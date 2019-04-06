Баланс недели: спокойствие рынков после первого тура выборов, снижение газовых тарифов и обещания новых валютных смягчений

Уходящая неделя стала временем осмысления итогов первого тура выборов президента страны. Его результаты дают основания прогнозировать, что новым президентом Украины с высокой долей вероятности может стать актер и шоумен Владимир Зеленский, который не имеет опыта государственного управления. Его соперником во втором туре станет действующий глава государства Петр Порошенко.

И хотя новый виток электоральной борьбы повысил напряжение в обществе, финансовые рынки отреагировали на итоги первого тура и перспективы появления на посту главы государства политического новичка Зеленского спокойно.

«По гривне нормальная динамика – она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие. Инвесторы и партнеры Украины воспринимают эту новость пока хорошо, потому что больше всего они боялись победы Юлии Тимошенко», - прокомментировал специалист Dragon Capital Сергей Фурса в понедельник, когда курс гривни вырос.

В первый рабочий день после первого тура национальная валюта Украины укрепилась к доллару на межбанковском валютном рынке на 30 копеек, во вторник - сменила направление и подешевела к доллару на 20 копеек, в среду – снова сменила направление и укрепилась на 15 копеек. В четверг гривня укрепилась еще на 20 копеек и в пятницу тенденция роста была продолжена.

Отсутствие паники на финансовом рынке – хороший знак, но он не отменяет озабоченности бизнесменов и экспертов в отношении экономического курса страны в случае победы Зеленского. Хотя за экономическую политику в стране отвечает правительство при поддержке Нацбанка и других ключевых ведомств, роль президента в ее формировании всегда была определяющей. По крайне мере, так было до последнего времени.

До сих пор ни у противников, ни у сторонников молодого кандидата нет четкого представления по многим вопросам стратегического порядка. Из того немного, что стало достоянием общественности от самого Зеленского или узкой группы его советников, можно вспомнить об обещании не разрывать отношения с ключевым кредитором Международным валютным фондом и не инициировать отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Сохраняющаяся неопределенность, конечно же, беспокоит украинский и зарубежный бизнес. Однако, на данном этапе никто не делает резких движений.

Более того, по словам руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия благодаря не попаданию во второй тур Юлии Тимошенко процентные ставки по правительственным еврооблигациям укрепились. «Именно поэтому мы увидели позитивную реакцию международного ринка капиталов на результаты первого тура президентских выборов - в понедельник процентные ставки по всем правительственным еврооблигациям упали на 0,15%», - пояснил он.

Прогнозы украинских банкиров в отношении развития событий на финансовом рынке также вполне оптимистичны. «Мы не предусматриваем в своих макроэкономических прогнозах каких-то особых катаклизмов. Традиционно в первом полугодии происходит укрепление гривни. Мы ожидаем незначительное ослабление гривни во втором полугодии. Если в Украине сохранится мир и спокойствие, то есть, не будет нарастания внешней агрессии, и состоятся демократичные выборы, оснований для беспокойства нет», - полагает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

В свою очередь, старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик отметил, что приход к власти нового президента по результатам выборов не повлечет оттока или притока капитала. «Инвесторы будут присматриваться к его действиям, а потому ажиотажного притока капитала не будет. Но и масштабного бегства капиталов мы тоже не ожидаем. До парламентских выборов политическая обстановка не должна оказать сильного влияния на рынок», - прогнозирует он.

Вместе с тем, Фурса считает, что победа Зеленского на президентских выборах без стабильной поддержки в парламенте может обернуться проблемами с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом. «Для продолжения сотрудничества с МВФ нужно выполнять программу, а для этого президент должен проталкивать необходимые законы через парламент. Учитывая, что в случае победы Зеленского мы увидим легкое подобие хаоса в ближайшем будущем, реализация каких-то непопулярных шагов маловероятна. Соответственно, выполнение действующей программы с МФВ может быть очень пассивным», - прогнозирует он. Эксперт считает, что рынки этого пока не поняли и потому демонстрируют позитивную динамику, но при подтверждении опасений эта динамика может стать диаметрально противоположной.

В свою очередь, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев не так уверен в быстрых и кардинальных изменениях в случае избрания президентом страны Зеленского. «Во внутренней энергетической политике Украины с избранием нового президента пока ничего не изменится, поскольку у нас все-таки парламентско-президентская республика, и все изменения возможны только в случае существенного изменения состава парламента. И это произойдет не ранее, чем в 2020 году», - сказал он.

Снижение цен на газ для потребителей

Выборы – выборами, а экономическая жизнь должна продолжаться, - решили в правительстве и на заседании 3 апреля приняли ряд важных экономических решений. В частности, Кабинет министров Украины разрешил «Нафтогазу» устанавливать цену на газ для населения ниже предельно установленной - 8,55 грн за кубический метр.

«Ранее «Нафтогаз» заявил, что может продавать газ ниже 8,55. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут продавать – тем лучше. Думаю, что настало время прекратить (устанавливать – УНИАН) цену на газ «Нафтогазу». Потому мы сегодня приняли решение, которое позволяет «Нафтогазу» устанавливать меньшие цены, чем 8,55, но ни в коем случае не выше», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Такой шаг правительство было вынуждено сделать, после того, как в средине марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Тогда же он сообщил, что «Нафтогаз» предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Стоит отметить, что накануне решения правительства «Нафтогаз» снизил цену на апрель для своих бытовых потребителей в ряде регионов на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей «Нафтогаза» составляет 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн. Правда, такими счастливчиками стали не все. Речь идет о тех, кто отказался от облгазов и заключил прямой контракт з «Нафтогазом».

Помимо газовых вопросов, правительство одобрило постановление, которое должно ускорить просмотр устаревших отраслевых строительных норм в промышленности и транспорте. По словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, это позволит упорядочить, систематизировать и тем самым ускорить просмотр устаревших отраслевых норм в строительстве - строительных норм и правил.

"В Украине все еще действует около 60 отраслевых строительных норм и правил, которые утверждались еще в Советском Союзе. Сегодня, согласно действующему перечню центральных органов исполнительной власти, этот вопрос относится к полномочиям министерств, некоторых государственных служб и агентств. Однако в действующем Законе "О строительных нормах" четко прописано, что нормирования в строительстве должны осуществлять только министерства. И через эту коллизию обновление таких важных узкоспециализированных норм сегодня тормозилось", - отметил он.

Также, на своем заседании Кабмин утвердил концепцию развития горных территорий украинских Карпат в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, в утвержденной концепции заложена маршрутная карта, которая приблизит выполнение стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок для выведения горных районов на качественно новый уровень.

Новая волна валютной либерализации

На уходящей неделе Нацбанк анонсировал новые шаги по смягчению валютного регулирования. Так, регулятор планирует отменить обязательную продажу валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты. «Мы для себя выделили основные первоочередные ограничения, которые планируем снимать. Это те ограничения, которые негативно влияют на бизнес-климат - операции по экспорту-импорту и относительно прямых инвестиций из-за рубежа», - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе дискуссии о валютной либерализации в Украине.

При этом он отметил, что сами банки не торопятся упрощать валютный надзор за валютными операциями клиентов в соответствии с действующим с 7 февраля новым валютным законом. Причиной этому, по словам Чурия, являются высокие требований по финансовому мониторингу и опасений попасть под санкции за невыполнение этих требований.

«Для банков на самом деле это достаточно большой вызов – полная смена философии. Они должны понимать бизнес своего клиента, чем он занимается, с кем работает. Проблема в том, что с одной стороны: банки получили определенную свободу с точки зрения надзора. С другой стороны, у них есть огромная ответственность», - сказал он.

При этом Чурий напомнил, что в последние годы НБУ оштрафовал много банков за нарушения требований по финансовому мониторингу, и, хотя это не было связано с валютными операциями, но подогревает опасения банков попасть под санкции.

А вот перспектива смягчения валютного регулирования для небанковского финсектора не так близка. По словам Чурия, страховые компании и компании, работающие на рынке ценных бумаг, смогут претендовать на смягчение валютного регулирования только после организации адекватного надзора.

«Что касается другой части финансового рынка – это страховые компании и компании, работающие на рынке ценных бумаг, то мы на сегодня видим большое количество проблем. Это связано прежде всего с тем, что все эти компании не находятся под надлежащим надзором», - сказал он. Чурий утверждает, что для решения этих проблем требуется принятие парламентом закона о «сплит» (распределении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку). «Есть очень много проблем на этом рынке – это и вопросы финансового мониторинга. Мы видим очень много транзакций с признаками нелегальных. И в настоящий момент мы имеем очень ограниченное влияние на этот рынок», - добавил Чурий.

От решения парламентариев зависит и отмена других ограничений Нацбанка. В частности, ограничения на инвестиции за рубеж для компаний и физических лиц. По словам Чурия, сделать это можно только после принятия парламентом законопроектов по BEPS – международному обмену налоговой информацией для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

«Если говорить о других ограничениях – полное снятие ограничений на инвестиции за рубеж для компаний и для физических лиц, снятие ограничений на сроки расчетов по экспортно-импортным операциям - эти ограничения достаточно жестко привязаны к тем шагам, которые должен сделать парламент», - сказал Чурий. По его словам, если бы сегодня сняли эти ограничения, то был бы значительный отток капитала за рубеж.

Из других важных событий уходящей недели можно отметить сообщение Нацбанка о росте международных резервов за март на 413 млн долл. или на 2% - до 20,633 млрд долларов США. Это связано с тем, что в марте в резервы поступили средства полученного правительством займа под гарантии Всемирного банка на 512 млн евро, а также средства от размещения еврооблигаций на 357,1 млн долл., валютных ОВГЗ на 159,8 млн долл. и 5,4 млн евро.

Министерство финансов также сообщило о привлечении в первом квартале 2019 года государственных заимствований в объеме 112,9 млрд грн и уплате 96,5 млрд грн в счет погашения государственного долга. На конец первого квартала госдолг сократился до 1,859 трлн грн с 1,860 трлн грн на начало года.

Как напомнили в пресс-службе Министерства финансов, 2019 год является пиковым по долговым выплатам после реструктуризации 2015 года, и плановые долговые платежи запланированы в объеме 458 млрд грн.

В последний рабочий день первой недели апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%, прогнозируемых ранее, и напомнил о важности для украинских властей продолжить выполнение текущей программы с МВФ и по ее завершению в марте 2020 года получить новую программу.

Эксперты Всемирного банка обратили внимание на то, что Украина остается крайне уязвимой для внешних шоков и изменений цен на сырье из-за незавершенной структурной трансформации экономики. При этом, в ближайшие три года - 2019, 2020 и 2021 годах - нашей стране необходимо около 11 миллиардов долларов в год, или 8% от ВВП, для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита

Следующие семь дней страна продолжит наблюдать за маневрами двух кандидатов в президенты, Госстат обнародует данные по уровню инфляции в марте, а также после двухнедельного перерыва возобновит пленарные заседания Верховная Рада. А о том, на сколько эффективной будет работа взбудораженных новой политической реальностью в стране парламентариев, читайте наш следующий еженедельный экономический обзор.

Александр Куницкий

.