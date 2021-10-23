Баланс недели: Кабмин обещает не вводить тотальный локдаун, МВФ и Украина договорились о новом транше, а НБУ сохранил учётную ставку

Украина в связи с ростом числа заболевших коронавирусом постепенно погружается в "красную" зону и вводит существенные ограничения в сфере транспорта, Нацбанк ухудшил прогноз развития экономики и сохранил учетную ставку на уровне 8,5 процента, а МВФ дал сигнал, что вскоре выделит нашей стране 700 млн долларов – таковы главные экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя запомнится украинцам обострением пандемии коронавируса. Практически каждый день наша страна ставила печальные антирекорды по количеству новых случаев выявления заболевания и по числу умерших.

В связи с этой бедой всё больше регионов переходят в "красную" зону карантина, и никто уже не сомневается, что вскоре вся страна окажется в ней. А это грозит новыми ограничениями, которые негативно повлияют на экономику.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль поспешил успокоить население и бизнес, что локдаун по всей стране никто вводить не планирует.

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные учреждения могут работать, если все посетители, работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику", - сказал он, добавив, что единственной альтернативой остановке экономики является массовая вакцинация.

Вместе с тем, на уходящей неделе в Украине начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок. Теперь на автобусах, поездах и самолётах смогут передвигаться либо вакцинированные граждане, либо те, кто имеет на руках негативный тест на ковид.

Стоит отметить, что "Укрзализныця" на крупных железнодорожных вокзалах страны уже открыла пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Так, пункты экспресс-тестирования работают на железнодорожных вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы. Пассажиры, у которых есть билет для проезда, смогут сделать тест за 350 гривен.

В дальнейшем компания планирует расширять перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Введенные ограничения неизбежно повлияют на транспортную отрасль страны, но пока не ясно, насколько негативными будут последствия. Директор пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский уже сообщил о снижении пассажиропотока компании на 20 процентов из-за новых правил проезда.

"Мы зафиксировали вдвое больше возвратов билетов и где-то на 40 процентов падение продаж билетов. Но мы уверены: люди поймут, что все едет, и все нормализуется", - отметил он.

Медленное восстановление экономики

На уходящей неделе Министерство экономики обнародовало очередной обзор экономической активности, согласно которому валовый внутренний продукт Украины в январе-августе 2021 года увеличился на 2,9 процента. Кстати, в начале года премьер Шмыгаль заверял, что рост ВВП по итогам 2021 года составит 4,6 процента.

В Минэкономики отметили, что в августе почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали увеличение объемов производства. Причиной этого стали высокие цены на мировых товарных рынках, активное наращивание объемов сельхозпроизводства, оптимистичные настроения бизнеса в условиях действия "зеленого" уровня эпидопасности.

"Рост не превысил уровень падения, зафиксированный в этот период в прошлом году, то есть, сейчас экономика находится в фазе восстановления. Переход к фазе роста прогнозируется в следующем году", - подчеркнули в Минэкономики.

В развитие темы на уходящей неделе выступил Национальный банк, который заявил об ухудшении прогноза роста ВВП в 2021 году из-за более длительного и существенного влияния пандемии, а также резкого повышения цен на газ.

"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8 до 3,1 процента в 2021 году", - сообщили в НБУ.

Также регулятор отметил неблагоприятную ситуацию на рынке энергоносителей и последствия логистических проблем в мире, из-за чего отечественная промышленность сократит объёмы производства. В итоге, прогнозирует Нацбанк, рост ВВП Украины в следующем, 2022 году составит не 4 процента, как ожидалось ранее, а 3,8 процента.

На уходящей недели Национальный банк также принял решение не менять учетную ставку, сохранив её на уровне 8,5 процента годовых после повышения ее до этого уровня в сентябре.

В НБУ добавили, что снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5 процента по сравнению с 6,5 процента в предыдущем прогнозе.

Перспективы нового транша МВФ

Учитывая медленные темпы восстановления экономики, скорое погружение всей страны в "красную" зону эпидкарантина и "космические" мировые цены на газ, вполне реально, что до конца года Украине понадобится серьёзная финансовая подушка безопасности.

И тут на помощь может прийти очередной транш от ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда в размере 700 млн долларов по действующей программе финансирования stand-by.

На уходящей неделе стало известно, что Украина и МВФ на уровне представителей договорились об этом транше, а также о продлении финансирования в рамках программы сотрудничества до конца июня 2022 года.

Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что Совет директоров МВФ примет решение о выделении Украине 700 млн долларов в ноябре.

"Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов. Украина упорно работала для принятия этого решения, и положительные договоренности – это результаты тех реформ, которые внедряются в нашей стране", - отметил глава правительства.

Важным событием уходящей недели стало и начало рассмотрения в стенах парламента подготовленного правительством проекта государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.

Примечательно, что народные депутаты подали к документу более трех тысяч поправок. По предварительной оценке, для полного учета предложений "щедрых" народных избранников необходимо дополнительно 80 трлн гривен.

"Это, по сути, дополнительно еще 57 бюджетов", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В целом, на уходящей неделе депутаты успели рассмотреть лишь 1913 поправок, поэтому продолжат бюджетный процесс на следующей сессионной неделе.

Что касается последней недели октября, то часть украинцев ожидает начало отопительного сезона, который обещает быть чрезвычайно сложным. Впрочем, продолжение в большинстве регионов относительно теплой осени с температурами 10-15 градусов дает основание муниципальным властям, разрывающимся в поиске средств на закупку дорожающего топлива, отложить запуск котельных до прихода первых реальных заморозков.

Ещё одним важным событием предстоящей недели станет продажа сразу двух объектов большой приватизации – завода "Большевик" в Киеве и Объединенной горно-химической компании.

Кроме того, Государственная служба статистики обнародует информацию о заработных платах украинцев.

Дмитрий Шварц

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