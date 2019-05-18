Баланс недели: новые санкции против России, замедление роста экономики и ожидание миссии МВФ

Уходящая неделя была насыщена экономическими новостями. Так, ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд, наконец-то, озвучил дату прибытия миссии в Киев для очередного пересмотра действующей программы кредитования. В четверг глава представительства МВФ в нашей стране Йоста Люнгман сообщил, что ее следует ожидать 21 мая.

По его словам, миссия будет работать с украинскими властями в течение двух недель, и, помимо проверки выполнения условий действующей программы сотрудничества, рассмотрит вопрос возобновления ответственности за незаконное обогащение, скандальное решение об отмене которой Конституционный суд принял в феврале.

На основании аудита руководство Фонда примет решение о предоставлении нашей стране очередного кредитного транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что условиями продолжения сотрудничества с Фондом были принятие закона о «сплите» (разделение функций по регулированию рынков финуслуг), а также разделение Государственной фискальной службы на два отдельных ведомства – таможенную и налоговую службы. И если последнее обязательство, хоть и с заминкой, Украина отчасти выполнила, назначив полноправного руководителя налогового подразделения, которое на уходящей неделе было зарегистрировано как отдельное юридическое лицо, то конкурс на главного таможенника страны остается заблокированным судами. Что касается «сплита», то этот вопрос вообще не сдвигается с мертвой точки.

Другим важным предметом переговоров с представителями Фонда будет повышение цен на газ для населения. Согласно Меморандуму с МВФ, Украина обязалась их повысить с 1 мая, однако, с учетом удешевления газа на европейском рынке, Кабинет министров принял решение снизить стоимость.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что у нашего государства есть все шансы получить следующий кредитный транш в течение двух месяцев, несмотря на очевидные пробелы в выполнении взятых на себя обязательств перед кредитором. По его словам, за время действия предыдущей программы с МВФ Украина ни разу полностью не выполнила все структурные маяки, но при этом добилась трех положительных пересмотров программы. Поэтому эксперт отмечает, что выполнение двух-трех из четырех необходимых структурных маяков уже можно считать хорошим результатом.

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк назвал критическим вопрос для МВФ относительно отмены ответственности за незаконное обогащение, и выразил надежду на исправление этой ошибки действующим составом парламента.

Зеркальные санкции против страны-агрессора

На уходящей неделе Кабинет министров на своем очередном заседании ввел ответные, зеркальные санкции против страны-агрессора – Российской Федерации. Как известно, в середине апреля РФ ограничила экспорт в нашу страну нефти и нефтепродуктов, с 1 июня такие товары можно будет вывозить в Украину только на основании спецразрешений.

Правительство Украины расширило перечень запрещенных к ввозу товаров российского происхождения. В частности, введен запрет на промышленные товары, минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства, а также цемент и фанерную продукцию. Кроме того, своим решением правительство ввело специальную пошлину на ввоз в Украину российских товаров, которая начнет действовать с 1 августа.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, поступления от этой пошлины будут направляться в специальный фонд и расходоваться на импортозамещение. Он также отметил, что принятое Кабмином решение позволит создать преграды для перетекания капитала в Россию и повысить конкурентоспособность отечественных производителей.

По подсчетам правительства, вследствие новых ограничений государственная казна дополнительно получит более 3,7 миллиарда гривен.

Чем ответит Россия на очередные украинские запреты, пока можно только догадываться. Но как показывает опыт, реакцию северного соседа долго ждать не придется.

Украинский же рынок положительно отреагировал на решение Кабмина о введении новых санкций против РФ. Так, Министерство аграрной политики и продовольствия заверило, что запрет на ввоз в Украину российских удобрений не будет иметь негативных последствий для отечественных аграриев. По данным ведомства, сельхозпроизводители обеспечены минеральными удобрениями в полном объеме и, благодаря расширению географии импорта, наше государство не будет испытывать в них дефицит. Более того, в ведомстве добавили, что это решение не отразится на стоимости удобрений на внутреннем рынке.

Европейская Бизнес Ассоциация считает, что запрет импорта фанеры из РФ будет способствовать развитию деревообрабатывающей промышленности в Украине, благодаря росту производства отечественной продукции.

Фискальные страсти

Кроме принятия санкционного пакета, Кабинет министров на своем заседании в среду обсудил стратегию развития новосозданной Государственной налоговой службы (ГНС) и утвердил предельную численность сотрудников ведомства.

Руководитель ГНС Сергей Верланов сообщил о планах провести демилитаризацию службы путем выведения налоговой милиции из ее состава. Он также анонсировал существенное расширение функций в кабинете налогоплательщика и постепенный перевод всех налоговых сервисов в электронный формат. Кроме того, все проверки бизнеса должны стать публичными и открытыми. По его словам, после официального старта работы Налоговой службы будут запущены конкурсы на замещение ряда вакантных должностей.

«Я хотел бы получить качественный результат от Государственной налоговой службы… Это не должна быть служба, которая «кошмарит» бизнес и пытается каким-то образом влиять на бизнес-среду», - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман после выступления главы ГНС.

Глава правительства призвал разблокировать конкурсный отбор кандидатов на пост главы Государственной таможенной службы, который был приостановлен судом в апреле по иску народного депутата Андрея Антонищака.

Макроэкономический прогноз

На уходящей неделе правительство утвердило прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы, который станет базой для составления среднесрочного бюджетного плана.

«Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетней Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию. Это позволит сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан», - отметил первый вице-премьер-министр Кубив.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта ожидаемых макроэкономических показателей, которые отличаются уровнем повышения социальных стандартов.

Согласно первому варианту, в 2020 году правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году - 3,8%, в 2022 году - 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2020 году ожидается на уровне 6%, в 2021 году - 5,7%, в 2022 году - 5,3%.

Согласно второму сценарию, в 2020 году рост ВВП составит 3,6%, в 2021 году - 3,6%, в 2022 году - 3,3%. Тогда как рост потребительских цен должен быть на уровне 6,5%, 7,1% и 7%, соответственно.

Замедление экономического роста

На уходящей неделе Госстат не порадовал новостями. Служба статистики сообщила о замедлении роста реального ВВП Украины до 2,2% в годовом выражении по итогам первого квартала. Кстати, эти данные оказались несколько хуже ранее обнародованной оценки Национального банка на уровне 2,4%.

Госстат также сообщил о почти двукратном увеличении дефицита внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта, который достиг 390,5 миллиона долларов. При этом дефицит внешней торговли товарами вырос на 13%, профицит внешней торговли услугами - на 2%.

Между тем, Госстат порадовал увеличением экспорта украинских товаров в январе-марте на 7,4% - до 12,3 миллиарда долларов. Главным импортером украинской продукции является Европейский Союз: его доля в общем объеме экспорта составила 42,7%. Традиционно наибольшим спросом пользуется продукция аграрного сектора и металлургии.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими новостями. В понедельник, 20 мая, состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы государства Владимира Зеленского, что положит начало новой эпохе в истории нашей страны. В связи с этим следует ожидать новостей о предстоящих кадровых назначениях и курсе будущего экономического развития Украины. Кроме того, во вторник в Киев приедет миссия МВФ, которая обсудит с властями вопросы продолжения сотрудничества, а в четверг Госстат отчитается о результатах промышленного производства.

Александра Данько