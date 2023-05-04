Вторжение России в Украину стимулировало поиск новых ресурсов и Норвегия хочет закрепить за собой позицию главного поставщика газа в Европу.

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возрождают планы разведки месторождений в арктических водах, в том числе в Баренцевом море, чтобы обеспечить будущее страны как ключевого поставщика энергии в Европу.

Как пишет Bloomberg, в Баренцевом море находится более 60% неразведанных углеводородных ресурсов Норвегии, и оно уже давно рассматривается как будущее нефтегазовой отрасли страны. Но успехи в геологоразведке были немногочисленны, а отсутствие инфраструктуры в сечерных частях моря затрудняло разработку.

В последние годы росли сомнения в том, какая часть этих неиспользованных ресурсов в конечном итоге будет добыта и экспортирована. Однако, после вторжения России в Украину Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Осло теперь находится под растущим давлением, чтобы перекачивать больше топлива своим соседям на фоне того, как Европа разрывает свои оставшиеся энергетические связи с Москвой.

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Норвегия уже добывает нефть и газ с двух месторождений в Баренцевом море - Голиаф и Сновит. Бурение в этом районе более развито, чем в других арктических водах, потому что южные районы моря в основном остаются свободными ото льда круглый год из-за нагревающего воздействия Гольфстрима. Но для существенного влияния на объемы экспорта необходимо больше проектов.

Правительство Норвегии предоставит лицензии на разведывательные работы в 2023 году на 92 участках, из которых 78 находятся в Баренцевом море.

Отказ Европы от российского газа

Как сообщал УНИАН, полномасштабное вторжение России в Украину, а также последовавший за этим газовый шантаж со стороны Кремля, вынудили страны Европы отказываться от российских газа и нефти и искать альтернативные источники энергии.

Так, в январе министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения РФ в Украину. Ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти.

Чехия заявила, что избавилась от зависимости от импорта газа из России по итогам 1 квартала 2023 года. С начала этого года газ из России в Чехию не поставлялся. Италия также смогла найти альтернативные источники газа и избавилась от зависимости от топлива агрессора. Рим будет полагаться на возобновляемые источники энергии и атомные электростанции.

В феврале глава комитета ЕП по промышленности Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что в рамках Энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

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