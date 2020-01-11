Баланс недели: Украина продолжила транзит газа, инфляция упала до шестилетнего минимума, а Кабмин предложил новый Трудовой кодекс

Первые дни нового года для украинцев были традиционно наполнены праздностью и доеданием всего того, что осталось после новогоднего стола. Страна встрепенулась и вышла из дремотного состояния лишь 8 января, когда из Ирана поступило трагическое известие о катастрофе украинского гражданского самолета. На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Эта катастрофа стала самой масштабной в истории украинской гражданской авиации. Ее последствия, без сомнения, будут еще долго ощущаться по многим направлениям, включая авиационную сферу и внешнеэкономические связи.

Страшная трагедия под Тегераном отодвинула на второй план ряд других важных событий и проявившихся тенденций, многие из которых будут определять развитие национальной экономики в наступившем году.

Первое, о чем стоит напомнить, - продолжение Украиной в 2020 году транзита российского газа по сети своих магистральных газопроводов, благодаря заключенному 30 декабря 2019 года новому пятилетнему контракту.

Главная предновогодняя страшилка о новой газовой войне России с Украиной и скором перекрытии транзита газа не сбылась. Украинские города встречали праздники с теплыми батареями, а отсутствие морозов помогло даже сэкономить потребляемый газ.

За считанные часы до Нового 2020 года в Вене по итогам четырехдневных переговоров представители Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», «Оператора ГТС Украины» и российского «Газпрома» подписали пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа до 2024 года включительно.

За пять лет Украина получит от транзита газа минимум 7,2 миллиарда долларов, а «Газпром» обязуется прокачать через нашу газотранспортную систему 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров - в последующие четыре года.

Первые десять дней транспортировки газа по новому контракту показали существенное сокращение объемов транзита. В «Нафтогазе» пояснили, что и «Газпром», и украинская компания, и европейские потребители ожидали, что с 1 января транзита не будет, поэтому не были готовы полностью загружать систему.

Между тем, на уходящей неделе, аккурат после православного Рождества, Россия и Турция официально объявили о запуске газопровода «Турецкий поток» в обход Украины. Это означает, что транзит газа через нашу ГТС в этом году снизится на 15 миллиардов кубометров, при том, что последние несколько лет прокачка голубого топлива находилась на уровне 90 миллиардов кубов в год.

Ряд балканских стран, в частности, Турция и Болгария, теперь будут получать газ не через украинский газопровод. Из-за этого Украина недополучит порядка 450 миллионов долларов в год. Чтобы нивелировать потери и загрузить инфраструктуру, мощности украинской газотранспортной системы будут предлагаться другим поставщикам.

«Оператор ГТС Украины» уже разработал для европейских участников рынка новое направление - короткий транзит. Глава компании Сергей Макогон выразил надежду, что в ближайшие недели услуги начнут предоставлять первым клиентам, «которые хотят посмотреть, как это работает в наших реалиях».

Тревожный сигнал для рынка топлива

В первые рабочие дни нового года нефтегазовый рынок получил известие об остановке поставок российской нефти в Беларусь. Для Украины - это тревожный сигнал, поскольку более 35 процентов импортного бензина и дизельного топлива в страну поступает из Беларуси.

Дело в том, что с 1 января 2020 года у белорусских нефтеперерабатывающих заводов закончились контракты на поставку нефти и сырья из РФ. Об условиях новых соглашений руководители двух стран пока не договорились.

Тем временем, НПЗ соседней страны продолжают работу на накопленных ресурсах, которых может хватит до середины января. Уже в ближайшее время остановка поставок из Беларуси бензина и ДТ в нашу страну вполне реальна. А любой дефицит влечет за собой рост цен.

По мнению отечественных экспертов, в зимнее время снижение или отсутствие поставок со стороны основного контрагента не станет проблемой для Украины. А вот к началу посевной, когда аграриям будут необходимы большие объемы топлива, рынок будет вынужден искать другие источники поставок.

Впрочем, бояться нечего. Украина уже неоднократно демонстрировала способность диверсифицировать поставки топлива. Например, когда Беларусь приостановила в 2019 году прокачку по нефтепроводам из-за инцидента с «грязной» российской нефтью.

С другой стороны, сокращение импорта откроет новые возможности украинским нефтеперерабатывающим заводам для наращивания собственного производства.

Реформа трудовых отношений

На уходящей неделе правительство обнародовала направленный на рассмотрение Верховной Радой проект закона о реформировании трудовых отношений.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ответ на критику документа со стороны профсоюзов, некоторых политиков и экспертов заявил, что разработанный законопроект «О труде» не ущемляет, а усиливает права наемных работников, если сравнить его с действующим законодательством.

«При детальном анализе мы видим, что права работников на самом деле усиливаются. Прежде всего, за счет большей гибкости и компенсации», - сказал министр.

Одной из спорных норм документа, которая вызвала беспокойство в обществе, стала глава о прекращении трудового договора по инициативе работодателя. А точнее, неоднозначные формулировки причин увольнения, которые могут вызвать, если не злоупотребления со стороны работодателей, то недоразумения наверняка.

Милованов успокоил, что увольнять по своей инициативе работодатель может и сейчас. Но согласно предложенному Кабмином законопроекту, компенсация работнику будет в разы больше, чем то, что платят сегодня.

Работодатель будет обязан уведомить работника о решении его уволить письменно, или через средства электронной связи в установленный срок. Если срок уведомления захотят сократить, то предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией.

Наибольшее возмущение профсоюзов вызвала норма о сокращении еженедельного беспрерывного отдыха с минимальных 42 часов до 24 часов. Означает ли это, что выходные дни урезали с двух - до одного, или же создатели документа снова дали нечеткую формулировку, покажет работа над документом в парламенте.

В целом, законопроект призван сменить принятый в далеком 1971 году «Кодекс законов о труде» с морально устаревшими нормами и сделать трудовые отношения более либеральными. В частности, документ разрешит дистанционную работу и гибкий график занятости, чего давно требуют реалии украинского бизнеса.

Замедление инфляции

Важной новостью уходящей недели стал отчет Государственной службы статистики о показателе инфляции: в 2019 году (декабрь к декабрю предыдущего года) она замедлилась до шестилетнего минимума и составила 4,1 процента. Тогда как в 2018 году инфляция составила 9,8 процента.

Стоит отметить, что Национальный банк прогнозировал снижение инфляции по итогам прошлого года до уровня от четырех до шести процентов.

Непосредственно в декабре 2019 года потребительские цены снизились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

На природный газ цены в декабре 2019 года в годовом выражении снизились на 28,7 процента, яйца - на 14,6 процента, топливо и масла - на 8,2 процента, обувь - на три процента, одежду - на два процента. Наибольший рост цен был зафиксирован на железнодорожный пассажирский транспорт, который подорожал на 19,2 процента, фрукты – 18,8 процента, горячую воду и отопление – 14,4 процента, услуги образования – 13,5 процента.

Кстати, на уходящей недели Национальный банк сообщил еще одну знаменательную новость: международные резервы страны в 2019 году выросли на 22 процента и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

Только в последний месяц прошлого года резервы выросли более чем на 15 процентов, или на 3,37 миллиарда долларов.

Рост резервов стал возможен, благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, в частности, за счет дальнейшего ускорения экономического роста и устойчивого притока иностранного капитала в страну.

В НБУ назвали такой результат дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в Украине, причем это произошло в год проведения двойных выборов – президентских и парламентских.

На следующей неделе страна отметит Старый Новый год и вернется к обычному рабочему ритму. Парламент возобновит пленарные заседания и, возможно, начнет затяжной процесс рассмотрения законопроекта о рынке земли, в который предложено внести более четырех тысяч правок.

Анна Бредихина