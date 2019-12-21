Баланс недели: договоренности с Россией по транзиту газа, обрезание госрасходов и «крестовый» поход на игорный бизнес

Уходящая неделя принесла тревожные новости для любителей проверить свое везение за игральными столами и с помощью автоматов - «одноруких бандитов», а также для бизнесменов, которые в условиях законодательной неопределенности на таких азартных людях наживают состояния.

В пятницу, 20 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно для многих сограждан потребовал от Национальной полиции до 16:00 этого же дня прекратить на всей территории страны деятельность игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабмина прекратить функционирование игорных заведений», - заявил министр.

«Крестовому» походу на игорный бизнес предшествовала провальная попытка Рады принять законопроект о легализации игорного бизнеса. За документ в первом чтении проголосовали лишь 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Мы знаем, кто за этим (провальным голосованием – УНИАН) стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те", - заявил в пятницу президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство не намеренно бездействовать в ожидании принятия парламентом соответствующего закона.

«Мы рассчитывали, что парламент быстро примет закон, который создаст нормальную экосистему игорного бизнеса. Товарищи, которые притворяются лотерейщиками, прикрываются кучей бумажек и решениями судей. Мы рассчитывали на новые цивилизованные правила. Когда мы поняли, что эта история затягивается, то мы внимательнее посмотрели на юридическую позицию и приняли решение поломать эту юридическую конструкцию», - заявил Гончарук.

Остается надеяться, что такие действия властей помогут в скором времени принять качественный закон, который позволит создать в Украине цивилизованные правила игры на рынке, 80 процентов которого сейчас находится вне закона.

Транзитные договоренности

На уходящей неделе, 20 декабря, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа через территорию нашей страны после завершения действующего контракта 31 декабря 2019 года.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», - говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

Никакие подробности не сообщаются. Отмечается, что все нюансы будут озвучены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

Переговоры сторон состоялись в Минске. Им предшествовали трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине. Тогда вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам.

Еще ранее был проведен ряд двухсторонних переговоров между Украиной и Россией в Вене, а также состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже, что сыграло не последнюю роль в способности сторон прийти к компромиссному варианту нового соглашения.

С другой стороны, санкции США, рекордные запасы газа в Украине и Европе, многомиллиардные иски «Нафтогаза» и отставание по срокам введения обходных маршрутов поставили Россию в слабую позицию, что сделало агрессивного северного соседа более сговорчивым.

«Мы достигли соглашения по всем ключевым вопросам. Это очень хорошие новости для Украины, Европы, России, для газового рынка», - сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович после завершения многочасовых переговоров в Берлине.

Изначально украинская сторона настаивала на подписании контракта на десять лет с объемом транзита не менее 60 миллиардов кубических метров в год.

Российская сторона предлагала заключить контракт на один год и выдвигала требование к Украине отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже и заключить контракт на прямые поставки газа.

О чем стороны договорились в конечном итоге, мы сможем узнать уже в ближайшее время.

Также знаковым международным событием стала окончательная победа крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты» в Верховном суде Швейцарии, который оставил в силе арбитражное решение взыскать с России в пользу украинской компании 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества в аннексированном Крыму. Решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ручной секвестр бюджета

За две недели до Нового года премьер-министр Гончарук сообщил, что из-за проблем с выполнением доходной части госбюджета на 2019 год правительство не будет в полном объеме финансировать выполнение некоторых государственных программ.

«Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы», - сказал глава правительства.

По его словам, невыполнение доходной части госбюджета связано с укреплением гривни, снижением объемов потребления газа, а также из-за «неидеально спроектированного» бюджет на этот год.

Слова премьера произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Пожар» пришлось тушить чуть ли не всем составом правительства.

Так, министр финансов Оксана Маркарова в Facebook пообещала, что Минфин в полной мере оплатит в текущем году все защищенные государственные расходы и незащищенные, включая финансирование «Охматдета», дополнительные зарплаты шахтеров и расходы на безопасность и оборону. Другие же попытки «развести» Минфин на ассигнования будут строго пресекаться.

«Ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества «перебросок» из программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и других «освоений» средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило одиннадцать с половиной месяцев года», - добавила Маркарова.

Премьер Гончарук призвал парламентариев сохранять спокойствие: «Я призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле, все очень неплохо. У нас сложный период. Закрывать год всегда сложно. У нас осталось семь финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты буду профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет».

Гривня - как на дрожжах

На уходящей недели украинская национальная валюта побила очередной рекорд. На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,37 гривни за доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.

Примечательно, что нацвалюта обновляла четырехлетний максимум ежедневно в течение недели, начиная с понедельника, когда официальный курс составил 23,5 гривни за доллар. НБУ на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл. – снова очередной максимум.

Такое стремительное усиление гривни стало удобным поводом для критики руководства Нацбанка со стороны некоторых экспертов и политиков. Дескать, регулятор имеет все возможности для сдерживания нацвалюты в установленных параметрах, однако, не использует их в полной мере, от чего страдают украинские экспортеры и не выполняется госбюджет по доходам.

В НБУ же дали понять, что свою политику менять не сбираются, заявив, что крепкий курс одновременно экономит расходы госказны при валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров, кроме того, сильная гривня способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

К радости отечественных автомобилистов, укрепление гривни, наконец-то, перестали игнорировать операторы отечественных АЗС и понемногу начали снижать цены на бензин и дизельное топливо.

В течение уходящей недели средняя стоимость бензина А-95 снизилась на двадцать-тридцать копеек и по состоянию на пятницу, 20 декабря, составила 28,13 гривни за литр, а цена дизельного топлива опустилась до 27,42 гривни за литр.

Между тем, столь низкие темпы снижения цен на топливо были раскритикованы премьер-министром Гончаруком, который отметил, что укрепленная гривня должна была существенно потянуть цены на бензин вниз.

По данным Кабмина, цены должны снизится не менее чем на две гривни за литр, а в среднем стоимость топлива в Украине должна быть эквивалентной 1,1 доллара за литр.

Последняя неделя уходящего года будет посвящена празднованию католического и протестантского Рождества, а также активизации подготовки к Новому году, парламент уйдет до середины января на каникулы, а Государственная служба статистики опубликует данные о промышленном производстве за одиннадцать месяцев.

Игорь Орел