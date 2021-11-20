Баланс недели: ослабление нацвалюты, рост цен на топливо и тысяча гривен за вакцинацию

Национальная валюта развернулась в сторону снижения, цены на топливо на заправках вновь выросли, а президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по тысяче гривен каждому украинцу, который вакцинируется от коронавируса, - таковы главные экономические события третьей недели ноября.

На уходящей неделе украинцы почувствовали скорое наступление зимы: температура воздуха начала опускаться ниже нуля, а в северных и восточных регионах пошел первый снег.

Холодная и влажная погода благоприятствует продолжению пандемии коронавируса. К концу уходящей недели 18 областей Украины и Киев находились в "красной" зоне эпидемической опасности.

Минздрав регистрирует ежедневно порядка 20 тысяч новых заболевших, на очень высоком уровне остается и смертность от этой болезни. Положительной тенденцией уходящей недели стало то, что число выписок пациентов начало превышать число новых заболевших.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодня более 9 миллионов украинцев полностью вакцинированы от COVID-19, и власти всеми способами пытаются расширить этот круг, причем не только ограничительными мерами, но и стимулами.

Президент Владимир Зеленский в начале уходящей недели объявил о решении выплачивать гражданам по 1000 гривен за полный курс вакцинации.

"Средства в размере одной тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение "Дія". Их можно потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом. Примерно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе", - сказал глава государства.

Программа заработает с 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Из государственного бюджета на ее реализацию в этом году будет выделено 3 миллиарда гривен и столько же в следующем. Выплаты будут осуществляться из общего фонда государственного бюджета через Фонд поддержки предпринимательства.

Правительство пообещало, что никакие налоги на эту помощь начисляться не будут, также это не повлияет на получение субсидий.

Массовые раздачи денег гражданам в нашей новейшей истории неизбежно приводили к росту инфляции. Интересно, есть ли у правительства и Нацбанка план, как не допустить повышения и так уже высокой инфляции?

Также власти пока не пояснили, как взять участие в этом "аттракционе невиданной щедрости" наименее обеспеченной части общества, которая не имеет смартфонов и не знакома с приложением "Дія".

Ослабление гривни

На уходящей неделе национальная валюта вернулась к тренду девальвации. Относительно второй недели ноября, когда гривня укрепилась до 26,06 гривни за доллар, уходящую неделю наша валюта закончила проседанием на 38 копеек.

Национальный банк на пятницу, 19 ноября, установил официальный курс на уровне 26,44 гривни за доллар.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что курс гривни в ближайшее время может ослабнуть до 26,6 гривни за доллар.

"Стоимость украинских еврооблигаций падает, отражая растущие для нерезидентов риски. По данным НБУ, за последние пять дней нерезиденты продали гривневые ОВГЗ на сумму 1,86 миллиарда гривен, что также угрожает стабильности гривни", - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

Кризис в энергетике

Ситуация с ослаблением гривни усугубляется кризисом в энергетическом секторе. Нехватка угля на тепловых электростанциях, а также низкие запасы газа в хранилищах грозят острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и возможными веерными отключениями в морозные зимние дни.

На уходящей неделе запасы угля на украинский теплоэлектростанциях относительно конца прошлой недели сократились еще на 13 процентов - до 353 тысяч тонн, что в несколько раз меньше уровня необходимых плановых показателей.

На этом фоне 17 ноября Министерство энергетики Беларуси объявило о прекращении поставок электроэнергии в Украину. Как результат - на утро 18 ноября объемы импорта электроэнергии из Беларуси снизились с 415 мегаватт-часов до нуля.

Оператор объединенной энергосети - государственная компания "Укрэнерго" отметила, что несмотря на прекращение поставок, энергосистема Украины работает стабильно.

"Никаких отключений потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления, за предыдущие сутки и по состоянию на сейчас не произошло. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись", - говорится в сообщении компании.

К слову, Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси лишь после запуска в прошлом году у северных соседей атомной электростанции. До этого наша страна много десятков лет исправно делилась своей электроэнергией с Беларусью.

Дорожающее топливо

На уходящей неделе на АЗС средняя розничная цена автогаза выросла на 16 копеек - до 18,90 гривни за литр. При этом крупные сети автозаправок продают автогаз по 19,65 гривни за литр, что является историческим рекордном. Таким образом, начиная с июня, цена этого топлива поднялась более чем на четверть.

По мнению экспертов, цена сжиженного газа в рознице до конца года имеет потенциал превысить отметку 20 гривен за литр.

"На сегодняшний день цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 гривни за литр. Это связано с ростом закупочной цены на границе Украины, что обусловлен в свою очередь удорожанием сжиженного газа, как и других энергоносителей, в мире", - рассказал УНИАН эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

При этом, несмотря на небольшое снижение цен на бензин А-95 и дизельное топливо за прошедшую неделю до 31,7 и 30,5 гривни за литр соответственно, эти виды топлива также имеют потенциал к росту.

По мнению гендиректора компании "Прайм" Дмитрия Леушкина, по пессимистическому сценарию баррель нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до 100 долларов с нынешних 80 долларов. В таком случае стоимость бензина в Украине поднимется с нынешних 32 гривен до 45 гривен за литр.

Последняя полная рабочая неделя ноября принесет традиционный период скидок в торговых сетях под названием "Черная пятница". Ритейлеры Украины и других стран давно готовятся к этому событию, рассчитывая на значительный рост продаж.

Государственная служба статистики планирует обнародовать данные о средней заработной плате в стране, а также результаты работы промышленности по итогам десяти месяцев.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со следующей недели можно ожидать выхода некоторых регионов из "красной" зоны, а значит появляются перспективы ослабления карантинных ограничений к новогодним праздникам. Увеличение количества вакцинированных граждан несомненно будет этому способствовать.

Анна Бредихина

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