,6 процента.

В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного потребления сократилось на 1 процент, а по потребительским товарам длительного пользования произошло сокращение на 3 процента.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 2 процента, по потребительским товарам краткосрочного пользования и энергии состоялся рост на 1,5 и 4 процента, соответственно.

Еще Госстат отчитался о сокращении задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Она на конец сентября 2021 года уменьшилась на 2,2 процента по сравнению с августом – до 61,5 млрд гривен.

Ослабление гривни

Последняя неделя ноября охарактеризовалась стремительным ослаблением национальной валюты. Если еще в начале ноября гривня по официальному курсу укрепилась до отметки 26,06 грн/долл., то 26 ноября просела до 27,03 грн/долл.

По словам финансовых экспертов, ослабление национальной валюты связано с активным новостным фоном вокруг рисков военного вторжения РФ в Украину. Население активно скупает валюту, выкупив с начала ноября 200 млн долларов, спрос на валюту сохраняется и со стороны нерезидентов, которые выходят из ОВГЗ и выводят капитал из страны.

Усиливает эту тенденцию выход на рынок энергоимпортеров, которые начинают закупку дорожающего газа и угля. Таким образом, гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере. В сложившихся условиях эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление курса нацвалюты до уровня 27,5 грн/долл.

На следующей неделе в Украину придет календарная зима. Парламент проведет очередные пленарные заседания, а на 1 декабря запланировано традиционное ежегодное обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде. Еще Госстат опубликует данные о заработной плате украинцев и задолженности предприятий по ее выплате.

Екатерина Жирий

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