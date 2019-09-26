Вскоре таможенные правила Украины перейдут на европейские рельсы / фото УНИАН

«Таможенный безвиз». Что из себя представляют новые правила транзита «по-европейски»

Нана Черная
16:46, 26 сентября 2019
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Отечественный бизнес ждут таможенные новшества. Это связано с принятием Верховной Радой и затем подписанием президентом закона о «таможенном безвизе» с Евросоюзом. УНИАН выяснял, какие перемены ждут украинцев.

Вскоре таможенные правила Украины перейдут на европейские рельсы / фото УНИАН

Украина в действительности, а не виртуально, приблизилась к усовершенствованию таможенных правил. Вскоре они перейдут на европейские рельсы в реальном времени. Сейчас база таможенных данных об оформлении транзитных грузов, а это касается более 70% импорта в Украину, является ничем иным, как «архивом» неких документов, а не достоверной информацией о «кочевке» товаров. Именно это и провоцирует создание контрабандных схем, является источником коррупции и миллиардных потерь госбюджета.

Надежду на перемены в «таможенном» деле дает тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 12 сентября Верховной Радой закон о режиме общего транзита товаров через таможенную территорию нашей страны и введении национальной электронной транзитной системы. В идеале, это позволит Украине применять в этой сфере европейские правила, использовать единую таможенную декларацию и будет способствовать ускорению и удешевлению процесса перемещения товаров.

Конкретно это означает, что глава государства одобрил присоединение нашей страны к Конвенции о процедуре общего транзита, объединяющей 35 стран европейского региона (члены ЕС, члены Европейской ассоциации свободной торговли, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров с использованием IТ-продукта – New Computerised Transit System, NCTS.

«NCTS - это IТ-продукт, который позволяет наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков», - пояснили в Минфине.

Присоединение же к Конвенции позволит Украине вести прямой обмен данными между таможенными администрациями различных стран, проводить достоверный контроль операций ввоза и вывоза товаров, свести к нулю возможность манипуляций с таможенными документами, сократить процедурный процесс на таможне. А это, в свою очередь, снизит объем «штатного» расписания вовлеченных в это лиц, и, как следствие, бюджетных ассигнований на их работу. Но основное – мы войдем в таможенное пространство ЕС, причем по его правилам, что упростит жизнь бизнесу. Он сможет использовать единые таможенную декларацию и административный документ при перемещении груза из любой точки Европы в Украину и обратно, пересекая массу границ внутри еврозоны, а также государств-членов ЕАСТ – Европейской ассоциации свободной торговли.

В Минфине подчеркнули, что на принятии закона работа над присоединением к Конвенции не заканчивается. Процесс присоединения стандартный для стран-претендентов: сначала они должны ввести и использовать на своей территории положения данной Конвенции и соответствующий IТ-продукт, причем не менее одного года. Только после этого мы сможем получить официальное приглашение присоединиться к Конвенции.

Владимир Зеленский / REUTERS

Как отмечает экономический эксперт Олег Пендзин, этот закон не новшество - обязательства Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. И его принятие недопустимо затянули.

«Закон реально борется с контрабандой. И необходим не только нам, но и европейцам, в виду сотрудничества с Украиной. Он предполагает возможность отследить движение груза от отправителя к получателю через все границы в режиме реального времени. И если в Италии в контейнер загрузили дорогую брендовую одежду, то в Украине в таможенной декларации тоже будет стоять дорогая брендовая одежда, а не секонд-хенд по 2 евро за килограмм веса», - отметил эксперт.

Управляющий партнер АО «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский считает, что данный закон, по сути, является еще одним шагом к приведению украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС.

«Он предусматривает введение электронной транзитной системы для электронного обмена данными между таможенными органами Украины и ЕС. То есть, будет происходить прямой обмен электронными документами между таможней, через которую въезжает субъект транзита, и таможней, через которую он выезжает. Этот принцип используется странами Евросоюза. Водится также новый режим транзита через территорию Украины – режим общего транзита. Теперь субъект транзита, при пересечении таможенной границы нашей страны, имеет право выбрать один из двух транзитных режимов: транзитный режим согласно Таможенному кодексу Украины или Общий транзитный режим, предусмотренный данным законом. Последний отличается более упрощенными таможенными формальностями, которые, в свою очередь, позволят проводить транзитеру меньше времени на границе. Данный закон вступает в силу через 6 месяцев со дня, следующего после дня его публикации, и будет действовать до момента вступления в силу для Украины Конвенции о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года», - отметил эксперт.

При этом, по его словам, для рядовых украинцев какого-то ощутимого эффекта принятие данного закона иметь не будет. А для иностранцев, которые проезжают транзитом территорию Украины, прохождение таможни может стать заметно проще.

История «таможенного безвиза»

Закон о «таможенном безвизе» (№1082 «О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы») поступил в парламент 29 августа и был отмечен главой государства как неотложный. Его рассматривали по сокращенной процедуре: 12 сентября в первом и втором чтениях его поддержали 333 народных депутата. А уже 23 сентября его подписал президент.

Почему документ был «неотложным»? Дело в том, что новые «таможенные» правила Украина должна была внедрить через год после вступления в силу 1 сентября 2017 года Соглашения об ассоциации с ЕС.

К этому, правда, готовились. В конце 2016 года правительством вносился в Раду законопроект №5627, которым предлагалось ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС, а также начать процесс адаптации Единой автоматизированной информационной системы таможни с европейскими принципами. Но… Законопроект пролежал в парламенте без рассмотрения до мая 2018 года, затем его отклонили.

В феврале 2019 года Министерство финансов подало в Раду новый законопроект №9532 «О режиме совместного транзита», более «комплексный и революционный». Его парламент принял в первом чтении. Документ решили доработать. И на этом все затихло.

Затем появился новый законопроект №1082 «О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы», и с ним уже все сложилось.

В сентябре глава ГТС Нефедов начал IT-аудит основных систем Новой таможни / Фото УНИАН

По большому счету, так выглядит проигрыш Украины в реализации таможенной реформы. Время было упущено, но его еще можно наверстать.

В сентябре глава «вновь созданной» Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил о старте IT-аудита основных систем ведомства с целью определения «узких» мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года.

«Начали формальный IT-аудит основных систем Новой таможни. Проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IT-инфраструктуру и тому подобное. За три месяца должны не только окончательно понять «узкие» места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни», - отметил Нефедов.

По его словам, в рамках аудита особый акцент будет сделан на анализе автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР) при осуществлении таможенного контроля. «АСАУР - там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать», - добавил глава Таможенной службы.

Есть и поддержка в «таможенном» деле со стороны ЕС. В июне Европейский Союз, в рамках программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), направленной на поддержку налоговых и таможенных реформ, выделил 29,5 млн евро на их реформацию. А в июле Кабинет министров утвердил концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами, которая предусматривает, что IT-функции новосозданных налоговой и таможенной служб будут полностью переданы в новое учреждение уже до конца текущего года.

Если обратить внимание на синхронизацию происходящих перемен, есть надежда, что в скором времени наша страна действительно сможет жить по новым таможенным правилам, искореняющим коррупционные схемы. Если, конечно, отечественные «кулибины» не придумают, как их обойти.    

Нана Черная

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Теги: #таможенный союз с ЕС