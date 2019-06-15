Украина впервые за 15 лет выпустила облигации в евро / фото УНИАН

​​​​​​​Баланс недели: Украина выпускает бонды на 1 миллиард евро, инфляция идет в рост, Конституционный суд корректирует статус НКРЭКУ

Дмитрий Шварц
07:00, 15 июня 2019
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Украина впервые за пятнадцать лет выпустила номинированные в евро бонды, сумев привлечь 1 млрд евро, Госстат сообщил об ускорении инфляции, Кабмин утвердил стратегию развития «Укрзализныци» до 2023 года, а Конституционный суд породил бурю своим решением признать неконституционным ряд положений о НКРЭКУ – таковы основные экономические новости уходящей недели.

Украина впервые за 15 лет выпустила облигации в евро / фото УНИАН

Важнейшим событием уходящей недели стало размещение Украиной на внешних рынках долговых гособлигаций на сумму 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых. Впервые за последние пятнадцать лет наша страна вышла на рынок с долговыми бумагами, номинированными в евро, а не в долларах.

Если сравнивать с прошлым годом, когда Украина в конце октября выпустила две серии еврооблигаций в долларах со ставками 8,994% и 9,75% годовых, то наблюдается явный прогресс.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, данное событие является стратегическим в контексте европейской интеграции Украины, а также на фоне наращивания экспорта отечественной продукции в страны Евросоюза и существенного роста денежных потоков именно в евро.

«Это подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечение новых. И просто очень профессиональная работа моей команды под руководством Юрия Буца. Горжусь вами всеми», - написала Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

В Минфине также добавили, что в ходе размещения Украина получила заявки на приобретение еврооблигаций новой эмиссии примерно на 6 млрд евро. Таким образом, если наша страна вновь захочет привлечь деньги кредиторов подобным путем, то особых проблем возникнуть не должно. А вероятность повторного выхода Минфина на рынок внешних заимствований до конца года достаточно высокая.

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Сообщение о размещении евробондов экспертное сообщество встретило позитивно. Так, в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что для стран с таким кредитным рейтингом, как у Украины, страна привлекла средства по очень хорошей ставке.

«На ставку влияют, в первую очередь, рейтинги. Суверенных выпусков в евро с таким низким рейтингом просто нет, и в таком случае очень сложно торговаться с кредиторами. Это означает, что Украина «задала тренд». Кроме того, цен на похожие инструменты нет, то есть, не от чего отталкиваться. И переговорная позиция Украины была не лучшей из-за предстоящих выборов, паузы в отношениях с Международным валютным фондом, недобора плановых бюджетных доходов и высокой потребности в деньгах. Все это кредиторы использовали для усиления своей переговорной позиции», - пояснил Паращий.

При этом эксперт призвал не сравнивать выпуск евробондов Украины с практически одновременным выпуском бондов Литвой, которая разместила 10-летние евробонды на 650 млн евро по ставке 0,5% годовых и 30-летние облигации на 850 млн евро по ставке 1,625% годовых.

«Литва разместила 10-летние бумаги под 0,5% в евро, но нам до Литвы очень далеко. Во-первых, они в еврозоне, то есть, для них это родная валюта. Во-вторых, у них кредитный рейтинг «А-», тогда как у нас – «В-». Между этими рейтингами - целая пропасть», - добавил он.

Как видим, Украине есть, над чем работать и куда стремиться.

Неукротимая инфляция

Важной новостью уходящей недели стало сообщение Государственной службы статистики об ускорении инфляции в мае до 9,6% в годовом выражении. Примечательно, что показатель инфляции в годовом выражении ускорился второй месяц подряд – после роста в апреле до 8,8%.

В Украине ускорился рост цен / фото УНИАН

Отмечается, что в мае в годовом выражении наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (30,1%), фрукты (12,3%), сахар (2%), одежду (0,2%).

В Национальном банке отметили, что обнародованные результаты Госстата превысили его прогноз. По словам банкиров, ускорение инфляции обусловлено, прежде всего, стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения. Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

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В НБУ подчеркнули, что в то же время, базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза - на уровне 7,4% в годовом выражении.

«Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения», - отмечается в сообщении НБУ.

Также сообщается, что обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будут обнародованы 18 июля.

Стоит отметить, что по итогам текущего года Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 6,3%. Между тем, согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году Украине стоит ожидать замедления темпов роста потребительских цен до 7,2%.

Стратегический план развития «Укрзализныци»

Важные решения для развития экономики страны принесло состоявшееся в среду заседание правительства, большая часть которого была посвящена развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, Кабинет министров утвердил стратегию развития до 2023 года ключевой государственной компании - «Укрзализныци».

Кабинет министров утвердил стратегию развития «Укрзализныци» до 2023 года / фото УНИАН

Присутствовавший на заседании глава правления компании Евгений Кравцов отметил, что в данном случае речь идет не только о стратегии предприятия или отдельно взятой отрасли – она является важной составляющей частью и продолжением Стратегии развития транспортной отрасли Украины до 2030 года.

«Мы являемся ступенькой в реализации большой транспортной стратегии государства», - подчеркнул он.

Что касается приоритетных направлений реализации стратегии, то главным Кравцов выделил обеспечение госкомпанией «Укрзализниця» потребности в перевозках грузов для украинских предприятий и компаний.

«На сегодня мы в тактическом плане решили этот вопрос, но для обеспечения экспорта украинской экономики, для обеспечения роста украинских отраслей мы будем иметь возможность обеспечить вывоз и перевозку украинских грузов как внутри страны, так и на экспорт», - сказал он.

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Кроме того, стратегия направлена на обеспечение финансовой и экономической стабильности компании, привлечения инвестиций в модернизацию основных фондов и повышение безопасности. Кравцов при этом напомнил, что ещё четыре года назад «Укрзализниця» находилась в состоянии технического дефолта.

Для решения стратегических задач в документе прописаны такие цели, как установление обоснованных тарифов на все виды железнодорожных перевозок, реорганизация компании в вертикально-интегрированную структуру с мощным корпоративным сектором и секторами по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре и производству, создание условий для прихода в Украину частных железнодорожных перевозчиков.

На заседании Кабмина в среду также выступил глава «Укравтодора» Славомир Новак. Он не только отчитался о проделанной за последние два с половиной года работе по восстановлению и строительству новых украинских дорог, но и поделился планами на среднесрочную перспективу.

По его словам, в этом году на ремонтные работы на украинских дорогах направят 55 млрд грн. Это будут как бюджетные средства, так и средства международных финансовых организаций.

Новак отметил, что из этой суммы «Укравтодор» получит 33 млрд грн, областные госадминистрации на дороги местного значения получат 14,6 млрд грн, а фонд безопасности – 2,1 млрд грн.

Среди планов текущего года он также назвал проведение конкурса на строительство первой платной дороги от Львова до польского города Краковец, который должен состояться осенью.

На заседании Кабмина выступил глава «Укравтодора» Славомир Новак / фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил топ-менеджеру «Укравтодора» оперативно внести на рассмотрение правительства стратегию восстановления и реконструкции государственных дорог местного значения.

«Дороги Т – это государственные дороги местного значения между райцентрами, они находятся в печальном состоянии. Я поручаю сделать и внести на рассмотрение Кабинета министров стратегию восстановления и реконструкции таких дорог. Я точно знаю, что нам это под силу утвердить программу и решить эту проблему. Я поручаю максимально быстро это сделать", - подчеркнул глава правительства.

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По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, массовое восстановление местных дорог в стране начнется уже в следующем году. Министр сказал, что в госбюджете на 2020 год на эти нужды необходимо предусмотреть дополнительно около 50 млрд грн.

Таким образом, украинцам осталось лишь запастись терпением на несколько лет, чтобы увидеть качественные улучшения в транспортной отрасли во всех регионах.

Важным событием уходящей недели также стало решение президента Владимира Зеленского назначить экс-министра экономики Украины, реформатора Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Вполне возможно, что это первый шаг по масштабному реформированию отечественного оборонно-промышленного комплекса, который в силу ряда причин не может полностью раскрыть свой потенциал и периодически попадает в громкие скандалы.

Удар по НКРЭКУ

В пятницу резонансным решением удивил Конституционный суд, который по иску группы парламентариев признал неконституционными ряд норм закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" 2016 года, отменив их с 31 декабря 2019 года. Таким образом, у новых парламентариев будет время до конца года, чтобы привести закон о деятельности органа, регулирующего электрические, газовые и коммунальные тарифы, в соответствие с Основным законом страны.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил на брифинге, что это решение Конституционного суда не ставит под сомнение законность ранее принятых Нацкомиссией решений.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус / фото УНИАН

«Насколько я общался с юристами, это решение не имеет ретроспективной силы. Оно не касается прошлого, оно касается будущего», - сказал он.

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По словам представителя президента в правительстве, новый состав Верховной Рады также должен оперативно внести изменения в Конституцию, чтобы предусмотреть работу в стране регуляторов рынка.

«По нашему мнению, это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. И, во-вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы в Конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов», - сказал Герус.

Следующая неделя обещает вместе с продолжением июньской жары принести важные для страны экономические новости. Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с лидерами Франции и Германии, Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а Государственная служба статистики опубликует предварительные данные по показателю валового внутреннего продукта в первом квартале года.

Дмитрий Шварц

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Теги: #Укрзализныця#инфляция#экономика#НКРЭКУ#выпуск евробондов