Украина рассчитывает на получение дополнительных таких установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры.

Украина получила от США газотурбинную станцию General Electric мощностью 25 МВт.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, стороны обсудили вопросы быстрого восстановления и финансовой поддержки Украины.

"Поблагодарил за это партнеров во время встречи с первой заместительницей администратора USAID Изобель Колмен. Рассчитываем на получение дополнительных таких установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры", - отметил он.

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Премьер призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей. "Как сообщили представители USAID, поддержка малого и среднего бизнеса - перспективное направление, и они рассмотрят возможность его финансирования в размере до 100 млн долл.", - заявил глава правительства.

Авария в Одессе:

4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

В "Укрэнерго" пояснили, что масштабная авария на подстанции, которая питает Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак оккупантов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после технологической аварии на подстанции в Одесской области ситуация сложная. По его словам, в город доставят газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную партнерами из США.

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