​​​​​​​Баланс недели: Украина выпускает бонды на 1 миллиард евро, инфляция идет в рост, Конституционный суд корректирует статус НКРЭКУ

Важнейшим событием уходящей недели стало размещение Украиной на внешних рынках долговых гособлигаций на сумму 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых. Впервые за последние пятнадцать лет наша страна вышла на рынок с долговыми бумагами, номинированными в евро, а не в долларах.

Если сравнивать с прошлым годом, когда Украина в конце октября выпустила две серии еврооблигаций в долларах со ставками 8,994% и 9,75% годовых, то наблюдается явный прогресс.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, данное событие является стратегическим в контексте европейской интеграции Украины, а также на фоне наращивания экспорта отечественной продукции в страны Евросоюза и существенного роста денежных потоков именно в евро.

«Это подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых. И просто очень профессиональная работа моей команды под руководством Юрия Буца. Горжусь вами всеми», - написала Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

В Минфине также добавили, что в ходе размещения Украина получила заявки на приобретение еврооблигаций новой эмиссии примерно на 6 млрд евро. Таким образом, если наша страна вновь захочет привлечь деньги кредиторов подобным путем, то особых проблем возникнуть не должно. А вероятность повторного выхода Минфина на рынок внешних заимствований до конца года достаточно высокая.

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Сообщение о размещении евробондов экспертное сообщество встретило позитивно. Так, в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что для стран с таким кредитным рейтингом, как у Украины, страна привлекла средства по очень хорошей ставке.

«На ставку влияют, в первую очередь, рейтинги. Суверенных выпусков в евро с таким низким рейтингом просто нет, и в таком случае очень сложно торговаться с кредиторами. Это означает, что Украина «задала тренд». Кроме того, цен на похожие инструменты нет, то есть, не от чего отталкиваться. И переговорная позиция Украины была не лучшей из-за предстоящих выборов, паузы в отношениях с Международным валютным фондом, недобора плановых бюджетных доходов и высокой потребности в деньгах. Все это кредиторы использовали для усиления своей переговорной позиции», - пояснил Паращий.

При этом эксперт призвал не сравнивать выпуск евробондов Украины с практически одновременным выпуском бондов Литвой, которая разместила 10-летние евробонды на 650 млн евро по ставке 0,5% годовых и 30-летние облигации на 850 млн евро по ставке 1,625% годовых.

«Литва разместила 10-летние бумаги под 0,5% в евро, но нам до Литвы очень далеко. Во-первых, они в еврозоне, то есть, для них это родная валюта. Во-вторых, у них кредитный рейтинг «А-», тогда как у нас – «В-». Между этими рейтингами - целая пропасть», - добавил он.

Как видим, Украине есть, над чем работать и куда стремиться.

Неукротимая инфляция

Важной новостью уходящей недели стало сообщение Государственной службы статистики об ускорении инфляции в мае до 9,6% в годовом выражении. Примечательно, что показатель инфляции в годовом выражении ускорился второй месяц подряд – после роста в апреле до 8,8%.

Отмечается, что в мае в годовом выражении наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (30,1%), фрукты (12,3%), сахар (2%), одежду (0,2%).

В Национальном банке отметили, что обнародованные результаты Госстата превысили его прогноз. По словам банкиров, ускорение инфляции обусловлено, прежде всего, стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения. Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

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В НБУ подчеркнули, что в то же время, базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза - на уровне 7,4% в годовом выражении.

«Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения», - отмечается в сообщении НБУ.

Также сообщается, что обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будут обнародованы 18 июля.

Стоит отметить, что по итогам текущего года Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 6,3%. Между тем, согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году Украине стоит ожидать замедления темпов роста потребительских цен до 7,2%.

Стратегический план развития «Укрзализныци»

Важные решения для развития экономики страны принесло состоявшееся в среду заседание правительства, большая часть которого была посвящена развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, Кабинет министров утвердил стратегию развития до 2023 года ключевой государственной компании - «Укрзализныци».

Присутствовавший на заседании глава правления компании Евгений Кравцов отметил, что в данном случае речь идет не только о стратегии предприятия или отдельно взятой отрасли – она является важной составляющей частью и продолжением Стратегии развития транспортной отрасли Украины до 2030 года.

«Мы являемся ступенькой в реализации большой транспортной стратегии государства», - подчеркнул он.

Что касается приоритетных направлений реализации стратегии, то главным Кравцов выделил обеспечение госкомпанией «Укрзализниця» потребности в перевозках грузов для украинских предприятий и компаний.

«На сегодня мы в тактическом плане решили этот вопрос, но для обеспечения экспорта украинской экономики, для обеспечения роста украинских отраслей мы будем иметь возможность обеспечить вывоз и перевозку украинских грузов как внутри страны, так и на экспорт», - сказал он.

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Кроме того, стратегия направлена на обеспечение финансовой и экономической стабильности компании, привлечения инвестиций в модернизацию основных фондов и повышение безопасности. Кравцов при этом напомнил, что ещё четыре года назад «Укрзализниця» находилась в состоянии технического дефолта.

Для решения стратегических задач в документе прописаны такие цели, как установление обоснованных тарифов на все виды железнодорожных перевозок, реорганизация компании в вертикально-интегрированную структуру с мощным корпоративным сектором и секторами по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре и производству, создание условий для прихода в Украину частных железнодорожных перевозчиков.

На заседании Кабмина в среду также выступил глава «Укравтодора» Славомир Новак. Он не только отчитался о проделанной за последние два с половиной года работе по восстановлению и строительству новых украинских дорог, но и поделился планами на среднесрочную перспективу.

По его словам, в этом году на ремонтные работы на украинских дорогах направят 55 млрд грн. Это будут как бюджетные средства, так и средства международных финансовых организаций.

Новак отметил, что из этой суммы «Укравтодор» получит 33 млрд грн, областные госадминистрации на дороги местного значения получат 14,6 млрд грн, а фонд безопасности – 2,1 млрд грн.

Среди планов текущего года он также назвал проведение конкурса на строительство первой платной дороги от Львова до польского города Краковец, который должен состояться осенью.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил топ-менеджеру «Укравтодора» оперативно внести на рассмотрение правительства стратегию восстановления и реконструкции государственных дорог местного значения.

«Дороги Т – это государственные дороги местного значения между райцентрами, они находятся в печальном состоянии. Я поручаю сделать и внести на рассмотрение Кабинета министров стратегию восстановления и реконструкции таких дорог. Я точно знаю, что нам это под силу утвердить программу и решить эту проблему. Я поручаю максимально быстро это сделать", - подчеркнул глава правительства.

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По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, массовое восстановление местных дорог в стране начнется уже в следующем году. Министр сказал, что в госбюджете на 2020 год на эти нужды необходимо предусмотреть дополнительно около 50 млрд грн.

Таким образом, украинцам осталось лишь запастись терпением на несколько лет, чтобы увидеть качественные улучшения в транспортной отрасли во всех регионах.

Важным событием уходящей недели также стало решение президента Владимира Зеленского назначить экс-министра экономики Украины, реформатора Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Вполне возможно, что это первый шаг по масштабному реформированию отечественного оборонно-промышленного комплекса, который в силу ряда причин не может полностью раскрыть свой потенциал и периодически попадает в громкие скандалы.

Удар по НКРЭКУ

В пятницу резонансным решением удивил Конституционный суд, который по иску группы парламентариев признал неконституционными ряд норм закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" 2016 года, отменив их с 31 декабря 2019 года. Таким образом, у новых парламентариев будет время до конца года, чтобы привести закон о деятельности органа, регулирующего электрические, газовые и коммунальные тарифы, в соответствие с Основным законом страны.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил на брифинге, что это решение Конституционного суда не ставит под сомнение законность ранее принятых Нацкомиссией решений.

«Насколько я общался с юристами, это решение не имеет ретроспективной силы. Оно не касается прошлого, оно касается будущего», - сказал он.

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По словам представителя президента в правительстве, новый состав Верховной Рады также должен оперативно внести изменения в Конституцию, чтобы предусмотреть работу в стране регуляторов рынка.

«По нашему мнению, это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. И, во-вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы в Конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов», - сказал Герус.

Следующая неделя обещает вместе с продолжением июньской жары принести важные для страны экономические новости. Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с лидерами Франции и Германии, Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а Государственная служба статистики опубликует предварительные данные по показателю валового внутреннего продукта в первом квартале года.

Дмитрий Шварц