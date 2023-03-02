Сейчас в Кабмине работает несколько рабочих групп, которые рассматривают различные варианты пересмотра тарифов.

Журналисты выяснили, действительно ли тарифы на электричество вырастут в четыре раза. Они сразу уточнили: пока нет ни одного решения, которое бы меняло действующий тариф. Но сама концепция действительно обсуждается.

Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский в сюжете ТСН рассказал, какими могут быть новации, кого они могут задеть и когда на самом деле могут заработать.

Российская агрессия очень дорого обошлась украинской энергетике. Для того чтобы успешно пройти следующий отопительный сезон, Украина уже сейчас должна восстанавливать все уничтоженное, говорит председатель НКРЭКУ.

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Такие ремонты, подсчитали в комиссии, будут стоить миллиарды гривень. Деньги на это должны были бы закладываться в тариф на электроэнергию, но он не пересматривался с 2017 года. Люди, как и до войны, платят 1,68 за киловатт. Раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укрэнерго", но в результате агрессии и им досталось. Поэтому государство вынуждено искать выход из такой ситуации.

Сейчас в Кабмине работает несколько рабочих групп, которые рассматривают различные варианты пересмотра тарифов. Одна из них предусматривает модификацию системы субсидий, другие - разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К обсуждению подключили и Минсоцполитики.

Ущаповский прогнозирует, что обсуждение вопроса повышения тарифов продлится несколько месяцев. Финальное решение будет принимать правительство.

Хотят пересмотреть тарифы на электричество и для бизнеса. Так, сейчас для малого бизнеса киловатт обходится в 5,5 грн. На сколько он может вырасти, в НКРЭКУ пока изучают оптимальный вариант.

Само подорожание электричества может быть поэтапным или сезонным и отличаться в зависимости от региона. В то же время этот процесс обещают также сделать прозрачным.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине во время войны

В Украине был введен мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. Но уже через 3 дня это решение было отменено.

В конце января 2023 в НКРЭКУ заявили, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммуналку.

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