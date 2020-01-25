Баланс недели: Зеленский пообещал инвесторам «няню», Минфин выпустил евробонды, а правительство насчитало 37 миллионов украинцев

Главные экономические новости не только для Украины, но и для мира в целом генерировались в предпоследнюю неделю января на традиционном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Представлять Украину на форум отправились почти все руководители страны: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министры и парламентарии.

В ходе своего выступления Зеленский назвал задачей Украины завоевание лидерства в Восточной и Центральной Европе. Президент, то ли в шутку, то ли в серьез, предложил взять нашу страну в Евросоюз вместо покидающей ЕС Великобритании.

Важным заявлением президента стал призыв к зарубежным инвесторам вкладывать в Украину деньги и технологии. Зеленский пожаловался, что Украина является «недоинвестированной» и «недолюбленной», и пообещал обеспечить крупных зарубежных инвесторов «нянями», а также на два года освободить от налога на прибыль участников возобновляемой в 2020 году приватизации при условии вложения не менее 100 миллионов долларов.

«Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках, и в формате «24 на 7» этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - пообещал Зеленский.

Предвидя негодование по поводу неравных бизнес-условий, премьер-министр Гончарук заявил, что программа господдержки «инвестиционная няня» будет касаться и того бизнеса, который уже работает в Украине. На форуме в Давосе глава правительства также анонсировал скорое внесение Верховной Радой изменений в законодательство для получения Кабинетом министров дополнительных полномочий для «решения волнующих инвесторов вопросов».

«Мы примем спецзакон, который предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов, – от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры», - сказал Гончарук.

Инициатива лидеров страны в отношении создания комфортных условий для избранных не особо впечатлила экспертов: лучше бы власти занялись улучшением бизнес-климата в стране, сделали независимой и избавленной от коррупции судебную систему, а также раз и навсегда прекратили практику силовиков «кошмарить бизнес».

«Если мы хотим решить проблему системно, а не в ручном режиме помогать избранным инвесторам, то необходимо решить ключевые проблемы – суды и силовые органы. Реформа СБУ, создание службы финансовых расследований и судебная реформа», - отметил специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий и вовсе считает, что инициатива «инвестиционная няня» является знаком того, что в целом ситуация с инвестиционным климатом в Украине едва ли изменится в лучшую сторону.

«Почему все эти инвестиционные няни - это плохой знак? Потому, что власть дает сигнал всем нам – никакого улучшения инвестиционного климата не ждите. Власть способна только на то, чтобы «установить» избранным «инвестиционный кондиционер», тогда как все остальные будут продолжать жить в тех инвестиционно-климатических условиях, которые сложились», - подчеркнул эксперт.

Помимо выступлений на форуме, украинские политики и чиновники провели в Давосе ряд встреч, важнейшим из которых стало общение Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По итогам этой встречи Фонд отметил прогресс в выполнении Украиной условий для старта новой программы сотрудничества. В частности, в реформировании судебной власти, повышении уважения к закону, в достижении экономического роста. Георгиева подчеркнула важность для Киева завершить «домашнюю работу» для рассмотрения программы перед Советом директоров МВФ.

Немецкие консультанты для «Укрзализныци»

Экономический форум в Давосе также запомнился тянущей на сенсацию договоренностью между Министерство инфраструктуры Украины и крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о привлечении немецких специалистов к реформированию «Укрзализныци».

Вначале глава Кабинета министров Украины заверил, что государство сохранит за собой контроль над железными дорогами страны, а немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы «Укрзализныци». Однако, на следующий день Гончарук внезапно потряс новостью - украинские железные дороги будут сданы Deutsche Bahn в управление на десять лет. Правда, он тут же уточнил, что это пока лишь политическое решение правительства. Ведь еще нужно договариваться и согласовывать детали соглашения и документы.

Заявление премьер-министра вызвало волну вопросов и непонимания. Даже в самой «Укрзализныци» и Мининфраструктуры, куда УНИАН обратился за комментарием, не знали о передачи украинских железных дорог в управление иностранной компании, акционером которой является правительство другой страны.

В неведении находились и парламентарии из профильного комитета. Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко заявила, что правительство самостоятельно не может передать «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn, потому что это - стратегический объект величиной в пять процентов ВВП Украины.

Отвести удар от своего руководителя попытался министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он заявил, что на данном этапе правительство привлекает Deutsche Bahn для сотрудничества и развития «Укрзализныци» в качестве советника. Хотя, в дальнейшем статус может измениться. Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.

«Инфраструктура – составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки – да, но тут отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить», - отметил Криклий.

В итоге, уже сама немецкая компания Deutsche Bahn заявила, что не планирует брать «Укрзализныцю» в управление.

Удачный выпуск евробондов

Важной экономической новостью уходящей недели стал первый в 2020 году выпуск Министерством финансов облигаций внешнего госзаймам с десятилетним сроком обращения. Общий объем составил 1,25 млрд евро с рекордно низкой для украинских суверенных бумаг ставкой доходности 4,375 процента годовых.

По словам Гончарука, это размещение поможет заместить более дорогие долговые обязательства страны.

«Фактически, благодаря этому эффективному решению, мы экономим для государственного бюджета два миллиона гривен в день», - отметил он.

Премьер напомнил, что Украина до 2022 года вынуждена ежегодно направлять порядка 484 млрд гривен из государственного бюджета на обслуживание госдолга.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик считает, что проведенное размещение евробондов окажет нейтрально-позитивное влияние на финансовый рынок Украины. По его мнению, евро в ходе выплат по долгам, вероятно, будет конвертироваться в доллар в обход рынка - через Национальный банк, что не приведет к давлению на курс гривни.

Эксперты также ожидают, что проведенное размещение может упростить и удешевить выход на рынок еврооблигаций для украинских компаний.

Кроме внешних облигаций Министерство финансов планирует заимствовать деньги на внутреннем рынке. Это должно состояться на предстоящем еженедельном ОВГЗ-аукционе 28 января, где впервые инвесторам будут предложены гривневые бумаги сроком обращения 7 лет. Эксперты прогнозируют, что такой шаг повышает вероятность возобновления укрепления гривни.

37 миллионов украинцев

На уходящей неделе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представил результаты проведенной правительством оценки численности населения Украины - важного показателя для прогнозирования экономического и социального состояния страны. Как сообщил Дубилет, численность населения Украины на начало декабря 2019 года составила 37,3 млн человек, из которых десять процентов – 3,7 миллиона - проживают в столице.

«На 1 декабря 2019 года наличное население Украины - 37,29 миллиона человек. Распределение по полу: 20,01 миллиона женщин, 17,28 миллиона мужчин. В Киеве находятся 3,7 миллиона человек», - заявил Дубилет.

Подсчеты правительства не включают людей, постоянно проживающих за рубежом и на неподконтрольных территориях. Министр Кабинета министров подчеркнул, что для государства этот подсчет не стоил дополнительных денег. Тогда как традиционная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд гривен.

Для оценки численности населения Украины использовали три метода. Первым делом в правительстве заключили соглашение с мобильными операторами и приняли от них анонимную информацию об общем количестве абонентов на территории. Во-вторых, для оценки взяли данные о количестве пенсионеров из Пенсионного фонда и черпали цифры из Госстата и госреестров. В-третьих, Кабмин обработал данные из госреестра физических лиц. Затем «почистили» базу по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнили список данными из базы загранпаспортов. Также была учтена статистика о рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции.

По словам Дубилета, все использованные методы дали примерно одинаковый результат с погрешностью 2,86 процента. Поэтому можно констатировать, что за годы независимости Украины население снизилось на 15 миллионов человек.

Полученные результаты меняют многие статистические показатели страны. Дело в том, что еще несколько дней назад Госстат утверждал, что население Украины составляет почти 42 миллиона.

Кроме того, новая оценка меняет расчет ВВП на душу населения. Экономисты уже подсчитали, что в связи с новыми данными каждый гражданин нашей страны стал богаче на сумму от 500 до 1000 долларов.

«4200 долларов. Такой на самом деле ВВП на душу населения за 2019 год. А не 3700 долларов, как думали некоторые экономисты. Плюс 500 долларов за счет дистанционной переписи», - рассказал директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук.

Координатор экспертной платформы Национального банка Андрей Блинов оценил рост расчета показателя валового внутреннего продукта на одного украинца от уточнения численности населения в одну тысячу долларов.

«После ревальвации и уточнения численности населения номинальный ВВП Украины на душу населения подскочил с около 3100 долларов в 2018 году до около 4100 долларов в 2019 году», - заявил он.

Уточненное количество населения Украины меняет другие подходы, на основании которых государственные органы строили свою деятельность. Это затронет, к примеру, службу занятости, которая получает госфинансирование на 42 млн человек, а не на 38 млн.

Снижение промпроизводства и рост торговли

Государственная служба статистики на уходящей неделе сообщила о том, что спад промышленного производства в стране по итогам 2019 года в годовом выражении – к 2018 году – составил 1,8 процента после роста годом ранее.

По сравнению с ноябрем 2019 года, промпроизводство в декабре снизилось на 1,1 процента. Наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования, текстильной промышленности, производстве транспортных средств, деревообрабатывающей промышленности, машиностроении, а также производстве кокса и продуктов нефтепереработки.

Наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в фармацевтике, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции, химической промышленности, добыче сырой нефти и природного газа и производстве прочих машин и оборудования.

В предпоследнюю неделю января Госстат сообщил и о других важных экономических показателях. В частности, оборот розничной торговли в Украине в 2019 году вырос на 10,5 процента по сравнению с 2018 годом, а сельхозпроизводство в прошлом году выросло на 1,1 процента.

Последняя неделя января обещает быть пасмурной и дождливой. Но это не помешает Нацбанку провести заседание правления по монетарным вопросам на котором, по ожиданиям рынка, может существенно снизить учетную ставку.

Александр Куницкий