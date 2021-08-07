Баланс недели: подарок от МВФ, рост международных резервов и подорожание топлива

МВФ принял решение о выделении Украине 2,7 млрд долларов, Нацбанк сообщил о росте международных резервов благодаря доразмещению еврооблигаций, а автогаз на украинских АЗС рекордно подорожал – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Уходящая неделя принесла нашей стране позитивную новость об утверждении Международным валютным фондом дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долларов, которые будут распределены между странами-членами Фонда для восстановления мировой экономики от коронакризиса. И Украина получит свою часть этих средств.

Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, это решение послужит на благо всех стран-членов Фонда, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению стабильности мировой экономики.

"Особенно это поможет самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19", - сказала Георгиева.

Украина в рамках инициативы получит SDR на сумму 2,7 млрд долларов, которые должны поступить в страну до конца августа.

Президент Владимир Зеленский, который на прошлой неделе провел телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой, приветствовал решение МВФ, отметив, что это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости.

"Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с Международным валютным фондом. Наша страна продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by. По словам президента, миссия МВФ ожидается в Украине в сентябре.

С учетом необходимости Украины выплатить большую сумму по внешним долгам в сентябре этого года, данный "бонус" от МВФ будет как нельзя кстати.

По словам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, с выделенными средствами от МВФ Украина спокойно пройдет пик долговых выплат.

"Это - подарок, который МВФ делает всем странам. И тем, кто выполнил свои обещания и движется к реформам... И тем, кто нет или еще в процессе. В нашем случае первое. Так как это подарок, то как его тратить, решает по факту сама страна-получатель. То есть, в нашем случае все эти деньги, или их значительная часть, вероятно, перейдут в госбюджет, а не полностью в резервы", - отметил депутат.

Железняк подчеркнул, что на конец сентября запланирована крупная выплата по внешним долгам Украины - 3 млрд долларов, поэтому деньги МВФ поступят вовремя, и Украина сможет сделать эту выплату, не успев потратить свой подарок от МВФ на что-то другое.

Рост валютных резервов

Положительная новость на уходящей неделе поступила и от Национального банка - о росте международных резервов Украины в июле.

По состоянию на 1 августа, международные резервы страны составили 28,951 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись на 2,1 процента по итогам июля.

По данным НБУ, резервы выросли благодаря, прежде всего, доразмещению правительством еврооблигаций и покупке регулятором валюты на межбанковском валютном рынке.

В частности, валютные поступления в пользу правительства в июле составили 665,8 млн долларов: 525,8 млн долларов - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долларов - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В отдельные дни предложение на рынке преобладало над спросом, в частности, из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 188 млн долларов.

Также в июле динамику международных резервов определяла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в НБУ.

Подорожание топлива

Не столь радужными на уходящей неделе были новости для автовладельцев.

По данным консалтинговой компании UPECO, средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС Украины в течение июля выросла на 9,1 процента, или 1,39 грн/л, достигнув 16,72 гривни, что стало историческим рекордом.

При этом в течение первой недели августа цены на автогаз продолжали расти и бить рекорды июля. В частности, 5 августа средняя стоимость сжиженного газа достигла рекордных 17,07 гривни за литр.

Отмечается, что подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, повышением стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

По словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства "Роснефти" началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также поставки газа в Украину в июле на 31,8 процента снизил "Лукойл".

Кроме того, в связи з введением санкций США и ЕС по отношению к "Белнефтехиму" и нефтяной отрасли Беларуси, снизились объемы поставок с белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Судя по всему, нынешнее подорожание еще не предел. По мнению эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Владельцам автомобилей на бензине тоже приходится нервничать. Министерство экономики Украины на уходящей неделе повысило среднюю стоимость бензинов на 22 копейки - до 26,86 гривни за литр. В то же время, стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку - до 22,24 гривни за литр.

Вслед за этим решением украинские сети АЗС повысили цены на бензин на 10-50 копеек.

По данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", в частности, в сетях WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 копейки за литр, до 31,86 гривни, дизельное топливо подешевело на 1 копейку за литр, до 29,24 гривни. Сеть SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 копейки за литр. Ряд других сетей подняли цены дизельного топлива в пределах 2-50 копейки за литр.

Проседание гривни

На уходящей неделе украинская валюта, уверенно укрепляющаяся в течение последнего времени, немного сдала позиции.

По официальному курсу НБУ, гривня, начиная с понедельника, ослабла на 12 копеек – с 26,82 до 26,94 грн/долл.

Финансовые эксперты отмечают, что повода для беспокойства нет из-за объективных экономических факторов укрепления нацвалюты.

По словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, основной причиной укрепления гривни в последние недели стал относительно низкий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров при возросшем предложении экспортеров и госкомпаний.

Кроме того, внешняя конъюнктура остается благоприятной для гривни в связи с высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию.

Аналитики группы ICU отмечают, что в августе предложение валюты будет оставаться значительным из-за экспорта зерновых и уплаты компаниями квартальных налогов.

"Активность аграриев и приближение квартальных налоговых платежей продолжат поддерживать предложение валюты на высоком уровне, что придаст поддержку гривне и будет двигать ее курс дальше к укреплению", - прогнозируют в компании.

Новость о выделении МВФ щедрого подарка в 2,7 млрд долларов также может поддержать украинскую валюту. Поэтому нынешнее ослабление может оказаться временным явлением.

На будущей неделе Госстат опубликует данные об инфляции в июле, и мы сможем узнать, продолжили ли цены свой рост. Кроме того, будут обнародованы данные о внешней торговле товарами и услугами за первое полугодие 2021 года.

Погода порадует украинцев комфортным теплом и отсутствием дождей. Это позволит аграриям с минимальными потерями продолжить сбор урожая зерновых, который в этом году обещает быть очень неплохим.

Лето близится к концу, поэтому следует насладиться его последними солнечными неделями.

Екатерина Жирий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter