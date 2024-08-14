Россияне будут делать максимальный умышленный вред для оборудования, если будут вынуждены освободить ЗАЭС.

После восстановления контроля Украины над Запорожской АЭС, интеграция станции в украинскую энергосистему не сможет произойти сразу. Об этом в интервью УНИАН сообщила соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Сразу интегрировать ее в украинскую энергосистему точно не получится. Во-первых, там все заминировано. Промышленная площадка очень большая, вокруг они тоже все заминировали. Разминирование требует времени", – сказала Кошарная.

По ее словам, ЗАЭС является огромной станцией: шесть энергоблоков, хранилище отработанного ядерного топлива, много цехов, хранилища для свежего ядерного топлива. Все это надо проверить.

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"Не исключено, что оккупанты заминировали ЗАЭС на случай, если они будут вынуждены покинуть станцию – чтобы дистанционно ее взорвать. Но взорвать не реакторы, а, например, трубопроводы, по которым поставляется вода для охлаждения реактора", – считает эксперт.

Она также отметила, что россияне будут делать максимальный умышленный вред для оборудования, если будут вынуждены освободить ЗАЭС. Поэтому не известно, сколько лет будет длиться восстановление и проверка станции.

Ситуация на Запорожской АЭС

12 августа представитель Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин предупредил Украину о том, что не стоит пытаться вернуть захваченную российскими оккупантами Запорожскую атомную электростанцию.

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