Впервые за 15 лет: в Минфине рассказали подробности выпуска облигаций в евро

Украина получила заявки на приобретение семилетних евробондов на 6 млрд евро, отметили в Минфине.

Украина получила заявки на приобретение семилетних еврооблигаций новой эмиссии на 6 млрд евро.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, конечный срок погашения выпущенных евробондов на 1 млрд евро - 20 июня 2026 года.

Отмечается, что новому выпуску присвоен рейтинг «B-» на международных рейтинговых агентств Standard&Poor's и Fitch, или на уровне суверенного рейтинга.

Также сообщается, что расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня, а привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Украина в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых.

Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.

Ранее опрошенные УНИАН эксперты прогнозировали размещение евробондов Министерством финансов на 750 млн евро с доходностью от 6 до 7% годовых.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне 2 млрд долл.