Баланс недели: Нацбанк улучшил прогнозы и снизил учетную ставку, Минфин сделал рекордные заимствования, а таможня получила официальный статус

Ключевым экономическим ньюз-мейкером последней перед досрочными выборами в Верховную Раду недели стал Национальный банк, который в отличие от погрузившихся в политические баталии органов государственной власти продолжает работать в обычном режиме. В четверг НБУ обнародовал обновленный прогноз, предполагающий более оптимистичные оценки роста экономики, платежного баланса и международных резервов Украины.

В частности, Нацбанк повысил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2019 году до 3%, а в 2020 году – до 3,2%. Ключевыми факторами ускорения роста в НБУ назвали устойчивый внутренний спрос, улучшение условий торговли и ожидаемый рост урожая зерновых.

Сдерживающими факторами остаются низкая активность мировой экономики и ожидаемое сокращение объемов транзита газа в Европу с 2020 года из-за строительства путинской Россией обходных газопроводов.

Вопреки снижению выручки от транзита, прогноз платежного баланса также улучшен. В текущем году дефицит текущего счета платежного баланса сузится, благодаря высокому урожаю зерновых, снижению цен на энергоносители и сокращению дивидендов иностранным инвесторам. В результате, платежный баланс в этом и следующем году будет сведен с профицитом, а уровень резервов будет выше ожидаемого.

Помимо оптимистичных прогнозов, на уходящей неделе Нацбанк порадовал бизнес-сообщество очередным шагом к удешевлению кредитов. С 19 июля регулятор снизил учетную ставку на полпроцента - до 17% годовых. Таким образом, Нацбанк возобновил цикл смягчения монетарной политики, стартовавший в апреле снижением ставки впервые за два года, но приостановленный в июне из-за ускорения инфляции после проблем с поставками нефтепродуктов и рекордного подорожания овощей.

Кроме того, Нацбанк сделал очередной шаг к повышению прозрачности свой политики, обнародовав прогноз дальнейшего поведения ключевой ставки. Так, регулятор планирует постепенное снижение ставки до уровня 8% в четвертом квартале 2021 года, но фактические решения будут приниматься с учетом текущих инфляционных рисков и макроэкономической ситуации.

В Министерстве финансов похвалили очередной шаг НБУ, но с оговоркой, что надеялись на более существенное снижение ставки. Меж тем, именно высокая ставка позволяет правительству активно привлекать ресурсы для финансирования бюджетного дефицита.

Рекордные привлечения Минфина

На уходящей неделе Министерство финансов провело самое успешное в этом году размещение облигаций внутреннего государственного займа, получив в государственный бюджет 7,4 миллиарда гривен и 1 миллиард долларов, одновременно снизив стоимость привлечения ресурсов по всем инструментам. Общий объем полученных средств в гривневом эквиваленте превысил 33,3 миллиарда.

«Несмотря на паузы в прошлом в сотрудничестве с Международным валютным фондом, год двух выборов, сомнительные судебные решения по незаконному обогащению и множество других, увеличивающих риски и, соответственно, стоимость заимствований, Минфин увеличивает срок заимствований, снижает стоимость и снижает долг по отношению к ВВП», - прокомментировала новые привлечения средств министр финансов Оксана Маркарова.

Продолжают активно наращивать вложения в украинские долговые бумаги и нерезиденты. По итогам очередного аукциона объем облигаций в собственности иностранных инвесторов вырос до 67 миллиардов гривен, что почти в 11 раз больше показателя на начало года. Теперь доля нерезидентов на рынке украинских государственных долговых бумаг достигла 9%, но финансовые регуляторы по-прежнему не видят угрозы от активного притока «горячего» капитала.

«Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий год – около трети. Почти половина – бумаги со сроком погашения в 2021 году и позднее. То есть, структура погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной», - пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, уверяя, что наша страна не должна повторить негативный опыт Аргентины и Турции, где массовый отток капитала нерезидентов в свое время спровоцировал потрясения на валютном рынке.

Несмотря на активную работу правительства на внутреннем рынке, в НБУ прогнозируют выход на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на 1 миллиард долларов этой осенью. Цена заимствований напрямую зависит от возобновления сотрудничества с МВФ, старта новой программы и получения первого транша в 2 миллиарда долларов, который Нацбанк ожидает в четвертом квартале 2019 года.

Таможня «в законе»

На уходящей неделе новосозданная Государственная таможенная служба Украины получила официальный статус - регистрацию как юридического лица в государственном реестре. Руководитель службы Максим Нефедов уже издал первый приказ – о своем собственном назначении.

«Принял сам себя на работу. Впервые имею такой опыт в жизни. Теперь в новой таможне есть один сотрудник и форма бланков. Еще, правда, нет печати. И канцелярии еще нет, какой номер ставить?», - иронизирует Нефедов в соцсети.

Между тем, теперь первому таможеннику страны предстоит титанический труд по организации в сжатые сроки работы новой службы.

В ходе прошедшей на уходящей неделе встречи с бизнесом Нефедов заявил, что ожидает системные изменения в таможенной сфере не ранее, чем через год, но первые ощутимые новшества пообещал уже к концу этого года. В частности, дал бизнесу слово отойти от распространенной на сегодня практики планирования таможенных поступлений в государственный бюджет, а также сделать открытой таможенную информацию для снижения злоупотреблений.

Уже к концу года Нефедов ожидает принятия парламентом нового таможенного кодекса взамен устаревшего и не соответствующего стандартам Евросоюза, предлагая гармонизировать таможенные ставки и организовать обмен данными с таможнями других стран.

Старт конкурсов по отбору новых сотрудников службы ожидается в сентябре - октябре, а формирование команды – к концу года. Нефедов обещает инициировать повышение заработных плат таможенников, но планирует оптимизировать штат, в первую очередь, за счет сокращения административного персонала.

Тем временем, ликвидируемая фискальная служба активно «разбегается» по углам. Так, правительство уволило исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова в ответ на его заявление. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, теперь процесс ликвидации фискальной службы возглавит «один из директоров департаментов ГФС, который в командировке».

Следующая неделя обещает стать не менее интересной. Ожидается развязка ключевой политической интриги - кто получит контроль над новым законодательным органом страны и право на формирование правительства реформ и радикальных преобразований. Кроме этого, Государственная служба статистики обнародует данные о динамике промышленного производства в первом полугодии.

Ольга Гордиенко