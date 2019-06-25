Нацбанк прогнозирует старт консультаций по новой программе с МВФ после выборов

По словам главы НБУ, консультации относительно новой программы не начинались, но Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ по взаимоотношениям Фонда и Украины в целом.

Национальный банк Украины прогнозирует старт консультаций по новой программе с Международным валютным фондом после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

«Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства», - сказал Смолий.

По его словам, консультации относительно новой программы не начинались, но Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ по взаимоотношениям Фонда и Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае этого года с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.