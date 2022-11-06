Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ответил на один из самых насущных вопросов: почему в некоторых домах выключают свет, а в других - нет.

Как он объяснил в эфире национального телемарафона, этот вопрос чаще всего задают в сети.

"Почему у меня света нет, а у соседа есть? Дело в том, что в Киеве да и в других городах достаточно высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилому фонду. Во многих домах "встроены" объекты критической инфраструктуры... Некоторые дома присоединены на одну линию с объектами критической инфраструктуры", - заявил Сахарук.

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Следовательно, это означает, что невозможно выключить свет в доме, не выключив его на объекте критической инфраструктуры. Поэтому и возникает такая ситуация, когда вы сидите без света, а соседний дом - постоянно с электричеством.

"Все остальные дома выключают от электроснабжения по графикам, которые опубликованы на сайтах нашей компании", - подытожил исполнительный директор ДТЭК.

Отключение света в Украине

С 10 октября Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В связи с чем в регионах ввели длительные веерные отключения.

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук в интервью NYT заявил, что киевские власти готовится к эвакуации жителей столицы в случае полного прекращения электроснабжения. Речь идет о ситуации, когда в городе не будет ни электричества, ни водоснабжения, ни водоотведения.

6 ноября почасовые графики отключения электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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