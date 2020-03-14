Баланс недели: Украина закрылась на карантин, Нацбанк ослабил хватку, а Кабмин разогнал градостроительную мафию

Уходящая неделя ознаменовалась введением в Украине общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 марта.

По состоянию на пятницу, 13 марта, в нашей стране было официально зарегистрировано три случая заражения китайским коронавирусом, один из которых стал смертельным.

Действовать карантин в Украине будет с 12 марта по 3 апреля. На этот период правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается заседаний Верховной Рады и других событий государственной важности. Проведение спортивных мероприятий возможно по разрешению международных организаций, но без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях и детсадах.

Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства, который будет действовать с 12 марта до 6 июня, и сообщило о закрытии большинства пунктов пропуска на украинской границе – из 219 будут работать только 49.

«Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в странах с развитыми экономиками, в странах Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и хотим защитить Украину, чтобы как можно легче пройти этот период», - прокомментировал решение о введении защитных мер новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом в правительстве не исключили введение дополнительных ограничений.

В пятницу, 13 марта, во избежание распространения опасного вируса, Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть границу для иностранцев сроком на две недели, после чего, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, оно будет пересмотрено. В то же время, как отметили в СНБО, данный шаг не отразится на выполнении международных грузоперевозок. Украинцы же, которые возвращаются из стран, в которых бушует коронавирус, будут проходить процедуру обсервации.

Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу, а ряд авиперевозчиков сообщили о сокращении частоты или полной отмене части своих рейсов. Так, крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила об отмене около двух тысяч рейсов в 16 стран мира.

По подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта, убытки авиаперевозчиков по всему миру из-за пандемии короновируса в 2020 году могут составить от 63 до 113 миллиардов долларов.

Очевидно, что угроза распространения опасного коронавируса и введенные в связи с этим ограничения приведут не только к нарушению привычного уклада жизни людей, но и экономическим потерям.

В связи с введенным в Украине карантином пострадают отрасли, связанные с перевозками и туризмом, а также сферой обслуживания. Отмена больших конференций и бизнес-форумов будет способствовать снижению деловой активности в целом по стране. Многие сотрудники компаний будут отправлены на дистанционную работу, что может повлиять на эффективность бизнес-процессов.

Пока эксперты не берутся оценивать потенциальный урон для национальной экономики, но соглашаются в одном – негативных последствий не избежать.

Чтобы минимизировать возможные экономические риски, на государственном уровне должна быть разработана эффективная антикризисная политика. По мнению ведущих аналитических центров Украины, сейчас главная задача для власти - продолжить программу сотрудничества с МВФ, поддерживать бизнес путем введения налоговых каникул и специальных кредитных линий, а также продуманной курсовой политики.

Межу тем, карантин - далеко не единственный фактор, угрожающий экономической стабильности. В разгар пандемии коронавируса мировую экономику потрясло еще одно событие, которое называют отправной точкой начала нового глобального кризиса. Дело в том, что Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, что привело к обвалу мировых цен на «черное золото» на треть - до 34 долларов за баррель. Следом резко просели котировки фондовых бирж и валюты ряда стран.

Не обошли эти негативные проявления и Украину. Штормить отечественный валютный рынок начало еще в понедельник, а информация о введении карантина лишь подлила масло в огонь. Менее, чем за неделю, гривня просела на пять процентов - по состоянию на пятницу, официальный курс нацвалюты составил 26,09 гривен за доллар. Для стабилизации ситуации Нацбанк с начала недели продал на межбанковском валютном рынке около миллиарда долларов. Стоимость же заимствований для нашего государства на внешнем рынке выросла почти вдвое.

Борьба с градостроительной мафией

На уходящей неделе новоназначенный Кабмин под руководством премьера Дениса Шмыгаля полноценно приступил к работе. Помимо принятия решений о защите украинцев от пандемии опасного вируса, правительство рассмотрело также ряд вопросов о градостроении.

В пятницу, 13 марта, Кабмин провел выездное заседание при участии президента Владимира Зеленского, на котором принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и запуске реформы градостроения.

«Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые, как мне кажется, ждал весь честный строительный бизнес Украины. Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, процесс получения государственных услуг будет удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений», - сказал Зеленский во время заседания.

«По нашему мнению, и по мнению всех участников строительного рынка, это (ГАСИ – УНИАН) - коррупционный клещ, который забирал оборотные средства и «оборотку» со строительного рынка… Коррупционный рынок колоссальный. Там цифры впечатляют, если умножать метраж, который вводился в Украине, на количество объектов. Это, наверное, бюджет одного из больших городов Украины», - отметил глава Кабмина Шмыгаль.

По его словам, вместо Госархстройинспекции будут созданы три государственные службы: Государственная сервисная служба градостроения, которая будет исполнять функции реестра; Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения, которая будет выполнять функции контроля строительства.

Эти новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года.

«Мы назначим соответствующих исполняющих обязанности, которые будут проводить государственную регистрацию новосозданных органов, и, соответственно, будет назначен глава ликвидационной комиссии ГАСИ, который будет осуществлять ликвидацию. Это будет переходный период, который займет 2-3 месяца», - сообщил премьер.

Следующим шагом правительства должно стать внесение изменений в действующее законодательство и дальнейший перевод градостроительной системы полностью в электронный формат.

Снижение ключевой ставки

Хорошей новостью уходящей недели стала информация о продолжении Нацбанком цикла по смягчению монетарной политики. В пятницу, 13 марта, регулятор шестой раз подряд снизил учетную ставку на один процентный пункт - до пятилетнего минимума - 10 процентов годовых.

Как и ранее, Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до семи процентов к концу года и, в случае благоприятного развития событий и при ускоренной реализации новым правительством реформ, обещает ускорить это послабление.

В то же время, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Таким образом, правление НБУ принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке.

Следующая неделя также будет наполнена важными экономическими новостями, несмотря на ожидаемое снижение деловой активности в связи с введением карантина. В предпоследнюю неделю марта украинский парламент вернется в пленарный режим работы и продолжит рассматривать важные для государства законопроекты, а Госстат отчитается о динамике реального валового внутреннего продукта Украины за прошлый год.

Надежда Бурбела