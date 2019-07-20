Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / soc-set.com

Баланс недели: Нацбанк улучшил прогнозы и снизил учетную ставку, Минфин сделал рекордные заимствования, а таможня получила официальный статус

Ольга Гордиенко
09:05, 20 июля 2019
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Нацбанк обнародовал улучшенные прогнозы развития экономики и принял решение о снижении учетной ставки, Минфин провел рекордное в этом году размещение облигаций внутреннего госзайма, а обновленная таможня получила официальный статус и приступила к работе - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя ознаменовалась значимыми новостями / soc-set.com

Ключевым экономическим ньюз-мейкером последней перед досрочными выборами в Верховную Раду недели стал Национальный банк, который в отличие от погрузившихся в политические баталии органов государственной власти продолжает работать в обычном режиме. В четверг НБУ обнародовал обновленный прогноз, предполагающий более оптимистичные оценки роста экономики, платежного баланса и международных резервов Украины.

В частности, Нацбанк повысил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2019 году до 3%, а в 2020 году – до 3,2%. Ключевыми факторами ускорения роста в НБУ назвали устойчивый внутренний спрос, улучшение условий торговли и ожидаемый рост урожая зерновых.

Сдерживающими факторами остаются низкая активность мировой экономики и ожидаемое сокращение объемов транзита газа в Европу с 2020 года из-за строительства путинской Россией обходных газопроводов.

Вопреки снижению выручки от транзита, прогноз платежного баланса также улучшен. В текущем году дефицит текущего счета платежного баланса сузится, благодаря высокому урожаю зерновых, снижению цен на энергоносители и сокращению дивидендов иностранным инвесторам. В результате, платежный баланс в этом и следующем году будет сведен с профицитом, а уровень резервов будет выше ожидаемого.

НБУ снизил учетную ставку / Фото УНИАН

Помимо оптимистичных прогнозов, на уходящей неделе Нацбанк порадовал бизнес-сообщество очередным шагом к удешевлению кредитов. С 19 июля регулятор снизил учетную ставку на полпроцента - до 17% годовых. Таким образом, Нацбанк возобновил цикл смягчения монетарной политики, стартовавший в апреле снижением ставки впервые за два года, но приостановленный в июне из-за ускорения инфляции после проблем с поставками нефтепродуктов и рекордного подорожания овощей.

Кроме того, Нацбанк сделал очередной шаг к повышению прозрачности свой политики, обнародовав прогноз дальнейшего поведения ключевой ставки. Так,  регулятор планирует постепенное снижение ставки до уровня 8% в четвертом квартале 2021 года, но фактические решения будут приниматься с учетом текущих инфляционных рисков и макроэкономической ситуации.

В Министерстве финансов похвалили очередной шаг НБУ, но с оговоркой, что надеялись на более существенное снижение ставки. Меж тем, именно высокая ставка позволяет правительству активно привлекать ресурсы для финансирования бюджетного дефицита.

                                 Рекордные привлечения Минфина

Минфин провел самое успешное в этом году размещение ОВГЗ / Фото УНИАН

На уходящей неделе Министерство финансов провело самое успешное в этом году размещение облигаций внутреннего государственного займа, получив в государственный бюджет 7,4 миллиарда гривен и 1 миллиард долларов, одновременно снизив стоимость привлечения ресурсов по всем инструментам. Общий объем полученных средств в гривневом эквиваленте превысил 33,3 миллиарда.

«Несмотря на паузы в прошлом в сотрудничестве с Международным валютным фондом, год двух выборов, сомнительные судебные решения по незаконному обогащению и множество других, увеличивающих риски и, соответственно, стоимость заимствований, Минфин увеличивает срок заимствований, снижает стоимость и снижает долг по отношению к ВВП», - прокомментировала новые привлечения средств министр финансов Оксана Маркарова.

Продолжают активно наращивать вложения в украинские долговые бумаги и нерезиденты. По итогам очередного аукциона объем облигаций в собственности иностранных инвесторов вырос до 67 миллиардов гривен, что почти в 11 раз больше показателя на начало года. Теперь доля нерезидентов на рынке украинских государственных долговых бумаг достигла 9%, но финансовые регуляторы по-прежнему не видят угрозы от активного притока «горячего» капитала.

«Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий год – около трети. Почти половина – бумаги со сроком погашения в 2021 году и позднее. То есть, структура погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной», - пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, уверяя, что наша страна не должна повторить негативный опыт Аргентины и Турции, где массовый отток капитала нерезидентов в свое время спровоцировал потрясения на валютном рынке.

Несмотря на активную работу правительства на внутреннем рынке, в НБУ прогнозируют выход на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на 1 миллиард долларов этой осенью. Цена заимствований напрямую зависит от возобновления сотрудничества с МВФ, старта новой программы и получения первого транша в 2 миллиарда долларов, который Нацбанк ожидает в четвертом квартале 2019 года.

                                                 Таможня «в законе»

На уходящей неделе новосозданная Государственная таможенная служба Украины получила официальный статус - регистрацию как юридического лица в государственном реестре. Руководитель службы Максим Нефедов уже издал первый приказ – о своем собственном назначении.

Нефедов: &quot;Принял сам себя на работу&quot; / Фото УНИАН

«Принял сам себя на работу. Впервые имею такой опыт в жизни. Теперь в новой таможне есть один сотрудник и форма бланков. Еще, правда, нет печати. И канцелярии еще нет, какой номер ставить?», - иронизирует Нефедов в соцсети.

Между тем, теперь первому таможеннику страны предстоит титанический труд  по организации в сжатые сроки работы новой службы.

В ходе прошедшей на уходящей неделе встречи с бизнесом Нефедов заявил, что ожидает системные изменения в таможенной сфере не ранее, чем через год, но первые ощутимые новшества пообещал уже к концу этого года. В частности, дал бизнесу слово отойти от распространенной на сегодня практики планирования таможенных поступлений в государственный бюджет, а также сделать открытой таможенную информацию для снижения злоупотреблений.

Уже к концу года Нефедов ожидает принятия парламентом нового таможенного кодекса взамен устаревшего и не соответствующего стандартам Евросоюза, предлагая гармонизировать таможенные ставки и организовать обмен данными с таможнями других стран.

Старт конкурсов по отбору новых сотрудников службы ожидается в сентябре - октябре, а формирование команды – к концу года. Нефедов обещает инициировать повышение заработных плат таможенников, но планирует оптимизировать штат, в первую очередь, за счет сокращения административного персонала.

Тем временем, ликвидируемая фискальная служба активно «разбегается» по углам. Так, правительство уволило исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова в ответ на его заявление. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, теперь процесс ликвидации фискальной службы возглавит «один из директоров департаментов ГФС, который в командировке».

Следующая неделя обещает стать не менее интересной. Ожидается развязка ключевой политической интриги - кто получит контроль над новым законодательным органом страны и право на формирование правительства реформ и радикальных преобразований. Кроме этого, Государственная служба статистики обнародует данные о динамике промышленного производства в первом полугодии.

Ольга Гордиенко

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