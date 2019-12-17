В НБУ назвали плюсы от сильной гривни

Крепкий курс гривни экономит расходы госбюджета в части валютных заимствований и обслуживании валютного долга. Также, по мнению Нацбанка, сильная гривня способствует уменьшению темпов трудовой миграции.

Крепкий курс гривни одновременно формирует экономию в части расходов при валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров, кроме того, сильная гривня способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом во время встречи с представителями правительства заявили члены правления Национального банка Украины.

«Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы», - сказано в сообщении.

При этом спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках. Как отметили представители НБУ, в сентябре-октябре мировые цены на стальную продукцию были на 20% ниже, чем год назад. Как следствие, падение объемов производства черных металлов наблюдается не только в Украине, но и в Германии, Франции, Испании. При этом при неблагоприятных внешних ценовых условиях украинские металлургические заводы старались максимально полезно использовать время и провести запланированные ранее ремонты, что и сказалось на показателях производства отрасли.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,49 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.