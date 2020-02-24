НБУ будет смягчать требования к банкам постепенно - эксперт

Украина пережила несколько серьезных кризисов, и до 2014 года в нашей стране не было макропруденционной политики.

Национальный банк Украины продолжит придерживаться осторожной политики и будет смягчать регуляторные требования к банкам постепенно.

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Об этом заявил экс-начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк в ходе круглого стола в Киеве.

Он напомнил, что Украина пережила несколько серьезных кризисов, и до 2014 года в нашей стране не было макропруденционной политики.

"Я согласен, что регуляторные требования на сегодня достаточно жесткие. И если сравнивать с международной практикой, во многих аспектах даже более жесткие. Но прошу понять, что Национальный банк достаточно консервативен в смягчении эти требований, поскольку не имеет достаточного опыта, как те или иные активы банков будут вести себя в будущем", - сказал Степанюк.

По его словам, накапливая этот опыт, регулятор постепенно, но регулярно смягчает свои требования к банкам.

"Я думаю, что это продолжится, и со временем регуляторные требования в Украине будут максимально приближены к регуляциям, предусмотренным международными стандартами", - добавил Степанюк.

Как сообщал УНИАН, член Совета НБУ Василий Фурман заявил, что Национальному банку для стимулирования кредитования следует смягчить регуляторные требования к банкам, в частности, параметры стресс-тестирования.