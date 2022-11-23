Правительство сняло ряд ограничений, но в отдельных случаях груз необходимо декларировать

Украинские власти сняли ограничения на количество, стоимость и вес генераторов, которые ввозя в Украину граждане без таможенных платежей. В отдельных случаях необходимо задекларировать груз.

В Государственной таможенной службе заявили, что с 10 ноября правительство Украины отменило таможенные платежи и НДС для генераторов, аккумуляторов и ряда электротоваров. При этом больше нет необходимости предоставлять декларацию о соответствии техническим регламентам.

В Таможенном кодексе указано, что письменному декларированию не подлежат товары:

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суммарная стоимость которых не превышает 500 евро и суммарный вес которых не более 50 кг, ввозимых гражданами в ручной клади или багаже;

суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро для одного получателя в одной посылке от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных отправлениях.

"Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также товары, ввозимые лицом чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию", - подчеркнули на таможне.

Беспошленный ввоз генераторов в Украину - что известно

Российские оккупанты решили погрузить украинцев во тьму и оставить без тепла зимой, чтобы заставить согласиться на московские условия прекращения войны. В связи с этим целями россиян в Украине стали объекты критической инфрастурктуры. По всей стране начались аварийные отключения света.

19 ноября президент Владимир Зеленский указал, что Россия уже разрушила около 50% энергетической инфраструктуры нашей страны.

20 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может ввезти в страну генератор или зарядную станцию. При этом он указал, что Украина получает финансовую поддержку от партнеров и сейчас каждый день импортируется около 8,5 тысячи генераторных установок.

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