Баланс недели: инфляция идет в рост, Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты, а украинский спутник выведен на орбиту

Госстат сообщил о росте инфляции, в связи с чем правительство ввело госрегулирование цен на продукты питания, украинский спутник "Сич-2-30" успешно выведен на орбиту, а на сайты госорганов была совершена самая масштабная за последние четыре года хакерская атака - таковы основные экономические события уходящей недели.

Вторая неделя января запомнится украинцам рекордными температурными качелями - со сменой пятнадцатиградусных морозов на почти весеннюю оттепель.

Экономическая же жизнь страны неспешно возвращается в рабочую колею после затяжных новогодних и рождественских праздников. Эксперты и политики в основном обсуждали ситуацию с гражданскими протестами в Казахстане и пытались спрогнозировать возможное их влияние на экономику Украины.

Но и без значимых событий не обошлось. Правительство расширило перечень продуктов питания, цены на которые будут госрегулироваться.

Стоит напомнить, что Кабинет министров в конце 2021 года в условиях резкого роста цен на энергоносители запретил устанавливать торговую наценку более десяти процентов на хлеб ржано-пшеничный и хлебные батоны. Затем 12 января добавил в этот перечень еще девять продуктов питания: крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко жирностью 2,5 процента, масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, куриное мясо, а также сливочное масло.

Представители розничной торговли сразу предупредили, что в связи с введением предельной наценки на социально важные продукты питания, продажа таких товаров может временно приостановиться.

Чиновники свое решение о введении контроля за наценками объясняют высокими темпами роста стоимости продуктов питания.

Производители же говорят, что вынуждены поднимать цены из-за существенного подорожания газа, который используется в производстве.

Многие эксперты предупреждают, что в условиях свободного рынка решение правительства о контроле цен будет малоэффективным и может привести к дефициту этих групп продуктов.

Растущие цены

Не порадовал на уходящей неделе Госстат. По его данным, инфляция в декабре в годовом выражении – по сравнению с декабрем 2020 года – выросла до 10 процентов, что вдвое превышает показатель предыдущего года (5 процентов).

Больше всего выросли цены на продукты питания, в частности, на подсолнечное масло и сахар - на 39 процентов и 28 процентов, соответственно. Цены на яйца выросли на 19 процентов, хлеб подорожал тоже на 19 процентов, мясо – на 13 процентов, макароны – почти на 11 процентов, овощи стали дороже почти на 13 процентов.

Госстат отметил также повышение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 10 процентов.

Еще почти на 20 процентов для украинцев подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте, а в железнодорожном – на 15 процентов.

Вторая неделя января огорчила и автомобилистов – произошло существенное подорожание топлива. Это стало результатом того, что Министерство экономики повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек, а дизельного топлива на 1,34 гривни за литр. Розничные сети АЗС мгновенно отреагировали, повысив стоимость топлива в пределах 0,2-1,3 гривни.

На фоне существенного роста цен на основные потребляемые украинцами товары, правительство ввело ежедневный мониторинг для трех десятков продовольственных и непродовольственных продуктов производства. Этим займется Государственная служба статистики. Она должна будет отслеживать стоимость овощей, хлеба, макаронных изделий, молочной продукции, а также цен на сжиженный газ, дизельное топливо и бензин марки А-95.

Украинский спутник на орбите Земли

Уходящая неделя запомнится еще одним знаменательным для украинской космической отрасли событием: 13 января впервые за последние 10 лет на орбиту был выведен новый отечественный спутник.

Им стал "Сич-2-30", который был запущен на орбиту Земли с космодрома на мысе Канаверал в США с помощью ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Он уже провел первые сеансы связи с Национальным центром управления и испытаний космических средств.

Это четвёртый по счёту подобный спутник, который наша страна запустила в космос.

Президент Владимир Зеленский приветствовал запуск и напомнил, что спутник разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" совместно с другими украинскими предприятиями, то есть, это - полностью отечественная разработка.

Общие затраты на разработку, пуск и эксплуатацию спутника, по разным оценкам, составили около 250 миллионов гривен. Эта сумма могла быть меньше, если бы процесс разработки постоянно не затягивался из-за задержек с бюджетным финансированием.

Государственное космическое агентство планирует использовать "Сич-2-30", как минимум, ближайшие три года, прежде всего для решения гражданских задач. Дело в том, что спутник передаёт цифровые фотографии земной поверхности шириной 46 километров с разрешением почти 8 метров на пиксель. Это позволяет изучать использование земель, растительности, лесных и водных ресурсов. Также можно получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Кибератака на правительственные сайты

Пока украинский спутник покорял просторы бескрайнего космоса, веб-сайты государственных органов власти в ночь на "старый Новый год" были атакованы хакерами.

По словам заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации по вопросам цифрового развития Виктора Жора, это стало самой масштабной хакерской атакой на нашу страну за последние четыре года.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, платформу "Дия" и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

"Как только мы убедимся в том, что в системе отсутствуют посторонние, там нет вредоносного программного кода, и мы соберем все необходимые доказательства, работа этих сайтов будет восстановлена... Надеюсь, что сегодня (в пятницу, 14 января) к концу дня мы сможем собрать всю необходимую информацию и возобновить работу этих сайтов", - сказал Жора на брифинге.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил сограждан, что персональные данные украинцев после хакерской атаки не пострадали.

"Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", - объяснил он.

По словам вице-премьера, Минцифры совместно с СБУ, киберполицией и Госспецсвязи проводит расследование ночной хакерской атаки.

Украинцы со своей стороны надеются, что очередная попытка хакерского нападения на системы связи и интернет ресурсы нашей страны стимулируют чиновников повысить уровень государственной защиты национальных информационных ресурсов. В противном случае будет очень сложно осуществить масштабные планы властей по цифровизации Украины.

На следующей неделе большинство регионов ожидает сырая погода с легкими ночными морозами.

Национальный банк планирует обнародовать решение в отношении учетной ставки, Госстат сообщит свежие данные о демографической ситуации, а самые смелые украинцы смогут отметить православный праздник Крещение купанием в ледяной проруби.

Традиционно Крещение закрывает череду новогодних и рождественских праздников, так что пора возвращаться к рабочему ритму.

Анна Бредихина