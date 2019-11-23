Баланс недели: новый прогноз Всемирного банка, перезагрузка ассоциации с Евросоюзом и замерзшие города

На уходящей неделе один из ключевых кредиторов Украины - Всемирный банк озвучил обновленные прогнозы экономического развития нашей страны. В частности, банк улучшил прогноз роста реального ВВП в текущем году до 3,6 процента при инфляции на конец года 6,4 процента и сдержанном бюджетном дефиците в 2 процента ВВП. В следующем году банк ожидает рост экономики нашей страны практически на уровне текущего года, а в 2021 году – ускорение роста до 4,2 процента.

Рост экономики за девять месяцев текущего года Всемирный банк оценил в 3,7-3,8 процента, называя ключевыми драйверами рекордный урожай зерновых и масличных культур, торговлю и финансовый сектор. Статистические показатели в этих направлениях пока обнадеживают.

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о росте оборота розничной торговли в Украине в январе-октябре на десять процентов, а Национальный банк сообщил об очередном рекордном показателе прибыли банков за этот период в 52 миллиарда гривен. В то же время, спад промпроизводства в октябре в годовом выражении ускорился до 5 процентов после падения на 1 процент в сентябре.

Между тем, очевидно, что Украина уверенно наращивает свой потенциал в аграрной сфере. Именно поэтому Всемирный банк возлагает большие надежды на стартовавшую в нашей стране земельную реформу, ожидая благодаря ее реализации дополнительные 0,5-1,5 процента экономического роста ежегодно в течение пяти лет.

По оценкам кредитора, сельское хозяйство Украины имеет хорошие перспективы, но мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения стал главным препятствием для привлечения инвестиций в эту сферу. Поэтому, по мнению ВБ, принятый Верховной Радой в ноябре в первом чтении законопроект об обороте земель должен быть введен в действие при первой же возможности вместе с законами об открытом доступе к данным земельного кадастра, процедурах передачи участков, регулировании на местном уровне и проведении обязательных электронных аукционов.

При этом Всемирный банк считает важным шагом обеспечение доступа к финансированию для малых фермерских хозяйств и предоставление государственных субсидий для фермеров, чтобы стимулировать повышение производительности, выращивания продукции с большей добавленной стоимостью и применение новых технологий.

Новые импульсы евроинтеграции

На уходящей неделе Кабинет министров обновил план мероприятий по реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Как пояснили в правительстве, новый план учитывает углубление двусторонних отношений и направлен на достижение соответствия европейским критериям для вступления страны в ЕС.

Обновленные задачи касаются таможенной и финансовой политик, налогообложения, предпринимательства, финансовых услуг и конкуренции, а также юстиции, социальных и гуманитарных вопросов, транспорта, энергетики и энергоэффективности, цифровой сферы, науки, технологий и инноваций, природопользования.

В Кабмине считают, что обновление плана позволит «перепорошить программное обеспечение операционной системы» европейской интеграции Украины, и ускорит ее движение в Евросоюз, параллельно делая такое движение более прозрачным, а власть - подотчетной гражданам страны.

В этой связи вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба представил систему мониторинга «Пульс соглашения», которая позволяет отслеживать прогресс выполнения плана мероприятий в режиме реального времени и покажет, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждой задачи.

В системе очерчены конкретные задачи в сферах общественной жизни, которые охватывает Соглашение об ассоциации. Полный объем задач превышает две тысячи, а для их реализации более семидесяти исполнителей обязаны воплотить около семи с половиной тысяч мероприятий.

Замерзшие города

А пока правительство решает глобальные задачи, несколько тысяч граждан нашей страны с приходом ноябрьских морозов остались без теплоснабжения.

Едва стихла история с городом Смела в Черкасской области, где из года в год срывается старт отопительного сезона, как появились новые проблемные точки. Из-за бесхозяйственности частного управляющего сетями теплоснабжения под угрозой оказался отопительный сезон в городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области, где проживают почти 60 тысяч жителей.

Суть истории в том, что владельцы Новораздольской и Новояворивской ТЭЦ подозреваются в завладении более 300 миллионов кубометров природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму свыше 1,4 миллиарда гривен. Ведется следствие, а соответствующие активы переданы в управление Национального агентства по управлению активами коррупционеров (АРМА).

В октябре по результатам конкурсного отбора АРМА заключила договор об управлении теплосетями с компанией «Гарант Энерго М». Но компания со своими обязанностями не справилась, и поэтому на уходящей неделе АРМА расторгла договор.

В среду лицензии на производство тепловой и электрической энергии для замерзающих городов получила компания «Нафтогаз Тепло», входящая в состав НАК «Нафтогаз Украины», а уже в четверг началась подача тепла.

Что касается провинившихся чиновников, то Кабмин отреагировал достаточно резко. «Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допуск срыва отопительного сезона в регионе и отстранило ее от выполнения обязанностей», – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Тарифные маневры

Буквально накануне инцидента правительство отменило постановление об установлении предельных тарифов на тепло. Речь идет о решении правительства Владимира Гройсмана об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривен за Гкал при наличии счетчика и 35 гривен за квадратный метр - без счетчика, что ниже средневзвешенного показателя по стране.

Комментируя сделанный шаг, премьер заверил, что это никак не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан, поскольку решение изначально было незаконным, и некоторые представители местного самоуправления не собирались его выполнять и хотели оспорить в суде. Более того, Гончарук заявил, что Кабмин совместно с командой президента работают над снижением тарифов.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, потребителям с января будет предложена «страховая цена» на газ, которая составит около семи тысяч гривен за тысячу кубометров без расходов на транспортировку.

«Людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Это так называемый рыночный инструмент под названием «контракты на будущее», - сказал он.

Министр пояснил, что новый инструмент по сути страхует от резкого скачка цен, и в результате предлагаемая цена будет стабильной до конца отопительного сезона и окажется ниже цены января-марта текущего года.

К слову, вопрос цены газа для населения должен быть согласован с условиями новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Переговоры с МВФ

На уходящей неделе миссия МВФ, прибывшая в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы сотрудничества, завершает свою работу. Заявление по итогам миссии пока не обнародовано…

Комментируя ход переговоров, глава правительства не стал называть конкретных сроков старта новой программы и ее параметров, предлагая дождаться результатов работы миссии.

«Я считаю, что в работе с Международным валютным фондом огромный прогресс за последние два месяца. Мы намного лучше понимаем друг друга и сделали много шагов навстречу. Я вижу огромный прогресс и ожидаю, что эта работа даст результаты в ближайшее время», - сказал Гончарук.

Решение кредитора ожидают не только в Украине. На уходящей неделе послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявили, что новая программа с МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.

Понимают это и представители властей. «Продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти», - заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе встречи с временным поверенным США в Киеве Уильямом Тейлором.

Скорее всего, подробности договоренностей Украины с кредитором станут ключевым событием в экономике уже на следующей неделе.

Ольга Гордиенко