Но, только за счет прибылей от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

В Минэнерго прогнозируют, что объем экспорта электроэнергии из Украины в настоящее время будет выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но, только за счет прибылей от экспорта восстановить энергосистему не удастся, заявил министр энергетики Герман Галущенко. "Сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Будем вести переговоры по увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это", - пояснил ситуацию Галущенко.

При этом он подчеркнул, что приоритетом является обеспечение внутренних потребностей в электроэнергии, а потому в случае изменения ситуации экспорт может быть остановлен. "Речь не может идти об экспорте электроэнергии, если не будет обеспечен достаточный уровень генерации", – добавил он.

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Также министр отметил, что доходы от экспорта позволят привлечь дополнительные финресурсы для восстановления энергетических объектов, разрушенных россиянами, но полностью покрыть расходы они не смогут.

"Не видим возможности полностью закрыть за счет экспорта соответствующие финансовые потребности для восстановления энергосистемы до следующего отопительного сезона. Здесь есть целый ряд других решений, которые сейчас обсуждаются. Но получение средств от экспорта даст возможность финансово подпитывать наши генерации и компании, чтобы иметь ресурс", – пояснил Галущенко.

Восстановление экспорта электроэнергии

7 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

А 10 апреля "Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

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