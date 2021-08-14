Баланс недели: очередное продление карантина, снижение тарифов на электроэнергию и рост инфляции

Кабинет министров в очередной раз продлил действие адаптивного карантина - теперь до 1 октября, и вопреки советам энергетиков и экспертов объявил о незначительном снижении тарифов на электроэнергию для населения, а Госстат отчитался о росте инфляции до двузначного числа – таковы основные экономические новости уходящей недели.

Вот и наступила середина последнего месяца лета - августа: еще стоит жара, многие украинцы проводят время в отпусках, подавшись кто на моря, кто – в горы, а кто – на дачи. Отдыхают на каникулах и народные депутаты. Страна же ускорила подготовку к празднованию Дня независимости, а родители начинают задумываться о приближении начала учебного года. Именно поэтому уходящая неделя была довольно спокойной и не перенасыщенной экономическими событиями. Но все же они были…

Так, в среду Кабинет министров провел традиционное заседание, на котором принял решение об очередном продлении адаптивного карантина в Украине - на этот раз до 1 октября 2021 года. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил рост госпитализации тяжелобольных коронавирусом в последние дни.

"Текущая эпидемическая ситуация полностью контролируемая, но, к сожалению, специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", – сказал Шмыгаль.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули: несмотря на рост заболеваемости в последнее время, все города Украины продолжат находиться в "зеленой" зоне и предпосылок для изменения уровня эпидемической угрозы пока нет. Глава ведомства Виктор Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса.

Популистское снижение тарифов на свет

Кабинет министров по инициативе президента Владимира Зеленского в среду также принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения будет снижен до 1,44 гривни за киловатт-час вместо нынешних 1,68 гривни, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц.

В правительстве подсчитали, что семей, потребляющих такие объемы электроэнергии, в Украине 80 процентов. Новые тарифы будут действовать с октября.

"С первого октября мы снижаем тариф для большинства населения, которые потребляют до 250 кВт-ч, то есть 80 процентов домохозяйств. Для таких людей тариф составит 1,44 гривни с НДС", – сказал в ходе заседания министр энергетики Герман Галущенко.

Благодаря данному решению, максимальное снижение, на которое может рассчитывать украинское домохозяйство, составит от 20 до 60 гривен в месяц при потреблении до 250 кВт-ч.

Многие эксперты раскритиковали эту инициативу правительства, назвав ее очередным популизмом, поскольку с 1 января текущего года Кабмин отменил гораздо более существенную льготу в 90 копеек за первые 100 киловатт-часов.

Экс-руководитель министерства энергетики Ольга Буславец отметила, что скидка для украинцев на уровне 24 гривни в месяц приведет к увеличению дефицита на рынке электроэнергии на 9,6 миллиарда гривен.

Этот растущий дефицит будет покрыт за счет повышения цен на электроэнергию для небытовых потребителей – компаний, заводов, коммунальных предприятий, что неизбежно приведет к росту стоимости конечной продукции и увеличению инфляции, которая и так уже достигла критического двузначного значения.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев считает, что снижение тарифов для населения несет риски для стабильного функционирования энергосистемы страны.

"Это махровый, дурной популизм, который не базируется на экономической почве. Это - попытка отвлечь внимание общественности от бездарных, безответственных действий власти", - подчеркнул эксперт.

Рост инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала свежий отчет о состоянии цен в Украине. Согласно ему, потребительская инфляция в июле за год – по сравнению с июлем 2020 года – составила 10,2 процента и впервые в этом году выросла до двухзначного числа. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, рост цен был незначительным – на одну десятую процента.

По данным Госстата, больше всего за год подорожали сахар – на 83,5 процента, а также подсолнечное масло – на 79 процентов. Цены на эти продукты шокируют украинцев с начала года. Все дело в плохом урожае сахарной свеклы и подсолнечника в 2020 году, когда посевы сильно пострадали от засухи.

Отметим: Украина впервые за несколько лет приостановила экспорт сахара и даже начала закупать его за границей, чтобы покрыть внутренний дефицит.

Статистическое ведомство также сообщило о подорожании в июле яиц на треть, незначительном росте цен на хлеб, мясо и макаронные изделия. Зато фрукты и овощи дешевле, чем год назад.

А еще на треть выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ. Подорожал и проезд в транспорте – почти на 12 процентов.

В Министерстве экономики обнадежили, что до конца 2021 года не прогнозируют существенного повышения потребительских цен.

"До конца года общий тренд в динамике потребительских цен не будет меняться и будет определяться влиянием внешних ценовых факторов и постепенным восстановлением экономической активности после периода значительных карантинных ограничений", – отметили в ведомстве.

Разгар жатвы

В середине августа уборка урожая идет полным ходом. По состоянию на 13 августа, аграрии обмолотили более половины посевов, собрав почти 40 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что урожайность с полей в этом году намного выше, чем в прошлом. Это дает предпосылки для нового рекордного урожая, который может достигнуть 75,6 миллиона тонн. Пока не слишком знойная погода и периодические дожди подтверждают этот прогноз.

Ученые Национального научного центра Института аграрной экономики ожидают также лучшего, чем в прошлом году, урожая подсолнечника. "Это значит, что цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре", – отметили специалисты.

Также в ближайшие недели аграрии начнут собирать сахарную свеклу, что позволит спрогнозировать цены на сахар на ближайшую перспективу.

А на следующей неделе страна продолжит подготовку к своему юбилею – 30-летию Независимости. Госстат обнародует отчет о численности населения Украины и данные об объемах розничной торговли.

Кроме того, 22 августа Киев посетит канцлер Германии Ангела Меркель для встречи с президентом Зеленским и обсуждения политических и экономических вопросов.

Похоже, что следующую неделю Украина проживет в интриге относительно грядущих многообещающих событий.

Анна Нагорная

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