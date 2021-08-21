Баланс недели: экономика идет в рост, "Укрзализныця" повышает тарифы, а цены на газ ставят новый рекорд

Госкомпания "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки, цены на газ - как в Украине, так и Европе - достигли очередного рекордного значения, а Госстат зафиксировал рост экономики по итогам второго квартала на 5,4 процента – таковы основные экономические новости уходящей недели.

Предпоследняя полная неделя лета принесла украинцам ряд важных экономических новостей. Они подтверждают постепенный выход нашей страны из кризиса. Однако, одновременно с ростом национальной экономики начали расти и цены, что провоцирует повышение тарифов.

Государственная служба статистики сообщила о росте валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по отношению к предыдущему кварталу, украинская экономика сократилась (с учетом сезонного фактора) на 0,8 процента.

Министр экономики Алексей Любченко заявил, что росту экономики способствовали восстановление активности практически во всех видах деятельности, активизация строительства, наращивание объемов реализации проектов программы "Большая стройка".

Кроме того, в ведомстве отмечают, что весомый вклад в рост украинской экономики обеспечила благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках. Цены существенно выросли на все товары, которые Украина традиционно продает за рубеж.

Действительно, мировые цены на железную руду и кукурузу выросли в 2 раза, на металлы – почти на 70 процентов, на пшеницу – на 31 процент.

По предварительным данным, национальный экспорт товаров и услуг во втором квартале 2021 года вырос на 45 процентов против показателя аналогичного периода прошлого года.

Министерство прогнозирует, что по итогам 2021 года экономика страны вырастет на 4 процента, что заставляет задуматься - насколько эффективно правительство использует возможности, которые предоставляет нашей стране сложившаяся на мировых рынках ситуация?

Как отметил экономист Дмитрий Боярчук, в сравнении с падением экономики во втором квартале прошлого года на 11,2 процента рост на 5,4 процента выглядит не слишком большим достижением.

"Похоже, экономического прорыва в этом году нам тоже не видать. Может в следующем повезет", - отметил эксперт.

"Укрзализныця" повышает тарифы

Позитивной для украинских экспортеров конъюнктурой на мировых рынках решили воспользоваться в госкомпании "Укрзализныця", которая на уходящей неделе существенно повысила тарифы на перевозки грузов.

"Мы повысили тарифы на грузовые перевозки. "Укрзализныця" получит 2 миллиарда гривен в этом году и 10 миллиардов гривен в следующем… Инициированное нами повышение является крупнейшим в истории независимой Украины", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Цены на грузоперевозки пойдут вверх с сентября — на 8 процентов. С января 2022 года они вырастут еще на 6-20 процентов в зависимости от категории грузов.

В министерстве отмечают, что долгое время на рынке наблюдалось значительное искривление в тарифной политике – транспортировка одних грузов была в разы дороже, чем других, тогда как себестоимость их перевозки могла быть одинаковой.

В ведомстве подчеркивают, что последние годы, кроме социальных пассажирских перевозок, "Укрзализныця" также спонсировала и крупный бизнес, ведь осуществляла перевозки сырья по заниженным тарифам.

"В конце концов, мы получили ситуацию, где на фоне инфляции, роста индекса цен производителей промышленной продукции, тарифы для рынка не просто не менялись, а становились даже меньше", - отметили в министерстве.

Ожидается, что новые тарифы помогут достичь госкомпании безубыточного уровня перевозки грузов.

Космические цены на газ

У стремительного роста цен на мировых сырьевых рынках в этом году есть и негативная сторона: растет стоимость товаров, которые наша страна вынуждена импортировать.

Так, цены на газ в Европе, где Украина закупает около трети потребляемого топлива, уже длительное время держатся на рекордном уровне – более 500 долларов за тысячу кубометров, что является не только максимальным уровнем за последние годы, но и нехарактерным показателем для летнего периода, когда стоимость газа традиционно падает.

На заоблачные цены на европейском рынке реагируют и украинские трейдеры. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа в Украине на сентябрь составила 18,4 тысячи гривен за тысячу кубометров – абсолютный рекорд за все годы независимости нашей страны.

Сложившаяся на рынке ситуация создает существенные риски для стабильного прохождения отопительного сезона. Ведь без поддержки государства или без существенного повышения тарифов на отопление, в структуре которого природный газ занимает около 80 процентов, отечественные теплогенерирующие компании не смогут закупить достаточные объемы топлива на зиму.

Как отметили в Киевской городской госадминистрации, эта ситуация грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.

Между тем, украинские власти обещают, что тарифы для населения расти не будут. Президент Владимир Зеленский поставил задачу чиновникам своевременно начать отопительный сезон и не допустить увеличение тарифов для населения.

В руководстве страны подчеркивают, что при формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа – 7,42 тысячи гривен за тысячу кубометров, что и так на треть выше, чем на начало прошлого отопительного сезона, и, при этом, в 2,5 раза ниже текущей рыночной цены.

На следующей неделе, которая разбавит летний зной прохладой приближающейся осени, украинцы будут отмечать тридцатую годовщину независимости нашей страны.

За этот относительно небольшой срок Украина прошла сложный путь, наполненный как горькими поражениями, упущенными возможностями, так и громкими победами, и впечатляющими достижениями. Нам действительно есть, чем гордиться. Однако, наиболее значимые свершения еще впереди.

Игорь Орел

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