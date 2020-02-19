Жить будем лучше, но когда? Чем хороша и чем плоха стратегия Зе-правительства

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов презентовал стратегию Кабинета министров. В принципе, ничего нового он не сообщил – все основывается на программе правительства, которую, садясь в кресло премьера, озвучил Алексей Гончарук. Основные принципы - за пять лет увеличить ВВП страны на 40%, создать более 1 миллиона рабочих мест и привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Причем последняя задача является одной из самых главных.

«Это инвестиции в людей, инвестиции в рынок земли, инвестиции в рынок капитала, создание рынка капитала, инвестиции в технологии», - пояснил принцип стратегии Милованов.

По его словам, «масштабировать» правительство намерено положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в агропромышленном комплексе и IT-секторе.

Рассчитывают власти и на индустриальные парки, которые «в ближайшие пять-десять лет» могут привлечь около 5 млрд долларов инвестиций: «Сейчас в Украине порядка 43 индустриальных парков. Они могли бы взять 10% той цели по инвестициям, которые нам нужны. Например, 5 миллиардов долларов за следующие пять-десять лет».

По мнению Милованова, наиболее привлекательными отраслями экономики с точки зрения привлечения капитала являются АПК, энергетика, IT-сектор, инфраструктура, космическая отрасль, фармацевтика и пищевая промышленность.

«Я думаю, что приоритет у нас будет IT, агро, инфраструктура и энергетика. Но в промышленности есть высокотехнологичные секторы, такие как пищевая, частично космос, фармацевтика также. Я бы выделил эти отрасли, в которые, как мы ожидаем, придут инвестиции… Мы думаем, что пять или более миллиардов долларов может зайти в промышленность, по агро похожие цифры. По энергетике зависит от уровня проектов, инфраструктура - также», - отметил министр.

Среди потенциальных инвесторов Милованов назвал Азию, Ближний Восток, а также глобальные пенсионные фонды, «если удастся их привлечь».

На этот год объем инвестиций прогнозируется в размере 3-3,5 млрд долларов. Кроме иностранных инвесторов, правительство рассчитывает и на отечественных. В помощь будет не только открытие рынка земли, но и масштабная приватизация. Фонд государственного имущества планирует в этом году успешно продать более 500 госпредприятий. Среди них будут как малые объекты, недвижимость, так и brown fields, то есть неработающие объекты. ФГИУ будут переданы на приватизацию и сельскохозяйственные предприятия, но пока не понятно, как именно их будут продавать.

Милованов не исключил, что поможет выжить и концессия. В будущем Украина может в рамках этого механизма задействовать не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, в том числе больницы и университеты.

«По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах… Это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи», - резюмировал Милованов.

Планы и реалии

Пока данные об экономическом состоянии нашей страны неутешительные. Так, по итогам 2019 года прямые инвестиции в Украину составили менее 2 млрд долларов. Это – минимум с 2015 года (тогда они превышали 3 млрд долларов).

Не лучшая ситуация и с ВВП. По данным Госстата, рост валового внутреннего продукта под конец 2019 года составил всего 1,5% к аналогичному периоду 2018 года. В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%. В целом, рост ВВП Украины замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3% в 2019 году. В Нацбанке, правда, ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Не радуют и данные о промпроизводстве. Оно у нас к концу года сократилось на 7,5%. В Госстате успокаивают, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении снизилось всего на 6,9%.

И еще один негативный аспект. Теневые финансовые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен. В целом же, объем теневой экономики эксперты оценивают в 40-50% ВВП.

Факторов, спровоцировавших такие показатели, несколько. К примеру, преобладание сырьевой продукции исторически делает отечественную промышленность крайне чувствительной к изменениям на внешних рынках. А они сейчас переживают непростые времена на фоне торговых войн и в целом прогнозируемого приближения новой волны глобального кризиса. Это провоцирует падение цен на мировых сырьевых рынках, одним из основных фигурантов которых является наша страна.

Безусловно, достичь заявленного роста ВВП можно, если мощно развивать высокотехнологические сферы, формировать современную конкурентную добавочную стоимость. Для этого, конечно, нужны миллиардные вливания в украинскую экономику. Но на пути инвесторов - сложности с соблюдением прав собственности, верховенством права, что должна обеспечить судебная реформа. У нас она никак не может стартовать. Буксует и борьба с коррупцией, хотя власти обещают победить ее всю новейшую историю нашей страны.

Получится ли сейчас переломить ситуацию?

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина считает презентацию Миловановым стратегии правительства, в целом, очень хорошим и правильным выступлением. Хотя, и обращает внимание на некие «неточности».

«Есть некоторые неточности в цифрах. Например, что Украина составляет 0,3 процента мировой экономики. Не 0,3, а 0,13, но это не меняет ситуации, так как это даже не статистическая, а арифметическая погрешность. В любом случае, министр прав: экономика Украины, как пушинка, и мы полностью зависимы от мировой экономики и цен на сырье. Так как структура нашей экономики полностью сырьевая и с момента независимости доля промышленности, технологических инноваций и добавочная стоимость в конечном продукте в структуре экономики снизились. Мы единственная страна в нашем регионе, динамка доли произведенного ВВП которой постоянно снижается», - отметил он.

По его словам, говорить следует о другом: когда от слов мы перейдем к делу? Ведь все озвученное Миловановым – давно известно. «Для того, чтобы это понять, не нужно пребывать на должности министра экономики полгода, а потом выходить с подобными тезисами на пресс-конференцию. Возьмите цифры статистики экспортно-импортного сальдо, которое уже 14 лет демонстрирует отрицательное значение, а по результатам прошлого года пересекло психологическую черту в 10 млрд долларов и составило 10,7 млрд долларов», - подчеркнул эксперт.

Святослав Дубина говорит, что экономическая стратегия - это очень правильное решение. Но все, что делалось до этого момента правительством и парламентом, не совсем соответствует тезисам, озвученным Миловановым. Соответственно, диссонанс между словом и делом может сыграть роковую ошибку. «Мы опять потратим зря время, и не достигнем результатов, выписанных в стратегии… Впереди огромная работа по реализации стратегии и вопрос - готов ли экономический блок правительства совершить революцию? Для успешного привлечения инвестиций необходимо три фактора. Правовая защищенность инвестиций и в целом верховенство права, легкость и прозрачность ведения бизнеса, равные условия для всех. Если решения будут приниматься четко, с соблюдением этих принципов, то есть шанс сдвинуть процесс с мертвой точки. Точнее, сменить негативные тенденции на позитивные. Но, говорить о привлечении инвестиций в объеме 50 млрд долларов в краткосрочной перспективе - это в очередной раз обмануть самих себя. Впереди тяжелая и кропотливая работа на десятки лет. И об этом нужно честно говорить. Главная задача - вывести Украину из рейтингов «high risk», чтобы инвестфонды поверили в привлекательность нашей страны как территории для размещения инвестиций. Рецепт озвучен давно. Вопрос способности его реализовать сегодняшним экономическим блоком остается открытым», - отметил эксперт.

Доктор экономических наук Богдан Данилишин также усмотрел в стратегии правительства ряд недостатков. Он убежден, что если документ называется громким словом «стратегия», то в нем должно быть несколько важных моментов: «Анализ существующего положения дел в мировой экономике, сообщено о состоянии украинской экономики в текущий момент, об инструментах и ​​методах преодоления этого состояния. Этого в стратегии нет. По крайней мере, нет анализа того, как развивается мировая экономика, составной частью которой является украинская экономика. Нет анализа технологических изменений в мировой экономике. Это серьезное упущение, так как не понятен контекст, в котором мы должны осуществить трансформацию. Возможно, в профильном министерстве не осознают тех новаций, которые динамично меняют мировую экономику?».

В презентации, по словам Данилишина, красной нитью проходил акцент на инвестиции. Но в экономику Украины инвестиции не поступают потому, что у нас мало перспективных соответствий новым технологическим укладам реципиентов инвестиций. Как эту проблему преодолеть, у нас обсуждать почему-то не принято. Между тем, и экономические дискуссии, и экономические стратегии должны в качестве отправной точки базироваться именно на том, что Украина должна соответствовать тому технологического уровню, который сейчас доминирует в развитом мире.

«А как же другие страны, скажут наши «привлекатели инвестиций»? Посмотрите на самые крутые взлеты экономик - США и Япония во второй половине XIX века, Япония и Германия во второй половине ХХ века. Инвестиции (в том числе иностранные) играли важную роль, но не были определяющим фактором взлета. Технологические прорывы были первичными! Посмотрите на Китай, скажут сторонники акцента на инвестиции. Да, Китай - исключение. Но вряд ли где-то еще сложится такая комбинация объективных и субъективных факторов, которая сделает возможным повторение «китайского чуда». Это исключение лишь подтверждает сказанное выше», - отметил Данилишин.

Он подчеркнул, что когда страна становится технологическим лидером, то иностранные инвестиции не просто направляются в нее, а начинают приносить несомненную пользу. А пока страна технологически существенно отстает от лидеров, но значительно опережает совсем уж аутсайдеров, то иностранные инвестиции не могут оказать ключевого влияния.

По его мнению, не особо поможет власти и приватизация. В обрабатывающей промышленности, где должна создаваться основная часть добавленной стоимости, госсектор составляет менее 5% (по объему производства). В добывающей промышленности - 6,5%. Остальное - в частных руках. Но никаких прорывов от них по сей день нет. Усилия правительства должны быть направлены на создание новой экономики третьей промышленной революции.

«Не думаю, что красивые слова об инвестициях в человеческий капитал, на которые делается акцент в презентации министра, являются достаточными для достижения цели. А без ее достижения Украина так и останется страной с третьесортным технологическим уровнем», - считает эксперт.

Член Совета НБУ Виталий Шапран отмечает, что пока можно лишь констатировать факт - единственным значимым достижением экономического блока властей является поддержание финансовой и макроэкономической стабильности.

«Хорошо, что у Милованова есть понимание, что обновление основных фондов достигнуть за счет кредитов невозможно, для этого нужны инвесторы и инвестиции. Для ощутимых обновлений Украине нужны 10 млрд прямых иностранных инвестиций в год, и столько же портфельных (минус ОВГЗ). В 2020 году ожидается только 3 млрд долларов вливаний, при этом неясно качество этих инвестиций. Так что задача перед экономическим боком стоит серьезная - ускорить приток инвестиций в три раза. Пока я не вижу причин или поводов для такого ускорения, кроме приватизации и попыток правительства институализировать часть функций бизнес-омбудсменов европейского образца в формате «инвестиционных нянь», что не вызвало никакой эйфории у европейских инвесторов, но вполне может подойти инвесторам из Азии и Ближнего Востока. Пока на этом все», - подытожил Шапран.

Народный депутат из фракции «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что сейчас в Украине есть как позитивные тенденции, так и негативные, однако их нельзя связывать с деятельностью Кабмина. Оценить работу правительства можно будет не раньше, чем в мае. Возможно, к тому времени и многое изменится в стратегии КМУ. И тогда станет ясно, в каком конкретно направлении будет развиваться наша страна.

Нана Черная