Баланс недели: программа Кабмина отправлена на доработку, авиационные и железнодорожные перевозки возобновлены, а гривня пошла в рост

Первая неделя лета ознаменовалась очередным витком карантинных послаблений по всей Украине, что позволяет еще больше оживить национальную экономику и приободрить граждан.

С понедельника, после почти трехмесячного простоя, запущено движение пассажирских поездов во внутреннем сообщении. В частности, «Укрзализныця» возобновила движение свыше четырех сотен пригородных поездов и назначила к Троице пять дополнительных региональных поездов.

Согласно правительственному решению, продажа билетов открыта на 50 процентов мест в поездах, чтобы избежать скопления людей и сохранить возможность соблюдать дистанцию, которая, очевидно, закрепится в привычном укладе жизни украинцев еще надолго.

Кроме того, с понедельника в большинстве областей была разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, при этом использование спа-зон осталось под запретом. Также было запущено межобластное сообщение всеми видами транспорта.

Еще одним знаковым событием уходящей недели стало снятие запрета на осуществление авиаперелетов внутри страны, тогда как международное авиасообщение обещают восстановить не ранее 15 июня.

Тем не менее, это позитивный сигнал для всей авиационной отрасли, которая без преувеличения, стала одной из самых пострадавших от коронавирусного удара.

Также кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей в помещениях, а религиозным организациям - проводить мероприятия в храмах.

Таким образом, привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но это вовсе не освобождает нас от обязательства оставаться на страже своего здоровья.

Правительственная программа ушла на доработку

Помимо карантинных послаблений, в условиях разворачивающегося экономического кризиса общество и бизнес логично ожидали от правительства каких-то конкретных и эффективных шагов по спасению экономики. На уходящей неделе парламент решил заслушать программу действий Кабмина.

Однако, очевидно понимая, что нынешняя программа не соответствует сегодняшним вызовам, премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Раду отправить ее на доработку. Да и сами народные избранники назвали этот документ поверхностным и декларативным, поэтому поддержали просьбу премьера 245 голосами.

По словам президента Владимира Зеленского, программа правительства действительно требует доработки, поскольку была расписана еще тогда, когда никто не ожидал эпидемии коронавируса.

«Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому премьер-министр обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить», - сказал Зеленский.

К слову, Кабинет Шмыгаля был назначен в начале марта и почти сразу же стал реагировать на растущую опасность от пандемии коронавируса, включая введение жесткого карантина. Так что программа действий правительства создавалась в разгар борьбы с опасной болезнью.

Таким образом, двенадцатимесячный иммунитет на отставку, который дает правительству Конституция в случае одобрения этого документа, получить не удалось.

Экономические эксперты раскритиковали первый вариант программы, отметив, что бессмысленных инициатив в нем больше, чем полезных для государства и его граждан.

Детали доработанной программы действий Кабмина мы сможем увидеть не ранее, чем через две недели, когда документ будет повторно внесен в парламент.

Между тем, Верховная Рада провела ряд кадровых перестановок. Так, депутаты уволили Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, назначив на эту должность Ольгу Стефанишину. Также парламент назначил народного депутата Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Помимо кадровых вопросов, Рада приняла ряд важных для страны законов, среди которых: о проведении инвентаризации украинских лесов, о новом таможенном тарифе и о защите информации в телекоммуникационных системах.

Новые электронные сервисы для бизнеса

Уходящая неделя оказалась для правительства действительно напряженной и богатой на события. В среду на очередном заседании Кабмин одобрил решения, которые призваны облегчить ведение бизнеса в Украине.

Первое касается введения электронных трудовых книжек. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит сделать автоматическим начисление пенсий.

«Благодаря этому законопроекту будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников, а это будет означать, что пенсии будут начисляться автоматически», - сказал Шмыгаль.

Стоит отметить, что ведение традиционной бумажной трудовой книжки будет происходить по желанию сотрудника. По его требованию работодатель может продолжить вносить данные о трудовом стаже в бумажную книгу параллельно с электронным учетом трудовой деятельности.

По мнению Европейской Бизнес Ассоциации, для бизнеса это дополнительная возможность сэкономить средства на администрировании процесса приема на работу, перевода и увольнения работников, а для работников - удобство и снижение бюрократии.

По данным Минсополитики, для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится пять лет.

Второе решение касается запуска экспериментального проекта по выдаче разрешений на международные перевозки грузов в электронной форме. Заказ бланков разрешений на такие поездки можно осуществить через Транспортный портал электронных услуг.

Перевод этой услуги в онлайн также позволит устранить бюрократические препятствия и повысить объективность и прозрачность процесса заказа и выдачи бланков разрешений.

«Такие решения абсолютно соответствуют требованиям времени - для бесперебойной работы компаний даже в кризисные времена большинство услуг должно быть переведено в онлайн. Это не только экономия ресурсов и удобство, но и более прозрачные отношения между бизнесом и государством, готовность к любым форс-мажорам», - прокомментировала решения правительства заместитель директора по представительству интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.

Также правительство поддержало установку 25 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (взвешивание в движении) и обновление 50 передвижных устройств для взвешивания. По мнению Министерства инфраструктуры, такие изменения позволят эффективно контролировать габаритно-весовые параметры транспорта и минимизировать разрушение дорог в результате нарушения правил проезда.

Крепкая гривня

Хорошие новости принес и валютный рынок – гривня продолжила укрепление по отношению к доллару, которое началось еще на прошлой неделе. Так, гривня в преддверии выходных закрепилась по официальному курсу НБУ на уровне 26,60 гривни за доллар, на межбанковском валютном рынке – до 26,60 гривни за доллар, а в обменных пунктах Киева – до 26,80 гривни за доллар.

Причиной укрепления национальной валюты стали ожидания, что уже на следующей неделе Украина, наконец, может получить первый транш кредита Международного валютного фонда из общей восемнадцатимесячной программы сотрудничества, в течение действия которой наша страна получит кредит в размере пяти миллиардов долларов сроком на пять лет. Поэтому, очевидно, положительная тенденция укрепления гривни продолжится и на следующей неделе.

По словам министра финансов Сергея Марченко, кредит МВФ позволит перекрыть дефицит госбюджета, который на сегодня составляет около восьми процентов ВВП, и профинансировать социальные расходы.

«Сказать, что эти средства идут только на выплату долгов, нельзя. Они покрывают наши потребности, которые мы уже должны профинансировать... Мы спокойно пройдем этот период, который достаточно сложный», - отметил Марченко.

Также глава Минфина заверил, что наша страна уже прошла кризисный этап в экономике, и есть все основания считать, что госбюджет на текущий год будет выполнен.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Правление Нацбанка по вопросам монетарной политики проведет очередное заседание, на котором, вероятно, примет решение об очередном снижении ключевой учетной ставки. Кроме того, МВФ обещает принять решение по новой программе для Украины, которая откроет путь к финансированию со стороны других международных партнеров и поможет нашей стране спокойней преодолеть последствия коронакризиса.

Александра Данько