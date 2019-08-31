Баланс недели: Рада назначила правительство, а новый премьер Гончарук пообещал ускорение экономического роста и переговоры с МВФ

Последняя неделя августа ознаменовалась историческим событием - первым заседанием Верховной Рады девятого созыва. На нем фракция президентской партии «Слуга народа» была признана коалицией с правом на формирование правительства. Лидер партии Дмитрий Разумков стал спикером парламента.

Одной из основных целей нового состава Верховной Рады глава парламента назвал ускорение экономического роста и усиление борьбы с коррупцией.

«Наша цель – рост экономики на уровне от пяти до семи процентов уже в следующем году. Кроме того, этот рост должен быть не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди чувствуют каждый день в своей жизни», - сказал он перед своим назначением с трибуны Верховной Рады.

После избрания спикера и его заместителей, народные депутаты одобрили назначение главы правительства и министров по квоте президента, а уже по предложению премьера назначили новый состав Кабмина.

Приоритеты нового правительства

Кабинет министров возглавил 35-летний Алексей Гончарук, занимавший на момент назначения должность заместителя главы Офиса президента Владимира Зеленского. Его кандидатуру поддержали 290 народных избранников из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

По мнению Гончарука, основными проблемами, с которыми столкнулось наше государство, являются разбитая инфраструктура, ужасное состояние ЖКХ, контрабанда, война на востоке. А их решению будет способствовать экономическое развитие государства, что станет его ключевой задачей на новом посту.

«Решение вопроса, в том числе войны, в том числе защиты наших граждан, лично я вижу в экономическом росте. Потому что, если экономика растет, сюда заходят инвестиции, их начинают защищать их владельцы. Нам будет за счет чего, с одной стороны, вооружить и усилить армию, а, с другой стороны, инвестировать в те территории, которые пострадали от этой беды», - сказал премьер.

Для обеспечения этого роста, по словам Гончарука, необходимо обеспечить механизм дешевого кредитования, независимость Национального банка и способствовать улучшению имиджа Украины за рубежом.

«Нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Речь об имидже. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя, все эти спекулятивные названия не обижают, но это результат нашей общей работы за последние десятилетия. Это нужно изменить как можно скорее. И основой для этих изменений должно стать сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами», - отметил новый глава правительства.

Гончарук ожидает, что в скором времени в Украину приедет миссия ключевого кредитора нашего государства – Международного валютного фонда для обсуждения новой трех-четырехлетней программы сотрудничества. По его информации, это может состояться в период с 10 по 24 сентября.

Премьер-министр отметил, что, в рамках будущего сотрудничества с МВФ, Кабмин не станет административными решениями вмешиваться в вопросы формирования цены на газ для населения, которые были одним из основных камней преткновения в общении предыдущего правительства с Фондом.

«Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму», - считает Гончарук.

В то же время, он уточнил, что часть населения, для которой рыночная стоимость голубого топлива окажется неподъемной, получит обязательную поддержку от государства.

Кроме того, премьер анонсировал ускорение интеграции с европейским энергетическим рынком, которая по плану должна произойти в 2023 году, и пообещал в ближайшие дни решить вопрос модели и сроков анбандлинга (разделения функций по добыче и транспортировке газа) «Нафтогаза».

Среди других амбициозных планов Гончарука – намерение осенью 2019 года навести порядок с администрированием налогов, а весной 2020 года – провести «глубокую» налоговую реформу, которая вступит в силу с 1 января 2021 года. Также глава Кабмина пообещал до конца текущего года побороть контрабанду в нашей стране, которая «убивает конкуренцию и не дает бизнесу нормально развиваться».

Первыми шагами нового премьера станут кадровые назначения, ведь успех очерченных целей напрямую зависит от того, насколько эффективной и слаженной будет работа команды.

«Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор «пилят» наши с вам ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние. Кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности. Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем», - подчеркнул он.

Трансформация в министерствах и новые министры

После вручения Гончаруку премьерского портфеля, народные депутаты утвердили состав его Кабинета – предложенные кандидатуры поддержал 281 парламентарий при необходимых 226.

В новом правительстве число министров сократилось до семнадцати с двадцати пяти, а часть министерств была трансформирована.

Так, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба, а Михаил Федоров – вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации.

Тимофей Милованов возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, объединившее в себе функции ранее существующих Минэкономразвития и Минагропрода.

Алексей Оржель стал во главе Министерства энергетики и защиты окружающей среды, пришедшего на смену ликвидированным Минэнерго и Минэкологии, а Владислав Криклий – возглавил Министерство инфраструктуры.

Алена Бабак назначена министром развития громад и территорий, Анна Новосад – министром образования и науки, а Зоряна Скалецкая (Черненко) - министром здравоохранения.

Владимир Бородянский возглавил Министерство культуры, молодежи и спорта, сформированного путем слияния Минкультуры и Минмолодьспорта, а Юлия Соколовская – Министерство социальной политики.

Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стала Оксана Коляда, министром юстиции – Денис Малюська, министром Кабмина – Дмитрий Дубилет.

По президентской квоте были назначены Вадим Пристайко (министр иностранных дел) и Андрей Загороднюк (министр обороны).

Из предыдущего состава Кабмина на своих должностях остались министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков, решение о поддержке кандидатуры которого Гончарук назвал «одним из самых сложных».

Кстати, новоназначенный Кабмин уже успел провести свое первое заседание. Вместе с тем, какие вопросы обсуждались и были ли приняты какие-либо первые решения, пока неизвестно.

Обезглавленная аграрная отрасль

В целом, экспертное сообщество положительно отреагировало на новые назначения в правительстве. Однако, ряд решений все же нарвался на шквал критики. Одним из поводов для бурных дискуссий среди экономистов стала ликвидация профильного аграрного ведомства путем его реорганизации в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Вследствие этого шага, ведущая отрасль украинской экономики, генерирующая около 40 процентов валютных поступлений и 17 процентов ВВП, лишилась своего лоббиста в новом правительства.

По мнению многих участников рынка, это может негативно сказаться на объемах экспорта украинской аграрной продукции. К слову, в 2019 году Украина имеет все шансы установить очередной рекорд по поставкам зерна на внешние рынки, - и потере стратегии развития АПК.

«Функции Минагропрода частично передаются Минэкономразвития, где вопросы сельского хозяйства стоят далеко не на первом месте, даже учитывая название нового Министерства. Украина останется без стратегии развития аграрной отрасли, а госпредприятия АПК перейдут к Министерству экономики… В новом министерстве исчезло слово «агрополитика», не нашлось места и для слова «агробизнес». Только для «сельского хозяйства», - прокомментировала решение новой власти директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Не добавляет оптимизма также международный опыт. Во всех странах мира с высоко развитым аграрным сектором существуют профильные министерства.

В то же время, некоторые экономисты уверяют, что с украинским АПК все будет в порядке, и ликвидация Минагропрода – не повод для паники.

«Эти изменения необходимы, чтобы выйти из зоны комфорта, в которой мы находились последние двадцать лет, и посмотреть на ситуацию в отрасли немного под другим углом. Я думаю, что объединение двух министерств позволит это сделать», - отметил в комментарии УНИАН исполнительный директор Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.

Как бы там ни было, но для дальнейшего успешного развития отечественной аграрной сферы, правительство должно учитывать и продолжать прежние наработки Минагропрода. А эффективность новосозданного Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет напрямую зависеть от того, каким образом ведомство распределит функциональные обязанности и задачи между департаментами.

Последний день лета и начало осени обещают быть не менее насыщенными экономическими событиями. Верховная Работа со вторника продолжит работу в пленарном режиме, тогда как Кабинет министров проведет заседание, на котором станет понятен стратегический курс и принципы работы новой исполнительной власти. А 31 августа-1 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет важные переговоры с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии в ходе двухдневного визита в Варшаву.

Надежда Бурбела