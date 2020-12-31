Баланс 2020 года: экономика Украины выдержала удар коронакризиса и смотрит в будущее с надеждой

Украина, как и весь мир, в 2020 году встретились с невиданным ранее вызовом – пандемией коронавируса, спровоцировавшей глубокий экономический кризис. Несмотря на недостаточную помощь со стороны государства, отечественная экономика приспособилась и выстояла, завоевав по ряду направлений важные победы.

Завершается 2020 год, ставший беспрецедентным шоком для жителей нашей планеты. Пандемия коронавируса стала тем самым «чёрным лебедем», который тяжелым крылом ударил по мировой экономике и всё ещё грозит обернуться затяжным кризисом.

На старте года многие эксперты имели оптимистичные ожидания продолжения активного роста мировой и большинства национальных экономик. Однако, затем последовала катастрофа: вчера еще благополучные европейские страны с крепкими системами здравоохранения стали закрываться на карантин.

За ними последовали другие большие и малые страны, включая крупнейшие экономики мира – США, Китая, Японии, Великобритании.

Стремительный рост числа заболевших и умерших и лихорадочные меры правительств по поддержке своих сограждан и национальных экономических систем поставили крест на надеждах, что каким-то образом удастся пройти этот драматический период с минимальными потерями.

По ходу года власти большинства стран пошли на крайнюю меру и ввели длительные жесткие карантинные ограничения, чтобы хоть как-то снизить уровень заболеваемости.

Какое-то время этого было достаточно, чтобы справиться с первой волной пандемии, но осенью началась вторая, так что пришлось снова прибегнуть к практике локдаунов.

Надежду на победу в нелегкой борьбе с COVID-19 даёт вакцинация, начавшаяся под занавес года в развитых странах. Но привить за короткий период времени большую часть населения Земли не представляется возможным. И когда эта вакцина массово дойдет до Украины: весной – летом 2021 года?

Принимая все это во внимание, можно согласиться с мнением многих экспертов, которые ожидают возвращения к прежней жизни не раньше следующей осени. И это в лучшем случае.

Карантинные ограничения особенно сильно ударили по тем отраслям мировой экономики, которые непосредственно связаны с обслуживанием и участием людей. Это – пассажирские перевозки, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, сфера развлечений, розничная торговля. По прогнозам экспертов, мировой валовой внутренний продукт по итогам 2020 года упадёт более чем на 4 процента.

Чтобы поддержать пострадавший бизнес и население многие правительства установили различные льготы, а также провели прямые выплаты денег из бюджета, чтобы сохранить платёжеспособный спрос и смягчить эффект от падения. Конечно, в будущем за эту щедрость придётся заплатить, но власти многих стран сейчас куда больше боятся повторения Великой депрессии тридцатых годов прошлого века, которой пугают многие экономисты.

Локдаун и экономика

Украина вместе с другими странами в марте ушла на двухмесячный локдаун. После этого наша страна перешла на так называемый адаптивный карантин – в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости койкомест в каждом регионе устанавливались свои ограничительные меры.

Под конец года Кабмин ужесточил карантин в выходные дни, но потом отказался от этой идеи, и в преддверии Нового года по всей стране действуют одинаковые карантинные меры, которые характерны для «оранжевой» зоны.

Особенностью национального локдауна было то, что вводили его, когда в стране зафиксировались лишь единичные случаи заболевания коронавирусом. Таким образом, власть решила отсрочить испытание на прочность отечественной системы здравоохранения.

С горем пополам правительству удалось улучшить готовность больниц и медицинских работников к борьбе с пандемией. Именно поэтому даже при выявлении более 15 тысяч больных в сутки в конце года жизнь в стране не останавливалась.

Однако, посчитав главным приоритетом спасение жизней, власть фактически принесла в жертву отечественную экономику, которая и без пандемии испытывала серьезные проблемы.

Так, после замедления роста экономики до 1,5 процента в четвертом квартале 2019 года уже в январе-феврале 2020 года было зафиксировано падение на 0,2 процента.

Свалившиеся на страну с нестойкой экономикой проблемы привели к падению первого правительства президента Владимира Зеленского. Молодые рыночные романтики из Кабинета Алексея Гончарука уступили место «хозяйственникам» под руководством Дениса Шмыгаля.

Понимая, что о росте и развитии экономики в 2020 году можно забыть, правительство подготовило секвестр госбюджета, который в апреле нашел поддержку парламента. В результате дефицит госбюджета вырос в три раза до 7,5 процента ВВП, что в конечных цифрах составило 300 млрд гривень.

Помимо этого, депутаты создали в госбюджете специальный фонд по борьбе с коронавирусом, который составил почти 65 млрд гривень. Удивительным образом, большая часть этих средств была направлена на ремонт дорог в рамках президентского проекта «Большая стройка».

Некоторая хаотичность действий власти стала характерной чертой борьбы Украины с коронакризисом. Часто создавалось впечатление, что чиновники попросту не знали, что делать. При этом для среднего и малого бизнеса кстати оказалась государственная помощь в виде льготной программы кредитования «5-7-9», а также помощь по частичной безработице, то есть, в Украине применили те же программы поддержки, что и в развитых странах мира, но с куда меньшими денежными вливаниями.

Что касается помощи наиболее пострадавшим от коронакризиса отраслям, то наша страна не была белой вороной.

Нужно отметить, что переживаемая пандемия и необходимость социального дистанцирования дали мощный толчок развитию целому ряду отраслей и направлений.

Прежде всего, речь идет об онлайн-торговле, сервисах доставки и развитии современных технологий с минимальным присутствием человек. Кроме того, на фоне увеличения спроса на продовольствие отечественный аграрный бизнес начал открывать для себя новые и усилил присутствие на традиционных рынках.

Украинские горки

Экономическая жизнь страны шла по синусоиде: во втором квартале ВВП Украины сократился на 11,4 процента, но затем ситуация стабилизировалась и начала улучшаться.

Показателем этого стало промышленное производство, которое в апреле в дни самого жесткого карантина упало на 16 процентов, но сумело по итогам десяти месяцев выйти на траекторию снижения в 5 процентов.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале падение валового внутреннего продукта Украины составило 3,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года. При этом по сравнению с предыдущим провальным кварталом реальный ВВП с учётом сезонного фактора увеличился на 8,5 процентов, а это значит, что экономика Украины действительно начала свой путь к восстановлению.

По итогам всего 2020 года правительство ожидает падения национальной экономики на уровне 5 процентов.

«Сегодня мы четко понимаем, что в этом году мы потеряем не более 5 процента ВВП из-за этого кризиса», - уверенно заявил в декабре премьер-министр Шмыгаль.

Инфляция в 2020 году показала рекордные минимумы в пределах 2 процентов в разгар кризиса из-за резкого снижения потребительского спроса и деловой активности в связи с карантинными ограничениями. При этом в ноябре инфляция ускорилась до 3,8 процента в годовом выражении и, судя по всему, будет расти и далее.

Новая программа с МВФ

В условиях экономического кризиса Украина не отказалась от выполнения своих обязательств перед кредиторами и, к своей чести, продолжала исправно платить по долгам.

Эта политика не допущения дефолта позволила Национальному банку не допустить панику на валютном рынке и умеренно девальвировать гривню. Если в январе курс был на уровне 24 гривень за доллар, то к концу года он перевалил за 28 гривень. Четыре гривни – за двенадцать месяцев глобального экономического шторма – это, признаем, неплохая оценка стойкости национальной валюты.

Летом 2020 года украинские власти смогли заручиться поддержкой ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда. В июне Фонд подписал с правительством Украины новую программу сотрудничества сроком на полтора года и объемом 5 млрд долларов. Тогда же сразу Украина получила 2,1 млрд долларов.

Планировалось, что до конца года МВФ перечислит ещё два транша по 700 миллионов долларов каждый. Кроме того, в июле Украина договорилась с Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро.

Как это часто бывает, власть не особо спешила выполнять требования кредиторов, хотя президент и премьер регулярно заявляли о выполнении структурных маяков МВФ.

В начале декабря сложилась ситуация, когда соглашения с МВФ и ЕС вроде бы и есть, а транши от них не поступают. И это в условиях, когда государственный бюджет стал испытывать серьезные проблемы. В ноябре Госказначейство было вынуждено пропускать платежи только по защищенным статьям расходов.

Ситуация была критичной, ведь в течение короткого срока нужно было найти около 100 млрд гривень. Но в декабре Еврокомиссия наконец выделила первый транш в 600 миллионов евро, а Минфин в декабре на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма привлёк более 110 млрд гривень.

Более того, под занавес года наконец начала работать миссия МВФ, потому в Кабмине ожидают получить второй транш по программе сотрудничества с Фондом уже в первом квартале 2021 года.

Маленькие победы

Переживаемый кризис стал важным стимулом для изменений в Украине: причем в каких-то сферах ростки нового прорастали быстрее и носили революционный характер, в каких-то медленнее.

Необходимость сохранять социальную дистанцию ускорило переход государства и многих бизнесов онлайн.

В этом году был запущен портал государственных услуг «Дія», а соответствующее мобильное приложение установили уже более шести миллионов человек. Уже сегодня украинцы могут в считанные минуты стать физлицом – предпринимателем или открыть общество с ограниченной ответственностью, а также получить в цифровом формате около 50 государственных услуг.

«Мы первыми в мере запустили электронный паспорт, и он работает на территории всей страны – можно летать, ездить на поезде. Мы четвёртые в Европе, кто запустил электронные водительские права, технические паспорта, «автоцивилку». Мы запустили электронное свидетельство о рождении, справку внутренне перемещённого лица», - подчеркнул куратор этого направления вице-премьер Михаил Федоров.

По его словам, в 2021 году Министерство цифровой трансформации хочет перевести все госуслуги в цифровой формат и полностью отойти от практики использования бумажных документов.

Стратегически важным для Украины, которая является одним из крупнейших мировых производителей аграрной продукции, стало принятие весной парламентом исторического закона о запуске рынка сельскохозяйственных земель, что произойдёт с 1 июля 2021 года. И хотя это был достаточно урезанный вариант реформы, но сама либерализация отрасли может принести существенные изменения и новые возможности для развития.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, закон должен увеличить стоимость гектара украинской земли в пять раз, а в ближайшие десять лет в отрасль ожидаются инвестиции почти в 100 млрд долларов.

Уходящий год был очень продуктивным для инфраструктурной отрасли страны. В рамках стартовавшей в марте госпрограммы «Большая стройка» было отремонтировано около 4 тысяч километров автодорог, что почти в пять раз превышает показатель 2019 года и является абсолютным рекордом в истории независимой Украины.

В 2021 году этот рекорд может быть побит, поскольку Кабмин хочет направить на дорожную инфраструктуру ещё больше средств – более 150 млрд гривень по сравнению с 120 млрд в 2020 году. При этом планируется не только строить дороги, но и начать массово восстанавливать мосты.

Знаковыми для страны в уходящем году стали конкурсы по передаче в концессию двух портов – Херсонского и «Ольвия», который расположен в Николаеве.

В первом случае компания «Рисоил-Херсон» обязуется за 30 лет использования мощностей порта «Херсон» вложить в его развитие более 300 млн гривень. Порт «Ольвия» ближайшие 35 лет будет использовать катарская компания QTerminals. Концессионер обязался ежегодно платить государству 82 млн гривень, а в ближайшие пять лет вложит в развитие порта 3,4 млрд гривень.

Надежды и планы на 2021 год

Оценивая перспективы 2021 года, нужно признать, что главные вызовы для правительства останутся прежними – борьба с коронавирусом и восстановление экономики.

Пока что Кабмин не намерен отказываться от сделанного еще летом макроэкономического прогноза на 2021 год, который предусматривает рост валового внутреннего продукта на уровне 4,6 процента. При этом даже глава Минэкономики Игорь Петрашко не исключает, что в первом квартале 2021 года пандемия может привести к падению ВВП на 3 процента. Достичь планируемых высоких показателей роста, по его словам, правительство планирует за счёт мер стимулирования.

Как это часто бывает, министры не конкретизируют, что это будут за меры. Возможно, их представят вместе с Национальной экономической стратегией Украины до 2030 года, которую должны довести до ума к апрелю.

В 2021 году власти хотят, наконец, начать большую приватизацию госсобственности и привлечь в бюджет не менее 12 млрд гривень.

2020-й год запомнился успешным аукционом по продаже отеля «Днипро» в самом центре Киева. Во время торгов стартовая цена объекта выросла почти в четырнадцать раз, а сам он ушёл с молотка за 1,11 млрд гривень.

Фонд госимущества обещает в 2021 году совершить нечто подобное с государственными ТЭЦ и областными энергораспределяющими компаниями, Одесским припортовым заводом и рядом других компаний. Но для этого Рада должна отменить свой же запрет продавать объекты большой приватизации во время карантина.

Также власть планирует расширить практику сдачи в концессию объектов инфраструктуры. Причём в ход пойдут не только порты, но также аэропорты, железнодорожные вокзалы и автомобильные дороги.

При этом в новом году правительству снова нужно ломать голову над тем, где найти деньги на погашение и обслуживание госдолга. В 2021 году на это требуется 16 млрд долларов. Понятно, что без поддержки внешних кредиторов придётся очень туго.

Украинцы в 2021 году могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты до 6000 гривень с 1 января, а также на небольшую индексацию пенсий.

Правда, вместе с этим существенно вырастут и коммунальные тарифы. Кабинет министров «под ёлочку» отменил льготные тарифы для населения на электричество, кроме того, с нового года вырастут тарифы на транспортировку газа и повысится цена на тепло. Водоканалы также решили не выпадать из этого тренда и войдут в 2021 год с новыми тарифами.

При этом в госбюджете на 2021 год Верховная Рада заложила 36,6 млрд гривень на коммунальные субсидии, что на полмиллиарда меньше, чем 2020-м году.

Благо, пока что в Украине не меняются ставки налога на доходы физических лиц, «военного сбора», единого социального взноса. Но налоги, привязанные к «минималке», естественно, вырастут – это прежде всего касается налогов для физлиц–предпринимателей и налога на недвижимость.

Очевидно, что Украину ждет достаточно тяжёлый год. И первое испытание стартует уже 8 января: вступит в силу общенациональный трёхнедельный жесткий карантин. Вполне вероятно, что его будут повторять в течение года не один раз, так что лучше сразу отбросить иллюзии, что жизнь скоро вернётся в прежнее русло.

Вместе с тем не стоит посыпать голову пеплом. Пандемия подтвердила простую истину, что любой кризис является лучшим временем для перемен. Потому нашей стране и ее гражданам желательно не терять здравомыслия, сохранять спокойствие, по возможности, укреплять здоровье и стараться не пропустить «окно возможностей», которое в обычное время крепко закрыто. И тогда все у нас будет хорошо. С Новым годом!

Дмитрий Шварц

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