Обошлось без пострадавших, однако в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

Вследствие российских обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Как сообщили в компании, обстрел состоялся вечером 22 октября.

В компании отмечают, что обошлось без пострадавших, однако в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

После прекращения обстрелов энергетики оперативно начали ликвидацию их последствий, добавили в компании.

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Подготовка энергоинфраструктуры к зиме

Украинские энергетики активно готовятся к грядущим холодам. Так, в последние дни из ремонтов выходят все больше генерирующих мощностей.

В частности, в последние дни энергетики ДТЭК сообщили о завершении ремонта еще одного энергоблока ТЭС мощностью 150 МВт. Таким образом, с начала года уже отремонтировано 18 из 19 энергоблоков компании.

Как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, россияне этой зимой также будут пытаться погрузить Украину в темноту, однако им это не удастся, ведь украинская энергосисема полностью готова к вызовам. Министр заверил, что по состоянию на середину октября украинская энергосистема защищена от ударов россиян лучше, чем в прошлом году.

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