Баланс недели: Рада одобрила в первом чтении госбюджет и назначила новых министров, а регионы ужесточают карантин

Верховная Рада приняла в первом чтении разработанный правительством проект госбюджета на 2022 год и назначила новых министров, в том числе министра экономики, а в Киеве и ряде областей заработали ограничения "красной" зоны – таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Начало последнего месяца осени ознаменовалось для столицы переходом в "красную" зону эпидемиологической опасности. Ряд областей "покраснели" еще раньше, и сейчас в 15 регионах страны установлены жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса. Количество новых случаев заболеваемости перевалило за 20 тысяч в сутки, что бьет печальные рекорды, практический каждый день умирает около 700 украинцев.

Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы многих заведений, однако этой осенью появилось важное новшество – теперь работать в обычном режиме могут компании, где вакцинированы все работники, и принимать они могут только вакцинированных посетителей, либо имеющих отрицательный результат свежего теста на коронавирус.

Так, с 1 ноября только с отрицательным тестом и COVID-сертификатом можно пользоваться общественным транспортом и посещать торгово-развлекательные центры, заведения общепита, гостиницы, учреждения и заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦПАУ, управления пенсионного фонда, а также проводить массовые мероприятия. При этом дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Сейчас Киев находится на пике заболеваемости, поэтому говорить о выходе столицы из "красной" зоны пока рано. Однако, если ситуация пойдет на спад, минимум через три недели локдаун в городе может закончиться.

"Как показывает практика, только трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если их соблюдать, то мы вскоре увидим стабилизацию ситуации", - рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Стоит отметить, что 4 ноября в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, и теперь в этой зоне находятся три региона: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. По прогнозу Минздрава, на уходящей неделе "красную" зону могут пополнить еще две области: Волынская и Харьковская.

Реакция бизнеса

Украинские компании в очередной раз столкнулись с ограничениями своей деятельности и снова должны адаптироваться к новым условиям.

Как рассказала УНИАН член Украинской рады бизнеса Елена Хотенко, сейчас бизнес был более готов к локдауну, чем год назад.

"Во-первых, бизнес уже научился работать в условиях локдауна, обеспечил весь персонал средствами защиты. Во-вторых, организовал работу по вакцинации персонала. Некоторые бизнесы даже приглашали медиков, чтобы проводить вакцинацию прямо на предприятиях, таким образом обеспечив защиту своих работников", - отметила Хотенко.

По ее словам, есть некоторые сложности с тем, что не все люди готовы к новым условиям, поэтому возникают трудности, когда компания либо не предоставляет услугу, либо не дает возможности войти в помещение или транспорт без сертификата вакцинации или соответствующего теста.

"Это вызывает возмущение, и бизнес должен объяснять клиентам в некоторых случаях, что они будут нести ответственность за нарушение условий работы в "красной" зоне", - сказала Хотенко, добавив, что бизнес сейчас все же несет потери из-за того, что пока вакцинировано лишь небольшое количество населения.

Кстати, с введением ограничений выстроились огромные очереди в пункты вакцинации, которые расположены не только в медучреждениях, но и ТРЦ, на вокзалах, в аптеках, поэтому темпы вакцинации населения ускорятся, что приблизит и возвращение к нормальной жизни.

Бюджетный процесс

Народные депутаты на уходящей неделе поработали достаточно продуктивно. Во вторник парламент, наконец, принял в первом чтении разработанный правительством проект государственного бюджета на 2022 год, рассмотрев множество предложений, поданных нардепами.

Согласно документу, доходы госбюджета Украины предусмотрены на уровне 1,267 трлн гривен, расходы - 1,442 трлн гривен. Дефицит бюджета - 3,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд гривен.

Рост национальной экономики в следующем году ожидается на скромном уровне 3,8 процента. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд гривен, на погашение - 393,3 млрд гривен. Среднемесячная зарплата в стране, по расчетам правительства, в 2022 году составит 15 300 гривен. Потребительская инфляция достигнет 6,2 процента, а среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 гривни за доллар.

Теперь проекту госбюджета предстоит второе чтение, к которому депутаты могут внести еще немало правок.

Кадровые назначения в Кабмине

Также парламент на уходящей неделе провёл ряд кадровых перестановок в правительстве, уволив сразу пять глав министерств и назначив пока четверых новых.

Так, депутаты уволили Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Любченко - с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики, Алексея Резникова - с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Андрей Таран был уволен с должности министра обороны. Еще был уволен Олег Уруский с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Все министры написали заявление об отставке, при этом Резников сразу занял должность министра обороны – его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

В четверг парламент проголосовал за назначение еще ряда новых министров. Ирина Верещук заняла кресло вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Павел Рябикин, который до этого назначения возглавлял Государственную таможенную службу. Первым вице-премьер-министром – министром экономики стала Юлия Свириденко, работавшая ранее заместителем руководителя Офиса президента. Вакантным осталось лишь место министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Рост международных резервов

На уходящей неделе Национальный банк Украины отчитался о росте международных резервов. В октябре они выросли на 3,3 процента и на 1 ноября составили 29,654 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба НБУ, рост резервов произошел прежде всего благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты на межбанковском валютном рынке.

В целом, динамику резервов в течение октября определяли, в частности, операции по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства составили 1,145 млрд долларов, в том числе 588,7 млн евро - транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долларов - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

Также на резервы повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, что позволило Национальному банку выкупить 752,2 млн долларов. В то же время, для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал 49,6 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

На следующей неделе Госстат опубликует данные об инфляции в октябре. Погода в большинстве регионов принесет очередное осеннее похолодание с традиционными ноябрьскими дождями. Зима уже не за горами.

Екатерина Жирий

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