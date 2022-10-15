Президент подчеркнул, что стабильная работа энергосистемы – это также элемент защиты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По словам президента, в областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов.

Видео дня

"В большинстве регионов уже восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений", - отметил Зеленский.

Он добавил, что 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью, как будут восстановлены и все остальные.

"Обращаю ваше внимание, уважаемые украинцы: пожалуйста, все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это также элемент защиты нашего государства", - сказал глава государства.

Россия атаковала энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, 10 и 11 октября российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на энергосистему Украины за все время войны. Оккупанты пытались поразить все цепочки системы: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, подстанции, линии электропередач.

В результате Украина приостановила экспорт электроэнергии и ввела графики аварийных отключений и режим экономии в часы пик.

Так, украинцев призывают к сокращению расходов электроэнергии утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17 до 23.

В частности, днем просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером - свести к минимуму пользование электричеством, потому что именно в этот период потребление больше всего, следовательно - и нагрузка на энергосистему.