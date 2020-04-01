Антикризисный министр финансов для страны на карантине

В понедельник Министерство финансов Украины получило нового руководителя: Верховная Рада на внеочередном заседании назначила на эту должность 39-летнего Сергея Марченко.

Он сменил на этом посту Игоря Уманского, назначенного на эту должность лишь 4 марта. Тогда парламент по инициативе президента Владимира Зеленского основательно обновил Кабинет министров, в том числе, заменил премьер-министра.

Таким образом, опытный финансист Уманский, который в 2009-2010 году руководил Минфином в статусе исполняющего обязанности, на этот раз продержался в руководящем кресле лишь три недели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это неожиданное кадровое решение следующим образом: в непростое время, когда страна борется со стремительно распространяющимся коронавирусом, необходимы быстрые действия власти. Судя по всему, отправленный в отставку Уманский не проявил в кризисные времена нужных качеств.

Слухи о возможной рокировке в Минфине поползли накануне рассмотрения на внеочередном заседании Рады обновленного правительственного проекта изменений в госбюджет-2020, которые должны были стать ответом на чрезвычайную ситуацию в условиях глобальной пандемии и мирового экономического кризиса.

Очевидно, именно подготовка изменений в ключевой для страны документ стала отправной точкой в принятии решения оперативно сменить руководство Минфина.

По информации народных избранников, в первоначальной версии изменений в госбюджет, подготовленной Уманским, предусматривалось перераспределение расходов, включая сокращение финансирования различных госорганов и направление значительных средств в создаваемый для борьбы с коронавирусом стабилизационный фонд.

Многим парламентариям, и прежде всего, мажоритарщикам предложения Министерства финансов категорически не понравились. Вместо секвестра бюджета депутаты предложили увеличить расходы госказны. Такое положение вещей, по всей видимости, не устроило премьера и окончательную версию правок в госбюджет дорабатывали практически без участия Уманского.

Кстати, в понедельник на внеочередной сессии парламент так и не смог принять в первом чтении законопроект об изменении бюджета 2020 года, отправив документ на доработку в профильный комитет Рады.

Одной из причин стремительного увольнения Уманского, по мнению экспертов, стало то, что министр финансов в первые же дни нахождения в должности стал добиваться отставки руководителей налоговой и таможенной служб с целью привести своих людей. Эта инициатива, очевидно, не получила одобрение президента и премьера.

Какие еще экономисты помимо Марченко обсуждались в конце марта на ответственный пост министра финансов, пока неизвестно.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, кандидатура Марченко обговаривалась коллегиально с Офисом президента и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Стоит отметить, что само увольнение Уманского состоялось без заминки со стороны народных избранников. Тогда как назначение его преемника удалось протянуть лишь со второй попытки, так как на первом голосовании ему не хватило для назначения трех голосов. В результате, новый министр финансов получил поддержку 256 депутатов, включая парламентариев из прореформаторской фракции «Голос».

Молодой управленец с большим опытом

Новоиспеченный глава Минфина, кандидат экономических наук, 39-летний чиновник со стажем Сергей Марченко хорошо известен в деловых и политических кругах страны. Он окончил Академию государственной налоговой службы по специальности "управление государственными финансами".

С 2002 года занимал разные должности в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров Украины. С 2011 года – работал вне штата в Центре по внедрению реформ при беглом президенте Викторе Януковиче, который тогда возглавлял Александр Данилюк, впоследствии ставший министром финансов.

Именно с Данилюком связан важнейший поворот в карьере Марченко: они вместе работали в Центре свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, где Данилюк был его сооснователем, а в мае 2016 года оба пришли в Минфин: Данилюк – на пост главы Минфина, а Марченко стал его замом.

После ухода из Минфина летом 2018 года (тогда же ушел из министерства и Данилюк после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу кадровой политики) Марченко был назначен на должность заместителя главы Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко. В мае 2019 года после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского он был уволен.

В 2019 году Марченко засветился в списках партии "Украинская стратегия Гройсмана", которая в итоге не прошла в парламент.

Кризисные времена, сложные вызовы

Во вторник в Минфине состоялось представление нового руководителя коллективу ведомства. В своей инаугурационной речи Марченко отметил необходимость повысить эффективность работы налоговой и таможенной служб, а также важность выполнения обязательств Украины перед международными партнерами и гражданами страны.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными", - обозначил первые шаги на новой должности Марченко.

Пока же с наполнением бюджета у страны серьезные проблемы, которые еще больше усугубились в связи с замедлением деловой активности из-за введенного в рамках мер борьбы с коронавирусом всеукраинского карантина.

Только за первый квартал текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины превысило 27 миллиардов гривен.

В то же время, Марченко отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие украинской экономики. И для этого, по его словам, нужно думать о новых режимах стимулирования бизнеса, который оказался в очень затруднительном положении.

Вхождение национальной экономики в период кризиса подтверждают данные Европейской Бизнес Ассоциации, согласно которым, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20 процентов до 50 процентов потерь дохода из-за карантинных мер и падения мировых рынков.

Пока власти на законодательном уровне ослабили ряд норм налогового законодательства в целях поддержки предпринимателей, но очевидно, если карантин затянется, возникнет необходимость еще больше ослабить налоговое давление.

Помимо контроля за выполнением бюджета, на плечи нового руководителя Минфина ложится ответственная миссия - продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом во избежание дефолта страны по своим обязательствам.

Об этом говорит все экспертное и бизнес сообщество Украины, отмечая, что это единый для страны шанс избежать самого худшего сценария развития событий. И, несмотря на всеобщий драматизм нынешней ситуации, в этом вопросе есть некая доля оптимизма. Ведь, Украина на сегодня максимально приблизилась к заключению новой программы финансирования с МВФ, так как почти выполнила домашнее задание кредитора - приняла исторический закон о рынке земли и одобрила в первом чтении законопроект о банковском регулировании. Второе чтение этого документа ожидается на следующей неделе.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может получить первый транш кредита от МВФ в размере около 4 миллардов долларов сразу же после принятия закона о банках в целом, который будет направлен в стабилизационный фонд госбюджета.

Кроме того, перед Марченко стоит еще один серьезный вызов. Ему предстоит доработать пакет антикризисных изменений в госбюджет текущего года. В основу этих изменений, в частности, легли предложения по сокращению доходной части на 123 миллиарда гривен, увеличение расходов почти на 80 миллиардов гривен и, как следствие, увеличение дефицита на сумму свыше 200 миллиардов гривен.

Эти изменения в бюджет были разработаны на основе обновленного макроэкономического прогноза с падением экономики на 3,9 процентов, ускорением инфляции до 8,7 процентов и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 гривен за доллар.

Депутаты в начале текущей недели раскритиковали этот документ и отправили его на доработку.

Таким образом, уже совсем скоро мы сможем увидеть первые результаты работы нового главы Минфина. Какими бы они не были, очевидно, что сводить концы с концами в сокращающейся как шагреневая кожа госказне новому руководителю придется в условиях значительного экономического спада, который «отбросит» нашу страну на годы назад.

Александра Данько