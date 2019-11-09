Баланс недели: правительство снижает расходы на госвласть, премьер обещает не повышать налоги, а «Нафтогаз» размещает евробонды на 500 млн долларов

Кабинет молодых реформаторов Алексея Гончарука в первое воскресенье ноября собрался на внеочередное заседание, закрепив в общественном сознании шутливый титул «правительства выходного дня». На этот раз заседание было посвящено обсуждению и согласованию проекта госбюджета на 2020 год.

Правительственная пресс-служба объявила о решении Кабинета министров одобрить доработанный проект государственной казны и сократить предельную численность работников райгосадминистраций в воскресенье около 23.00.

Во вторник ключевые министры провели презентацию проекта основной финансовой сметы страны, которая подана в парламент для второго чтения.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, в обновленном документе предлагается сократить дефицит бюджета до 95 млрд гривен, что составляет 2 процента от валового внутреннего продукта Украины.

«Мы уменьшаем уровень дефицита к ВВП до двух процентов. Это большое сокращение», - сказала министр.

Глава правительства Гончарук заявил о том, что задачей Кабинета министров на следующий год является снижение расходов на органы государственной власти. По его словам, это касается не только сокращения госслужащих, но и уменьшения других расходов на содержание власти.

«Кажется, что это немного, но на самом деле это - огромные суммы, это - миллиарды гривен. Сколько удастся сэкономить – посмотрим. Ставим перед собой задачу сэкономить максимум, но показатель эффективности – это 10 процентов нашего объема расходов», - отметил Гончарук.

Стоит напомнить, что в конце октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о решении правительства сократить штат районных государственных администраций на 18,5 тысячи позиций. А на уходящей неделе глашатай болезненных перемен в жизни чиновников объявил о сокращении 1770 должностей в Государственной службе статистики.

По его словам, «оптимизация» будет проходить за счет сокращения подразделений Госстата районного уровня, потому что с учетом большого количества отчетов, которые компании подают в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. При этом будет частично изменена и работа самой Госслужбы статистики: отчетность будет упрощена.

Помимо этого, правительство передаст в аренду или на приватизацию три сотни объектов недвижимости этого ведомства.

Развитие без повышения налогов

Следующий 2020 год станет для Украины годом подготовки «к экономическому прыжку», о чем заявил на уходящей неделе премьер Гончарук.

«Этот год – год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год – это год для подготовки к экономическому прыжку. У нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика, должны стремительно появляться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, что такое рейдерство», - сказал он.

По прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост национальной экономики в 2020 году, по консервативному сценарию, составит 3,7 процента, а по оптимистическому – может ускориться до 4,8 процента.

В ходе презентации доработанного проекта госбюджета Гончарук порадовал украинцев обещанием не повышать налоги.

«Мы не предлагаем повышать налоги. Правительство не связывает и не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов», - отметил премьер.

По его словам, дополнительные ресурсы нужно искать в повышении эффективности, снижении расходов на государство, а также усилением борьбы с коррупцией и сокращением теневого сектора.

Доработанный правительством ко второму чтению в парламенте законопроект предусматривает расходную часть госбюджета на 2020 год на уровне 1,195 трлн гривен. Основные статьи расходов следующие: 294 млрд гривен будут направлены в сферу социального обеспечения, 246 млрд гривен - на безопасность и оборону, 142 млрд гривен - на обслуживание госдолга, 113 млрд гривен - на здравоохранение, 74 млрд гривен - на дорожную инфраструктуру, 145 млрд гривен - на образование и науку.

Правительство не предусмотрело в обновленном документе поступления от продажи земли в случае запуска рынка с 1 октября 2020 года. Премьер пояснил, что главной идеей реформы является не привлечение максимальной суммы от продажи земли, а создание цивилизованных отношений в этой сфере.

Президентские поручения

Из других важных экономических событий уходящей недели следует отметить поручения президента Владимира Зеленского Кабинету министров. Одно из них - до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business.

На состоявшейся во вторник в Офисе президента встрече с членами правительства и руководством парламента Зеленский также поручил Министерству развития экономики начать подготовку к масштабной приватизации, в частности, до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества 500 государственных предприятий.

Кроме этого, министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах четырех десятков имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

«Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации», - цитирует главу государства пресс-служба его Офиса.

Как отметил президент, Минэкономразвития до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

Перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем президент поставил задачу до конца текущего года завершить процедуру анбандлинга «Нафтогаза», упростить механизмы присоединения к электрическим и газовым сетям, а также к концу апреля реформировать угольную отрасль.

«К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль», - сказано в сообщении.

Отмечается также, что, по поручению президента, к концу следующего года правительство должно подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Кроме того, министру инфраструктуры Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

Также, по поручению Зеленского, Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.

Евробонды «Нафтогаза», ДТЭК и Укрэксимбанка

На уходящей неделе открывшимся окном возможностей на мировом долговом рынке воспользовались государственный энергетический холдинг «Нафтогаз Украины» и «дочка» энергохолдинга бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

«Нафтогаз» разместил 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов под 7,625 процента годовых, а ДТЭК ВИЭ – компания, консолидирующая активы ДТЭК в возобновляемой энергетике, выпустила 5-летние бонды на 325 млн евро по ставке 8,5 процента годовых.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя размещение евробондов сообщил, что пиковый спрос на бумаги компании превысил предложение в 2,9 раза, а стоимость размещения оказалась только на 127 базисных пункта дороже суверенного долга Украины, что является самым низким спрэдом среди всех выпусков государственных компаний в этом году.

«Особенно важно, что такой результат был достигнут в контексте продолжающегося отделения газотранспортной системы, одного из крупнейших источников доходов компании, и неопределенной ситуации с продолжением российского транзита», - отметил он.

По словам Коболева, интерес инвесторов к ценным бумагам Украины в таких условиях свидетельствует об эффективности проводимых реформ и правильности выбранного курса по трансформации группы компаний «Нафтогаза».

В НАК также сообщили, что средства от поступлений будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов.

Холдинговая компания ДТЭК ВИЭ направит привлеченные средства на свои проекты в возобновляемой энергетике.

Шаги по выпуску евробондов в начале ноября предпринял и государственный «Укрэксимбанк». По словам источников, госбанк планирует выпустить десятилетние бумаги с возможностью досрочного погашения через пять лет на 100 млн долларов.

Дата расчетов - 14 ноября, организаторами выпуска назначены банки J.P.Morgan и Morgan Stanley.

И еще одна важная экономическая новость уходящей недели. По данным Госстата, инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2018 года - составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом выражении месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем, в октябре потребительские цены выросли на 0,7% после аналогичного роста в сентябре к августу. С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены в Украине выросли на 4,2%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в октябре в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 23,1%, а также на фрукты – 19,4%, горячую воду и отопление – 19%, железнодорожный пассажирский транспорт – 19%, услуги связи – 15,5%. Снижение цен зафиксировано на яйца (18,5%), топливо и масла (13,5%), природный газ (12,5%), одежду и обувь (0,6%).

Вторая рабочая неделя ноября обещает быть богатой на экономические события. Парламент возобновит работу в пленарном режиме и рассмотрит во втором чтении проект госбюджета на 2020 год, а реформируемый Госстат сообщит о результатах внешней торговли за девять месяцев 2019 года.

Дмитрий Буняк