Что ждет гривню весной и стоит ли бежать в обменники

В феврале курс гривни продемонстрировал небольшое укрепление и стабилизацию: на протяжении месяца курс незначительно колебался вокруг отметки в 24,5 грн/долл.

Тенденция улучшилась после снижения курса гривни в январе на 6 процентов, когда национальная валюта перешагнула отметку в 25 грн/долл, от которой украинцы уже успели отвыкнуть. Ведь еще с осени гривня начала свой рост, достигнув в конце декабря 2019 года своего четырехлетнего максимума в 23,26 грн/долл.

Одной из главных причин укрепления национальной валюты стали иностранные вложения в украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), что стало серьезным подспорьем для ревальвации гривни. Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ в 2019 году вырос в 18 раз, добавив в украинскую экономику весомые 116 млрд гривень. В феврале 2020 года этот показатель достиг уже 127 млрд грн.

Иностранные вложения в украинские облигации являются одним из основных факторов роста курса гривни, но не первопричиной.

По словам аналитика инвестгруппы «Универ» Михаила Федорова, в прошлом году гривня росла на двух факторах, первый из которых, - макроэкономическая стабилизация национальной экономики Украины в 2016-2018 годах. Однако, до 2019 года в стране все еще оставались сильные страхи относительно военных рисков – второго фактора, - поэтому достигнутая стабилизация экономики не сильно влияла на гривню.

«В 2019 году военные страхи значительно сократились, что позволило эффекту от стабилизации экономики раскрыть весь свой потенциал. Что и привело к росту гривни и оживлению экономики», - отметил эксперт.

Фёдоров подчеркнул, что именно макроэкономическая стабилизация вкупе со снижением военных рисков, в первую очередь, и стали причиной притока иностранного капитала в облигации внутреннего государственного займа и последующего укрепления гривни.

Прогноз на весну

По мнению эксперта, если два ключевых фактора сохранят свое влияние, то ничего радикально плохого с гривней не будет ни весной 2020 года, ни через год, ни через два.

«Я не возьмусь оценивать и гадать относительно военных рисков. Но по фактору макроэкономической стабильности для страны очень важным маяком является вопрос сотрудничества с МВФ. Текущая заминка с окончательным одобрением программы МВФ - это негативный фактор для гривни. Но стоит понимать, что пауза в сотрудничестве с МВФ, - это не отмена макроэкономической стабильности, ведь речь не идет об отказе», - пояснил Федоров в комментарии для УНИАН.

Задержка с новой программой основного кредитора Украины – Международного валютного фонда - не позволяет гривне укрепляться, но и о падении пока так же речь не идет. Курс гривни в ближайшие месяцы, по прогнозу аналитика, вероятнее всего, будет торговаться в локальном боковом тренде, в коридоре 24-26 гривен за доллар, до момента определения будущего взаимоотношений Украины и МВФ.

С осени 2019 году украинские власти ведут переговоры с Фондом о получении новой трехлетней программы расширенного финансирования с объемом в 5,5 млрд долларов. Дата утверждения программы пока неизвестна, но принципиальные договоренности по ней между Киевом и Международным валютным фондом уже достигнуты.

Летом страна при условии продолжения реформ может дождаться благих вестей от МВФ, что позволит курсу национальной валюты вновь начать расти. Возможно, в следующем году нацвалюта имеет шансы укрепиться до курса 21 гривни за доллар.

«После МВФ запустится цепная реакция положительных новостей для Украины. Это и повышение кредитного рейтинга страны, это и оживление кредитования в стране, и новый наплыв инвесторов как в ОВГЗ, так и в рынок земли», - отметил Фёдоров.

Светлое будущее

Оптимистичного мнения о перспективах курса национальной валюты придерживается и финансовый аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. В комментарии УНИАН, эксперт сообщил, что к весне ожидает снижение доллара и укрепление гривни до отметки в 24 за доллар.

«В данный момент, если НБУ не примет жесткую позицию и не будет сдерживать курс от дальнейшего укрепления, снижение курса доллара будет крайне высоким. На сегодня Минфин продолжает замещать долларовый долг на гривневый. Этот факт приводит к снижению курса доллара, поскольку формирует спрос на гривню», - сообщил Пархоменко.

Это означает, что давление на доллар будет сохраняться, как минимум, до конца текущего года.

Центробанк, скорее всего, будет сдерживать эту динамику, но в определенные пиковые периоды возможны краткосрочные колебания курса.

Остаточные страхи

Укрепление украинской валюты в последние месяцы, как показывают соцопросы, ещё не настолько укрепило доверие украинцев, чтобы они охотно расставались с американской и европейской валютой в пользу родной гривни.

Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Research & Branding Group в октябре 2019 года, доллар США по-прежнему остается валютой, в которой большинство опрошенных украинцев - 37 процентов - предпочитают хранить свои сбережения. Евро доверяют 21 процент опрошенных. А вот гривне, как средству сбережения, доверяют всего 12 процентов респондентов, причем этот показатель доверия к национальной денежной единице не вырос ни на процент с 2018 года.

Пархоменко считает, что, если говорить о ближайших десяти месяцев, то ожидать падения курса гривни до 26 или 27 за доллар точно не стоит.

«Если планируется крупная покупка, для которой нужны будут гривни, то приемлемым является курс на уровне в 25,5 для продажи доллара. В то же время, если мы говорим про период от года - доллары стоит придержать», - подчеркнул эксперт.

Пархоменко считает наиболее оптимальным вариантом для сбережений конвертацию валюты в гривню и покупку доходных активов (ценных бумаг, недвижимости или внесения банковского депозита), что принесет человеку еще и пассивный доход.

«На ближайший период при реализации многих реформ мы имеем все шансы для роста экономики и стабилизации нашего курса валюты. Покупка доллара будет не лучшим вариантом для сбережений на ближайшие пару лет», - сказал аналитик.

Выбор верной стратегии

Выбор способа хранения сбережений остается актуальным вопросом для украинцев, которые привыкли к болезненному обесцениванию национальной валюты за три десятка лет независимости нашей страны.

При таком негативном коллективном опыте естественной стратегией сбережений для подавляющего большинства населения стал выбор в пользу иностранной валюты.

Однако, прошлый год принес неожиданное многомесячное укрепление гривни и заставил задуматься - не изменилась ли закономерность традиционных девальваций гривни?

«НБУ теперь выходит на рынок с покупкой или продажей валюты с целью смягчения колебаний спроса-предложения. Это означает, что механизм резких обесцениваний гривни больше не работает. Курс меняется постепенно, в соответствии с ситуацией на рынке. И, что самое важное, может изменяться в обе стороны», - пояснила УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Это также означает, что иностранная валюта перестала быть безусловным способом защиты от обесценивания сбережений, и, кроме того, банковские вклады в иностранной валюте, в отличие от гривневых, сегодня почти не приносят дохода их владельцам.

«Так стоит ли переводить сбережения в гривну? Перед тем как ответить на этот вопрос, важно определиться со стратегией сбережений в целом. Если при каждой смене курсовых тенденций просто "покупать доллары на все" или "продавать всю валюту", то наиболее вероятным в итоге будет отрицательный результат. Не забываем, что полтора года назад ни один эксперт не предусматривал укрепление гривны до уровня в 24 гривни за доллар, и нет гарантий, что в будущем угадывать курс станет легче», - сказала Коробкова.

Поэтому эксперт предложила две общие рекомендации для формирования собственной стратегии сбережений. Первая - диверсификация. Это означает, что сбережения можно держать частично в иностранной валюте, частично - в гривне. Лучше всего, в виде банковского вклада.

В экономически развитых странах львиная доля сбережений формируется за счет страховых и пенсионных накоплений граждан, а также инвестиций в ценные бумаги.

Вторая стратегия - это регулярные банковские накопления. Только откладывая деньги, всегда можно обеспечить себе финансовую безопасность в будущем.

«Даже символические три-пять процентов от ежемесячного дохода со временем превращаются в весомый актив, особенно, если накапливать их на депозитных счетах с капитализацией процентов», - сказала Коробкова.

Финансовые эксперты сходятся во мнении, что украинская валюта не планирует сдавать свои позиции, и шоковых скачков курса, скорее всего, не будет.

Однако, должен пройти еще не один год валютной стабильности, чтобы наши соотечественники начали менять свое отношение к гривне и доверять ей свои накопленные нелегким трудом сбережения. Нелишним будет и повышение уровня финансовой грамотности для выбора оптимального способа хранения и приумножения накоплений. Любите свои деньги, относитесь к ним серьезно, и они полюбят вас.

Екатерина Жирий