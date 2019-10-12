Баланс недели: Зеленский обещает не продавать землю иностранцам, Кабмин не готов повышать цену на тепло, а «Нафтогаз» допускает возвращение «Газпрома» на украинский рынок

Уходящая неделя подарила украинцам событие, которое, вероятнее всего, войдет в политическую и медийную историю нашей страны. Речь идет о 14-часовом общении президента Владимира Зеленского с представителями СМИ. В основном вопросы журналистов касались политики.

Между тем, глава государства озвучил и несколько важных месседжей относительно экономики. Среди них - скорая приватизация активов Государственного управления делами, снижение уже до конца этого года банковских кредитных ставок на несколько процентов.

Отдельно президент остановился на идее стимулировать строительство в Украине пятизвездочных отелей путем выдачи лицензий на право открытия казино.

«Мы хотели придумать, как сделать так, чтобы люди начали строить пятизвездочные отели. Идея возникла очень просто - давайте примем закон, чтобы казино было только в пятизвездочных отелях, где 200 номеров», - сказал он.

Зеленский добавил, что небольшие отели, возможно, также получат лицензии, но дороже, для того, чтобы им выгоднее было достроить больше номеров. Глава государства отметил, что лицензии на легальное казино будут продаваться на конкурсах «очень дорого», и в каждом городе будут свои квоты на лицензии. При этом он не исключает, что крупные международные гостиничные сети, которые заходят на рынок Украины, смогут получить разрешение бесплатно.

Важное заявление президента на этой многочасовой встрече с журналистами касалось открытия рынка земли. Сославшись на негативное отношение большинства украинцев к предложенной модели земельной реформы, Зеленский отметил, что в нынешней редакции законопроект реализован не будет.

«Принимать закон в том виде, который не устраивает украинцев, не устраивает селян, принимать и подписывать в этом виде мы не будем… В этой редакции закона не будет», - сказал он.

Зеленский также озвучил два главных камня преткновения: возможность концентрации в одних руках до 200 тысяч гектаров земли и разрешение покупать отечественную землю иностранцам, которые будут учредителями компаний с украинской «пропиской».

Президент считает, что на первом этапе запуска рынка земли право на покупку участков должны иметь исключительно украинцы. А уже через несколько лет рынок можно будет открыть и для иностранных компаний.

«Какое-то время мы должны продавать земли только украинцам. Второй период, когда наши уже купили, когда у нас уже есть кредитная ставка и льготы, тогда мы уже сможем открыть рынок другим – иностранным компаниям, которые будут стопроцентно работать на этой земле, и наши украинцы будут там работать. Но это уже через несколько лет», – заявил он.

Эту позицию уже поддержали народные депутаты, зарегистрировав законопроект, согласно которому продажа земли иностранцам запрещена до 2024 года.

Ряд экономических экспертов в этой связи высказали сомнения в способности правительства привлечь в течение ближайших пяти лет в экономику страны 50 миллиардов долларов: нет полноценного рынка земли – не будет и ожидаемого инвестиционного дождя.

Тарифы на тепло пока не растут

В ходе пресс-марафона Зеленский признал, что ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд одним из требований выставляет приведение тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню.

«Международный валютный фонд, если быть честным, требует, чтобы были рыночные цены. Рыночные цены для нас сегодня – это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы начали их снижать», - сказал глава государства.

Также он отметил, что в ходе переговоров с представителями Фонда правительство договаривалось о том, чтобы снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходах украинских семей.

«Мы будем снижать этот процент. Человек никогда не будет платить 50, 70 или 80 процентов своего дохода за коммуналку, или дохода семьи. Это я могу гарантировать. Но сейчас мы работаем над некоторыми вещами, и вы видите, что тарифы снижаются», - добавил Зеленский.

На уходящей неделе премьер-министр Алексей Гончарук со своей стороны заверил, что Кабинет министров пока не планирует повышать тарифы на тепло.

«Единственное, что я могу точно сказать, что сегодня никакие решения относительно повышения тарифов не принимались, и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повысились тарифы», - сказал Гончарук.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы тариф не рос, но это зависит не только от желаний чиновников.

Российский «Газпром» возвращается

Еще одной важной экономической новостью уходящей недели стало заявление главы госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что с 1 января 2020 года российский «Газпром» может начать прямые поставки газа украинским потребителям после имплементации Украиной норм европейского энергетического законодательства.

«Газпрому» ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в том количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будет дешевле, чем у европейских поставщиков», - сказал он.

По его словам, на сегодня нежелание «Газпрома» выполнять текущий контракт с НАК является «вопросом политической плоскости», а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.

«Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим «Газпром экспорт» поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы», - резюмировал Коболев.

Стоит отметить, что в последние годы Украина диверсифицировала поставки голубого топлива, спрыгнув с российской газовой иглы. Поэтому пока угроза снова попасть под влияние российского монополиста не видится серьезной. Но в случае возвращения «Газпрома» на наш рынок, у государства появится еще одно направление, которое придется серьезно контролировать. К этому может добавиться нерешенный вопрос о новом контракте на транзит российского газа, если стороны до конца этого года не придут к компромиссу.

Третья неделя октября также обещает быть насыщенной экономическими событиями. Уже в понедельник группа украинских чиновников отправится в США для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. После недельного перерыва возобновит пленарные заседания парламент. Безусловно, главным вопросом для депутатов станет рассмотрение в первом чтении проекта закона о государственном бюджете на 2020 год, что запланировано на 18 октября. Госстат сообщит об итогах внешнеторговой деятельности страны за восемь месяцев 2019 года.

Дмитрий Шварц